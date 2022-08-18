緬甸詐騙營調查｜抵泰港人一度自由　無檢疫酒店被拒回港終被販賣

詐騙集團以高薪、包機票食宿作招徠，吸引華人到緬甸、柬埔寨等國打工，再逼他們從事電騙。記者近日發現第四名被困緬甸的港人D先生（化名），他抵達泰國後一度自由，並即刻買機票回港，但因為無法訂到檢疫酒店而被拒登機。

D先生的父親對記者說，曾報警和找衞生署求助，但一直無回音，幾日後兒子終於落入詐騙集團手中，目前在緬甸被禁錮。他對港府做法感到失望，錯失營救兒子的機會。

保安局副局長卓孝業指，未掌握相關情況，會再了解。



緬甸詐騙營調查・專頁｜港人被轉賣曝光 人口販賣KK園區涉港公司

近日有香港人被泰國高薪求職騙局吸引，先飛到曼谷，再轉機至邊境城市湄索（Mae Sot），之後被販運至緬甸禁錮。圖為曼谷機場。（Matt Hunt / SOPA Images / LightRocket / Getty Images / VCG）

抵泰後感後悔即買機票 無檢疫酒店被拒登機

至少三名港人被禁錮於緬甸電騙營區，被迫進行詐騙，記者近日更發現第四名被困緬甸的港人D先生（化名）。

D先生的父親向記者表示，兒子誤信網上招聘廣告，被高薪、包機票及食宿的描述吸引，在未告知父母的情況下，7月隻身前往泰國。不過，他到埗後並非馬上被詐騙集團帶走，不久後更開始感到後悔，並買機票打算回港。

他指，D先生事前已完成新冠病毒測試，但當地機場職員表示，D先生未預約香港的檢疫酒店，不能上機。

▼部份詐騙營內情況▼



家人求助警方衞生署無回應 終被人蛇帶走禁錮

D先生的家屬本來已就他誤墮騙局一事報警求助，亦曾致電衞生署求助，希望署方可批出豁免，協助D先生回港後，再作檢疫安排：「但衞生署說這個案要交警方處理。」D先生的父親一直沒有收到回音，而D先生滯留泰國數日後，被詐騙集團帶到緬甸一個電騙營區，禁錮至今。

他坦言，要在兒子滯泰期間成功預約檢疫酒店相當困難，對政府部門沒有允許兒子上機感失望：「如果當日他上了機，現在已經在香港了。」

他又指，擔心兒子會被轉賣到其他園區，即使現時已向香港警方求助，亦不知警方會如何進行營救：「是否只通知泰國警方，等當地行動，（香港政府）大家一齊坐喺度等？」

8月18日，保安局副局長卓孝業（中）見記者，他表示當局成立跨部門小組處理。（李澤彤攝）

保安局副局長：目前未掌握此情況

保安局副局長卓孝業今日見記者，他表示當局成立跨部門小組處理，目前無掌握D先生的情況，將會了解。他表示，海外港人現正安全，要從正常途徑預訂檢疫酒店回港。