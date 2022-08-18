詐騙營調查｜柬埔寨、緬甸人口販賣生還者　親述跳車逃脫黑暗經歷

詐騙集團在東南亞國家設立營區，涉人口販賣、非法禁錮，魔爪更伸延至香港人，要支付高額贖金才能離開。兩名分別從柬埔寨和緬甸營區逃脫的港人「生還者」，接受《香港01》專訪，講述劫後餘生的經歷。

從柬埔寨跳車逃生的E先生（化名），直言從未想過，會真實經歷在漆黑公路叫救命、截順風車的電影情節；支付贖金才能離開緬甸營區的L先生（化名），則形容營內生活「是人生最黑暗的日子」。他們逃過一劫後，均呼籲港人不要隨便相信，世界上有條件異常優厚，但要求不高的工作。



緬甸詐騙營調查・專頁｜港人被轉賣曝光 人口販賣KK園區涉港公司

E先生表示，當時雖對其工作有起疑，但朋友聲稱自己亦曾應徵並收到報酬，便決定「博一博」，「覺得件事最差也不會嚴重人到不可以回香港。」（余俊亮攝）

對柬埔寨高薪早有疑心 只想博一博

E先生（化名）6月因財困，在朋友介紹下應聘到柬埔寨工作，工作內容只需在當地開設銀行戶口，每開一個則會有有5至10萬元報酬。

公司的負責人更指，只要在柬埔寨逗留七日，公司會提供免費來回機票、住宿、旅遊保險及一萬元的生活費，更承諾不會沒收他的護照。

他直言，當時亦對此份工作起疑，但朋友聲稱自己亦曾應徵並收到報酬，便決定「博一博」，「覺得件事最差也不會嚴重人到不可以回香港。」

▼E先生離港前與詐騙集團的對話▼



E先生在柬埔寨逃脫詐騙集團，他說從無想過人生像拍戲般，要在漆黑的公路截順風車、叫救命。（余俊亮攝）

離開金邊機場被沒收護照 直驅西哈努克港

怎知他到達金邊機場後，則有一名接頭人收走他的護照，亦聲稱護送他坐車到酒店。他其後登上一輛私架車，車上只有他和兩名柬埔寨人，一坐便坐了兩小時。

他始發現有詐，打開手機地圖後，發現與西哈努克港愈來愈近，接近「西港園區」。

從柬埔寨詐騙集團逃脫的E先生（化名），返港後接受《香港01》訪問，親述跳車經歷。（余俊亮攝）

與司機衝突 跳車逃脫

E先生當時打給公司的負責人，發現沒人接通，又嘗試叫停私架車，但司機卻裝作聽不到，反而愈開愈快，「我就拉低了車的波棍，拖慢行車速度，喝止他們。」

他擔心如果現時不逃走，到西港園區時就更沒有可能離開，故決定跳車逃跑，「走過對面馬路截順風車，揮手、叫救命、行在路中心，叫他們停車車我走。」

我冇諗過人生好似拍戲咁，喺漆黑嘅公路截順風車，揮手、嗌救命，企喺路中心，叫啲車停車，車埋我。遇到好人車我返出去，好感恩。 E先生

Ｅ先生其後登上一輛私架車，車上只有他和兩名柬埔寨人，一坐便坐了兩小時。Ｅ先生發現有詐，決定跳車離開。（受訪者提供）

花近一個月辦理證件 才能回港

E先生透露，當時兩名柬埔寨人有阻止他離開，但因為他們身型比較細小加上沒有武器，所以能成功逃脫，攔截一輛路過的貨車到了安全地方後，再截順風車回到機場，「接頭人那時才打電話給我，說你一個人走很危險，更指會找人把他載走。當時當然沒有相信他們。」

雖然到達機場，但由於他失去了護照，故不能回港。他其後求助入境處和中國大使館處理證件，滯留在金邊直至7月才可回港。

港人L先生（化名）一度被困緬甸詐騙營，營內有持槍的軍警，他要支付贖金後才能離開。（受訪者提供）

人生最黑暗、最黑暗，一生人最黑暗嘅日子，就係嗰段時間，我講講下都想喊。 L先生

困緬甸營區 L先生：一生最黑暗日子

另一名L先生（化名）就沒有那麼幸運，曾被困緬甸詐騙營區三個月。「那段時間是我一生中，最黑暗的日子。」L先生哽咽道。

在泰國工作的港人L先生，在當地認識了一名華人，對方稱有「荀工」推介，為一間公司開拓歐美市場，人工不低又包食宿，吸引到L先生加入。今年4月，招聘人員為L先生買機票，將他送到泰國湄索後，再有持槍軍人將他帶到緬甸一個營區。

▼L先生所處緬甸詐騙營內情況▼



營內十多間公司做詐騙 賭博遊戲投資樣樣齊

L先生到達營區後，發現營內十多間公司皆從事詐騙，與獲聘時被告知的工作內容完全不同：「入面的詐騙方式五花八門，有賭博的，有做遊戲詐騙的。」近年內地嚴打詐騙及走資，詐騙集團將目標轉向歐美人士，L先生被要求在一間從事投資電騙的公司工作。

L先生坦言，自己甫到達營區已想離開，但詐騙集團要求他賠償巨額，在拿不出錢的情況下，他只好留下工作至約定完工的日子。不過，他說自己拒絕行騙，只肯做詐騙以外的工作：「我不想做犯法的事。我在那邊四個月，一張單也沒有開。」

▼部份詐騙營內情況▼



「命在營內，連螞蟻都不如」

被「賣豬仔」的人士進入營區後，都需要「跑數」，透過詐騙賺取金錢。L先生指，業績好的人可在營區過上較好的生活，他舉例指，如能為詐騙集團賺到100萬元人民幣，就可以分得15%佣金，更曾有人騙賺取到詐騙集團指定的金額後獲放行。

詐騙集團起初會有「蜜月期」，即使首兩個月「零業績」，依然會向「豬仔」發薪，但若之後仍無業績進賬，第三個月起就不會有工資。「營區包食宿，食物不成問題，但就買不了日用品。有些人更會因無業績而欠債。」L先生說。

L先生指營內絕大部份都是內地人，亦有馬來西亞華人，自己與營友飽受壓力，亦擔驚受怕：「曾有營友對我說，我們無法為詐騙集團帶來錢和客人的話，我們的命在營內，連螞蟻都不如。這是豬仔心聲。」

保安局成立專責小組處理有關東南亞國家求職騙案，8月18日，警務處和入境事務處人員，在香港國際機場預辦登機櫃位派發宣傳單張，提醒離港旅客小心求職騙案及注意外遊安全。（政府新聞處圖片）

工作辛苦五勞七傷 支付贖金才能脫身

L先生不只一次說，對被「賣豬仔」感到很羞恥、慚愧，入營後亦封鎖及刪除所有家人的聯絡方式：「我不希望家人拿錢來救我。」本身有長期疾病的L先生，在電騙園區每日工作13小時，本打算苦撐至約定的完工日子，但三個多月後已五癆七傷。在無法忍耐的情況下，L先生向泰國朋友求救，終在朋友幫忙繳付約幾萬港元贖金後，才能離開園區。

「如我沒有離開，現在可能已被轉賣至KK園區。」重獲自由的L先生說，他希望告誡港人，不要相信在通訊軟件、遊戲上，說想交朋友、教人投資的陌生人，直指絕大部份都是詐騙。他又呼籲，不要相信高薪、條例異常優厚的招聘廣告：「呢個世界好多壞人，唔好咁天真。」