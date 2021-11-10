01獨家｜許家印抵押第二間山頂大宅　首證用私產救恒大

恒大財務危機未解決，《香港01》再獨家調查發現，主席許家印將第二間山頂布力徑大宅，抵押至財務公司「歐力士」。該大宅市值約8億港元，由許家印個人全資擁有，直接控股，此前用作自住，是首度證實他用個人財產拯救恒大。



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市值8億元

許家印透過「巨山有限公司」（Giant Hill Limited），持有山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，許家印是巨山的唯一股東，此前曾擔任董事，今年7月辭任，改由「管家」譚海軍擔任。

根據公司註冊處資料，10月9日巨山提交兩份押記文件，其中一份是按揭，另一份則未知；土地註冊處紀錄亦顯示，10C屋於11月8日，抵押予「歐力士亞洲資本有限公司」（Orix Asia Capital Limited），承造按揭。10C屋面積5,433平方呎，市值約8億元，文件暫無顯示抵押套現的金額。

恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事最近改為「管家」譚海軍擔任。而10號B座屋，亦為恒大相關公司持有，董事亦為譚海軍。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）

許家印直接控股 2010年購入後自住

布力徑10B屋，亦由許家印透過離岸公司迂迴控股，曾出租多年；而10C屋則由許家印直接控股。

消息指許家印2010年購入後，一直用作自住。換言之，是次抵押，首次證實許家印用個人財產，拯救恒大的債務危機。

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上月抵押另一山頂大宅 為到期債權續命

《香港01》上月底獨家報道，許家印抵押山頂布力徑10B屋予建行（亞洲），用作10月3日已本息到期的2.6億美元（約20.78億港元）債券，作為額外抵押品，以換取多三個月的寬限期。

▼珺瓏灣驗樓▼



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是次承造按揭的財務公司「歐力士」，曾與恒大有多方合作。恒大屯門掃管笏樓盤「珺瓏灣」，原本由恒大旗下的「創盈財務」，為小業主承造俗稱「呼吸plan」的高成數一按。但今年中，恒大要求部份小業主簽保密協議，轉向歐力士申請按揭，而部份現樓按揭，恒大亦以「轉讓按揭」（Assignment of Mortgages）形式，打包出售予歐力士。

重溫報道：

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▼各地恒大苦主示威▼

