緬甸詐騙營調查・1｜港人被轉賣　目睹開槍　中國使館認未能營救

近年有電訊詐騙集團，以高薪利誘華人到泰國、柬埔寨、緬甸等國打工，但很多人到埗後就被「賣豬仔」，要支付高額的贖金才能脫身。記者接觸到三名受困在緬甸的港人，有人被多次「轉賣」，包括到臭名昭著的「KK園區」。

「01偵查」一連幾集，揭開詐騙集團人口販賣的黑幕，第一集由受困港人的經歷說起，其中有人聲稱目擊逃跑者中槍，滿地鮮血。

中國駐緬甸大使館回應《香港01》指，已透過緬甸外交部聯絡解救，但稱緬方未能找到受困人。但事主所在地區，一直由地方民族軍政府控制，緬甸軍事政變前後，中央政府亦難以伸手到當地，全球反詐騙組織（GASO）亦直言，難以營救。



▼受困港人拍攝詐騙營內情況▼



被多次轉賣 目擊逃跑者中槍

A先生（化名）今年6月，去到泰國西北部邊境城市湄索（Mae Sot）找工作，到埗後跟朋友上了一輛車後，就被送到距離只有15公里的鄰國緬甸苗瓦迪（Myawaddy）地區，「車上面的所有人被脅持，過了河去就去了緬甸，已經是另一個國家。」

短短一兩個月，A先生就被「轉賣」過去不同營區，每個地方都有持槍的軍人駐守，他說被要求交贖金就能離開，但每被轉賣一次，「贖身費」就加碼，從最初1萬美元（約7.8萬港元），加至3至4萬美元（約23至30萬港元）。在營區每滯留多一個月，就要再加碼1萬元人民幣。

被迫做網絡詐騙 騙夠500萬元方能脫身

他現時被迫在營區內做網絡或電訊詐騙，「騙到可能300萬港元的話，就可以放我出營區門口。但門口也不安全，這邊是無政府狀態，如果騙到500萬港元，就保證人身安全送我回泰國。」

被泰國高薪工作吸引 步出機場即被押上車

B先生（化名）今年8月被網上招聘廣告吸引，經一名內地人安排去泰國打工，機票全免。「是做寫字樓文職，月薪有4萬多元，主要做網上宣傳，有佣金拿，月入可以很可觀。」

不過他從曼谷轉機到湄索後，一離開機場，就被幾個大漢逼迫上車，被送到緬甸，現時受困營區。「如果三日內支付不到贖金，就會將我賣走，賣走後贖金就加到2萬美元。」

記者亦收到第三名受困港人的朋友求助，情況都是差不多。幾名受困港人指，家人難以籌到贖金，亦擔心就算交了贖金也走不到。

泰國與緬甸以湄公河為界，圖中上方為泰國湄索（Mae Sot），下方為緬甸克倫邦苗瓦迪（Myawaddy）。（亞太國際宣傳片）

營區內裝滿鐵絲網 有限度走動及用電話

從被困港人向《香港01》提供的片段所見，這些詐騙營區內裝滿鐵絲網，環境簡陋，有碌架床。被困人士可以在園內，有限度活動，每日靠做詐騙賺取生活費，因此可以有限度用電話。

他們指營區內主要是華人，有來自中國大陸、台灣、馬來西亞，亦曾經見過有其他香港人。

緬甸詐騙營區位於克倫邦水溝谷經濟特區，由地方民族軍隊控制，柬埔寨籍華人佘智江透過香港公司營運。（亞太國際宣傳片）

地方軍閥控制 涉多個電騙園區

他們所在的位置，是緬甸克倫邦苗瓦迪（Myawaddy）的水溝谷經濟特區，一直由地方民族軍閥控制。他們曾經被轉賣到區內的幾個不同營地，包括「KK園區」。

「KK園區」的主腦佘智江，持有柬埔寨護照，改名「唐倫凱」（TANG Kriang Kai），透過香港註冊的公司「亞太國際控股」，在當地經營賭場等生意，被中國和國際刑警通緝，近日在泰國被捕。

總部位於美國的全球反詐騙組織（GASO），有營救受困柬埔寨詐騙集團的台灣人。（GASO網站）

全球反詐騙組織：目標開始轉移至港人

全球反詐騙組織（GASO）負責人接受《香港01》訪問時亦直言，難以營救，「他們開始找馬來西亞、台灣人，因為這些人求助被救，轉移目標到香港。香港可能可以，借助中國的力量，但我們看到的是，有人跪在大使館外面，他們也不理，因為人數太多，他們也不知怎樣去救。」

中國駐緬甸大使館職員回應《香港01》，承認收到港人求助，但未能營救。（Maung Sun / wikimedia）

中國駐緬甸大使館認未能營救

受困港人指，曾聯絡中國駐緬甸大使館求助。使館職員接受《香港01》訪問，承認收到求助，但目前未能營救：「我們第一時間跟緬甸外交部，和有關部門發了訊息，邀請緬方全力查找解救當時人。但後來緬方跟我們答覆指，經有關部門多方查找沒有能夠找到，我們已經將有關情況通報香港入境處。

有受困者家人曾在香港報警，警方列作「求警調查」。