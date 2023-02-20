初選案｜排隊黨細判頭遭蛇頭走數　開腔爆運作細節　多個組織爭食

立法會民主派初選，47人被控「顛覆國家政權罪」的案件，2月6日開審至今，每晚都有人通宵在西九龍裁判法院外排隊，包括有收錢受僱的「排隊黨」，拿到正庭籌號便離開，有人被拍攝到派錢、收起一疊籌號，更有南亞和非洲裔人士。

50多歲的排隊黨細判頭Gary，招攬下線排了兩晚通宵，卻遭蛇頭走數。他對《香港01》大爆排隊黨內幕，不同組織互相競爭僱人參與。記者亦通宵排隊，在庭外庭內觀察排隊黨如何運作。



Gary是初選案排隊黨細判頭，曾在西九龍法院外排過兩晚通宵，但遭到蛇頭走數。（廖雁雄攝）

通宵排隊報酬1100元

50多歲的Gary曾經受僱炒賣波鞋的排隊黨，2月6日得悉有朋友到西九龍裁判法院外排隊，獲得1,100元報酬後，便認識到蛇頭，「我有個朋友找我說，西九龍法庭排隊，100元一個鐘，做12個鐘，晚上10點至早上10點。2月6日我便和幾個朋友去了。」

「總之一去到西九龍，就要跟他打招呼，之後要自拍相片發給他。」Gary更招攬多六個人，擔當細判頭，希望抽佣獲利。

Gary組織幾名下線，拿到初選案旁聽籌號。（廖雁雄攝）

30人插隊 疑為竟爭對手安排

他排隊的兩晚，都是約10點到達，他說找到座位後，可以周圍走，更試過被人插隊，「到清晨6點鐘，有約30個𡃁仔，突然在我們前面插隊，蛇頭說不用理別人。早上排隊進入法庭後拿到籌號，聽審15至20分鐘就可以走，一出來就拍攝籌號發給蛇頭。」

排隊黨蛇頭的中間人，曾要求Gary拍攝拿到初選案的籌號。（廖雁雄攝）

蛇頭稱老闆出資2000萬

Gary引述蛇頭指，聲稱老闆出資2,000萬元，每日要有120人排隊，確保足夠人入到正庭。他坦言不知道老闆排隊黨目的，這個說法難以證實。

Gary排過兩晚通宵，找蛇頭出糧時，遭到多番推搪，之後更無法聯絡，他被走數之餘，更要支付他下線的酬勞。他向記者展示與蛇頭的對話紀錄，又當着記者面打電話給蛇頭，但已無法接通。

被問及排隊的原因，Gary說純粹為賺錢，以前也是過排隊炒賣限量版波鞋，「我負責收錢，不問那麼多。」

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01記者通宵直擊 有人帶隊交更、點人數

《香港01》記者，亦曾通宵排隊，看看排隊黨的運作。晚上8點多，已經有40至50人排隊，他們帶齊折凳、地蓆、睡袋，期間不斷有人出出入入，有人會帶隊交更、點人數。排隊的人有人講廣東話，有人操濃厚鄉音，亦有南亞裔人士。

2月15日凌晨，西九龍法院外排隊黨情況，有人指揮南亞裔人士進出隊伍及點人數。（香港01記者攝）

高聲指揮：明晚要人 毋須理其他班底

期間有懷疑是現場指揮的人，與幕後蛇頭講電話：「另外一個𡃁仔說他到了 ，他跟兩個南亞裔去吃飯……他說很大機會要人，暫時先預我。我排到明早我就離開，然後明晚我再來，明晚就一直到尾。」

言談間透露有多個組織一齊排隊，「他說他自己也有個班底，不只是你這邊這麼多人，有另外一個。」

排隊黨取籌後離開 廳內有人打鼻鼾、看娛樂影片

翌日早上，有一個懷疑指揮人排隊的黑衣男在隊頭位置走出走入，到約8點，他安排了兩個男人排隊頭，到8點15分，排隊人士獲安排進入法院範圍，黑衣男又跑回隊伍之中，進入法院。

另一個早上，記者發現排頭位的兩名男子，取得旁聽席籌號後5分鐘，已即刻離開法院，之後登上港鐵。

而在庭內，有部份旁聽人士懷疑是「排隊黨」，審訊期間不斷進出法庭，有人在旁聽席睡覺、打鼻鼾，看娛樂影片，並無聽審訊內容。

《獨立媒體》記者放蛇初選案排隊黨，獲得800元報酬，蛇頭范功健承認是僱人排隊的中介，稱背後有「老闆」，但不知道老闆目的。（范功健facebook）

蛇頭承認背後有「老闆」 不清楚目的

《獨立媒體》記者「放蛇」通宵排隊領取初選案公眾席籌號後，獲得800元現金報酬，有人收走大量籌號。派錢的「蛇頭」是「S.P.C.青創家協會」前理事范功健，事後他承認是一個中介，背後有「老闆」僱人排隊，又說不知道「老闆」背後的目的。

民主派初選案，47人被控顛覆國家政權，案件2月6日開審，有外國領事館職員排隊入場。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

延伸庭看直播 看不到被告表情、聽不到環境聲

初選47人案為高等法院案件，因被告人數眾多，所以用可以容納更多人的西九龍裁判法院第三庭審理，除了家屬和記者席，法院預留約400個旁聽公眾席，約40個在正庭，其餘則在四個視像延伸庭。但延伸庭無法看到被告的表情，亦聽不到環境聲。

外國領事館人員想旁聽，都要排公眾席。以往在正庭旁聽的人，即使中途離開，法院都不會安排在延伸庭的人補位。

2月6日，民主派初選案開審，47人被控顛覆國家政權。社民連在西九龍裁判法院外示威。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

法院改安排 排隊黨再變陣

排隊黨引起爭議後，法院有改變做法，正庭座位閒置15分鐘後，就安排補位。安排改變後，記者亦發現懷疑排隊黨的人，在正庭逗留的時間更長。

司法機構就說，不會將旁聽座位留給沒有入場的人，自案件開審以來，所有排隊的公眾人士都可取得入庭籌號。

警方表示，會繼續與相關部門溝通，確保秩序和公眾安全，如發現任何違法行為，會採取適當執法行動。