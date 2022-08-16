柬埔寨詐騙｜台男月賺10萬即介紹女友過去　落地即被強姦虐待囚禁

近期有不少台人赴柬埔寨淘金，卻頻傳落入詐騙集團陷阱，淪為「豬仔」被虐待。



有逃出柬埔寨的集團成員現身痛訴，自己先被騙到當地工作後，又介紹了女友過去，沒想到女友一到園區，就慘遭強姦，遭遇相當淒慘，最後他順利逃回台灣，但女友仍被囚禁，讓他相當痛心。

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柬埔寨受害者「阿俊」近日上節目《這不是新聞》分享遭遇，透露原本在台灣跟著一個「大哥」做網絡賭場，平均月薪4至5萬元台幣。

後來大哥稱要介紹他去柬埔寨做網絡賭場客服，月薪高達10萬元台幣，他沒有懷疑就答應前往，沒想到到了柬埔寨是被派去機場負責接送更多的台灣人，之後再轉交給司機接回園區。

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一開始阿俊並不知道自己成了詐騙集團的棋子，只知道要幫忙接人，但以為接到的台灣人也都是來做客服工作，也的確有領到10萬台幣月薪，因此集團缺人，要他介紹人過來時，他馬上找了女友來柬埔寨一起工作，只是萬萬沒想到，女友一到當地就慘遭性侵。

阿俊坦言，之後因為想念台灣，便透過關係，順利跟集團拿回被沒收的護照，對方也沒有阻攔，他才得以成功離開。

但回到台灣才得知女友在柬埔寨遭到性侵施虐，加上不願配合詐騙，處境相當淒慘，甚至一度差點被轉賣，最後女友家人籌出3萬美金才贖人回台。

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