河南村鎮銀行幕後黑手　染指聯合國諮商機構　活動伙伴捲間諜案

河南多間村鎮銀行爆煲，涉40萬存戶的400億元人民幣存款，存戶示威期間被身份不明的「白衣人」襲擊，事件震驚中外。涉事的多間村鎮銀行，背後均有河南新財富集團的身影，集團幕後操控人呂奕，擁有塞浦路斯護照，目前被公安通緝，據報他已潛逃美國。

《香港01》調查發現，呂奕家族成員在香港開設空殼公司，他亦擔任美國紐約註冊的「久安電視國際傳媒」理事長，公司染指聯合國活動。今年2月，久安電視更與「世界和諧基金會」合辦農曆新年活動。基金會理事長劉藩現身致辭後一個月在紐約被捕，美國司法部指他代表中國跟蹤、騷擾、監控異見人士。



河南多間村鎮銀行爆煲，公安指幕後黑手是呂奕。2022年初他以久安電視理事長身份，在紐約時代廣場發布視像廣告。（網上圖片）

公安確認村鎮銀行幕後黑手為呂奕

本身是河南人的呂奕，在內地公司查冊中，找不到他直接持有多間村鎮銀行的蹤影。河南省許昌市公安局7月10日公布，「以呂奕為首的犯罪集團」，通過河南新財富集團投資控股有限公司，實際控制涉事的多間村鎮銀行，非法轉移資金，已拘捕一批疑犯。

7月10日，河南省許昌市公安局通報，呂奕為首的犯罪集團控制數間村鎮銀行。（許昌市公安局微博）

被指已潛逃美國 擔任紐約「久安電視」理事長

今年2月10日，村鎮銀行危機爆煲前夕，新財富集團撤銷註冊，據報呂奕當時已潛逃美國。公安正通緝呂奕，他行蹤成謎，但今年初他確實以一個美國身份「亮相」。呂奕擔任美國紐約註冊的「久安電視國際傳媒」理事長。

今年年初，「久安電視」及「世界和諧基金會」在紐約時報廣場（時代廣場）舉辦慶祝農曆新年及迎接北京冬奧的活動，在戶外大電視播廣告，呂奕有出鏡講話。

2022年農曆新年前夕，世界和諧基金會會長劉藩，出席紐約時報廣場（時代廣場）的活動。他在2022年3月在紐約被捕。（聯合報系圖片）

活動伙伴被美國起訴 涉助北京監控海外異見人士

而在活動現場，世界和諧基金會主席劉藩（Fan “Frank” Liu）有現身，並有「世界和諧鐘」敲鐘儀式。今年3月，劉藩在紐約被捕。他被美國司法部起訴，代表中國跟蹤、騷擾、監視美國居民，陷害民運人士等。

劉藩2022年3月在紐約被捕，隨即被起訴。（美國起訴書）

同案被起訴的還有美國「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」負責人王書君，他被指曾刺探支聯會前主席何俊仁的情報。

中國駐美大使館曾批評指控無中生有。

呂奕非常低調，久安電視曾公開其履歷，擁塞浦路斯國籍。網站已無法登入。（網上圖片）

「久安電視」製作粗疏 擁聯合國諮商地位

「久安電視」間中在網上發布有關聯合國的影片，製作頗為粗疏簡陋。這個機構擁有聯合國經濟與社會理事會諮商地位，可參與聯合國會議。香港民政事務局局長何志平、澳門商人吳立勝被美國指控賄賂罪成，他們背後的機構，都擁有聯合國經濟與社會理事會諮商地位，這類組織有一萬多間。

呂奕家鄉位於河南省南陽市鎮平縣，操控多間村鎮銀行。（網上圖片）

家族註冊香港空殼公司

呂奕家鄉位於河南省南陽市鎮平縣，鮮有披露個人資料，但「久安電視」的官網曾披露他的履歷，1974年出生，擁有塞浦路斯國籍。他在香港並無註冊公司，但親信則在香港開設空殼公司。

曾在新財富集團多間公司擔任高層的呂虎，是開封宋都農商行的董事。呂虎在香港註冊了一間「高偉達有限公司」，以河南省南陽市鎮平縣身份證登記，報住地址位於河南省南陽市臥龍區，為河南四建集團（河南省第四建築）分公司的地址。新財富集團一名前高層呂榮三，曾任河南四建多間公司的法定代表人，也是佔地200公頃的鎮坪縣呂氏莊園主人。有報道指，呂榮三為呂奕的父親。

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河南新財富集團 被指染指26間村鎮銀行

村鎮銀行是內地主要服務農村地區及當地農民的銀行，允許境內外金融機構出資，銀行不允許異地存款或貸款，發展受到一定限制。但新財富集團就透過第三方網上金融平台等推銷金融產品，轉移資金。

內地傳媒統計，新財富集團至少控制或投資26間村鎮銀行，包括此次爆煲的四間河南（禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行）。今年4月，上述四間銀行突然禁止存戶網上取款及轉賬，涉及40萬人、400億元人民幣資金。

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存戶省會維權 被身份不明白衣人襲擊

有存戶到河南省會鄭州市維權，健康碼被轉為紅碼，寸步難行。7月10日，存戶在中國人民銀行鄭州支行前示威，高喊「李克強、查河南」的口號，並斥責河南省委書記樓陽生，但被身份不明的「白衣人」襲擊，不少人頭破血流，最後示威人士被抬上旅遊巴、警車帶走。

暴力事件後，官方承諾墊支村鎮銀行部份戶口本金，而非按照《存款保險條例》，七個工作日內賠款最多50萬元人民幣。