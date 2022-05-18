撿路邊狗屍內臟圖食用罪成　老翁上訴駁回　官：非屠宰取得也可告

老翁被女司機見到拿走路邊狗屍的內臟，並欲帶走，女司經多番阻撓，最後給他100元才為狗隻保留全屍。老翁事後被控，解釋只是想把內臟拿回家處理，他經審訊後被裁定企圖使用狗肉作食物罪成，被判囚5天緩刑1年。



老翁不服提出上訴。高院法官李運騰今(18日)下判辭指，該例立法原意是針對屠宰狗隻食用的殘酷行為，若僅限於吃屠宰而來的狗隻肌肉，而容許吃其內臟，會與立法原意背道而馳，認為裁決妥當，駁回老翁的上訴。



女途人當日揭發事件經過。(詳看下圖)

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被告張顯明（69歲，退休），被裁定於2020年10月14日，在落馬洲青山公路新田段的行人路上，企圖使用一隻啡色雌性唐狗作食物。

女司機給100元求保留狗隻全屍

案情指該雌性狗疑被車撞倒，一名女司機駕車經過，見張把狗隻拉到路邊，並徒手從狗的體內拿出內臟，再放入膠袋，女司機要求張不要拿走以讓狗隻保留全屍，並願給張100元，張最後收下金錢及交出內臟。

辯稱唔覺意順手攞走內臟

張後來被控，他在庭上解釋是出於好心，想清理屍體及環境，避免阻塞交通，又稱只是「唔覺意順手攞走」該些內臟。惟原審官指張毋須取出狗屍內臟，即使有愛心的人也不會徒手處理，認為張是想拿走內臟回家食用。

張被裁定罪成後向高院提出上訴，但沒有呈上上訴理由。雖然如此，高院法官李運騰認為案件在證人口供、張犯案的意圖，以至內臟是否屬狗肉等，仍有可爭議之處，故在判辭中亦作解釋。

屠體應包括動物的內臟

李官指，用以控告張的《貓狗規例》第22條，字眼上雖以「禁止屠宰狗隻或貓隻作食物」，控方亦同意，涉事狗隻並非經屠宰或售賣作食用而來，但法官認為，條文中所提及的「屠體」(carcass)，是泛指動物死後的軀殼，不一定是經過屠辛處理，條文又指明是「屠體的任何部份」，故認為亦應包括動物的內臟，並強調如果只規限在動物的軀殼，是會違反立法原意。

非屠宰取得不構成辯護理由

李官稱，雖然裁判官在原審時就這方的的討論不足，但認為即使張以狗是被撞死而非屠宰或售賣得來，也不能構成辯護理由。

此外，李官亦同意裁判官的推論，指張若非受到女司機的阻撓，便會把狗內臟帶回食用，認為其行為已超乎使用狗肉作食物的預備作為，遂駁回張的上訴。

案件編號：HCMA 265/2021