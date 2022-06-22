01獨家・沉船位置曝光｜珍寶海鮮舫遠洋拖船　西沙附近不尋常徘徊

珍寶海鮮舫上周二（14日）起拖離香港，在南丫島鹿洲附近轉交遠洋拖船，直至周六（18日）在西沙群島附近水域傾側沉沒。船主香港仔飲食集團至今無公開遠洋拖船資料，亦重申不會交代原訂目的地。

《香港01》調查發現，遠洋拖船應為「Jaewon 9」（音譯「在元九號」），原訂目的地為柬埔寨，周日（19日）突然在西沙群島外不尋常徘徊，呈鋸齒狀航行。遠洋拖船的香港代理拒絕回應記者查詢，船主截稿前未有回覆。

海事處確認海鮮舫目的地同為柬埔寨，將要求船東交報告並跟進調查。



根據Marine Traffic船隻航行網站，拖船「Jaewon 9」在6月14日出現在香港仔避風塘附近及南丫島一帶水域，至18日晚到達西沙群島附近海域，但19日突然調頭並持續徘徊 。（01製圖）

香港拖船公司：在港水域交接

「潤富」及「潤威」兩艘拖船，在上周二（14日）將珍寶海鮮舫拖離香港，再交予遠洋拖船送去維修。遠洋拖船最終在18日駛至西沙群島後，海鮮舫翻側，並在翌日沉沒。惟船主香港仔飲食集團一直無交代維修地點及遠洋拖船詳情。

持有香港拖船的潤利海事，主席溫子傑早前接受《香港01》訪問，指與遠洋拖船是在香港水域內，鹿洲、南丫島附近交收海鮮舫：「我們的船隻是不能出境外」。

翻查海事處船隻離港紀錄，自海鮮舫拖離香港後連續三日（即14日至16日），只有一艘韓國註冊拖船「Jaewon 9」（音譯「在元九號」）離港，相信正是拖走海鮮舫的船隻。（lgoreshka86 / Marine Traffic）

離港前後三天 海事處紀錄只得一艘為拖船

《香港01》翻查海事處船隻離港紀錄，自海鮮舫拖離香港後連續三日（即14日至16日），只有一艘韓國註冊拖船「Jaewon 9」（音譯「在元九號」）離港，相信正是拖走海鮮舫的船隻。

記者續翻查Marine Traffic船舶航行紀錄網，「在元九號」在13日已到達本港，14日早上便出現在香港仔避風塘附近及南丫島一帶水域，至下午五時駛離香港水域，向西南航行，終點站為柬埔寨。

18日到西沙群島 翌日不尋常徘徊

至18日晚，航行紀錄網顯示拖船到達西沙群島附近海域，但19日突然調頭並持續徘徊，呈不規則航行，紀錄呈鋸齒形。該韓國拖船航行紀錄，與船主公布沉船的時間及位置吻合。

「Jaewon 9」的香港代理，是伍航亞洲有限公司。《香港01》曾到該公司查詢，惟職員得悉記者身份後，連稱不接受訪問，並未回應任何問題，更即場拒絕接受書面查詢，要求記者離開。記者同時向船主查詢涉事拖船的詳情，惟截稿前仍未獲回覆。

「在元九號」的香港代理伍航亞洲職員拒絕回應記者提問。（香港01記者攝）

去年澎湖擱淺

「Jaewon 9」去年12月從香港拖行海上工作平台，返回韓國途中疑因風浪過大，在台灣澎湖海域斷纜擱淺。

2021年12月13日，韓國籍工作平台船Dong Ji 2由Jaewon 9拖船拖帶駛返韓國途中，凌晨在澎湖望安將軍嶼東部海域疑因風浪過大斷纜擱淺。（台灣第七岸巡隊圖片）

海事處認目的地為柬埔寨

海事處回覆指，珍寶海鮮舫船主在6月13日，向處方申請出港證，將海鮮舫從香港水域拖往柬埔寨。在申請出港證前，船主已聘請驗船機構進行相關檢驗，確保海鮮舫適宜由香港被拖往目的地。不過，處方並未確認遠洋拖船的名稱。

海事處指，船主公布海鮮舫沉沒消息前，處方並未接獲通知。處方其後得悉有關報道後，已立即要求船東提交書面報告，並會跟進調查。

▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼

