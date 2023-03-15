香港攝理教調查｜前教友剖白經歷　教會恐臥底潛入　曾令銷毀筆記

韓國（南韓）攝理教教主鄭明析，多年來捲入多宗涉嫌性侵女教友的案件，當中包括香港人葉萱（Maple）。葉萱去年於韓國出席記者會，公開指控鄭明析；攝理教多年惡行亦被拍攝成紀錄片，在串流平台Netflix播放，在香港引起關注。

《香港01》接觸到多名不同時期加入攝理教的前教徒，他們親述加入教會的經歷，揭開攝理教過去20多年，如何在香港傳教、滲透學生組織。其中有女教徒被要求拍攝正裝照，可幸並非性感照。



香港攝理教調查・專頁｜前教友剖白經歷 滲透學生組織 會社成員曝光

香港攝理教前教徒A小姐（化名）剖白入教經歷，指攝理教會以問卷調查為藉口，接近學生。（盧翊銘攝）

一切由做問卷開始

已脫離攝理教逾一年的A小姐（化名）憶述，當初入教的契機，是在九龍塘港鐵站，被兩名自稱是大學生的女生搭訕，請她幫忙做一份問卷調查。問卷問及受訪者的喜好，當時有信仰的A小姐，表達了對宗教的興趣：「她們進而介紹說認識一位大學教授，可以理性地解釋聖經，問我會否想去聽聽。」

雖然教會在街上找路人搭訕，但在篩選過程卻很嚴謹。A小姐解釋指，教會有臥底潛入教會，認為基督教徒會有目的地潛入，破壞教會。教會成員在通訊軟件與A小姐聊天，又約她見面，確定她接受傳道後，才在餐廳「上課」，學習鄭明析解釋堅經的「三十個論」。

Ａ小姐曾購買攝理教的飾物。（盧翊銘攝）

防臥底入教

教會聲稱的大學教授無出現，只在餐廳「上課」，A小姐坦言有感奇怪，但教會成員總有藉口應對：「他們會說教授很忙、身在海外，又說我應是理解教義才相信，而不是看到他本人才相信。」教會成員引用不同的經文，令A小姐覺得教義解釋完善，慢慢釋除了疑慮。

A小姐「上課」四個月後，才獲邀參加正式教會聚會，並終獲告知加入的是攝理教。據教會成員的說法，A小姐已算是較快可正式加入的個案。

▼鄭明析講道直播▼



工廈、大學聚會 直播鄭明析講道

攝理教的聚會通常在葵涌工廈大本營，或者在不同大學校園內進行。A小姐指，聚會和一般的基督教崇拜相似，會祈禱、唱歌，及聽鄭明析的直播講道，一聽就是三四個小時：「會有攝影機對着教徒，讓鄭明析看看不同地方教徒的樣子、反應。」

教會逢星期三、五、日都有聚會，愈被信任的教友就會獲邀參與愈多聚會，教徒亦被鼓勵在半夜或清晨禮拜祈禱。

赴韓為教主慶生

攝理教以鄭明析為「再臨主」，3月16日是鄭明析生日，被稱為「靈魂被提日」亦是教會的大日子。A小姐指，有香港教友會去韓國大本營月明洞參與慶祝活動，她亦去過，遠距離見過鄭明析，購買了很多飾物、明信片等紀念品。

香港無正式對外機構 禁教友搜索新聞

攝理教在台灣高調行事，但在香港就無正式對外機構，有時對外宣稱是基督教福音宣教會，對內就以「月明教」名義聚會。

教會又禁止教友上網搜索關於教會的新聞，理由是太多外界中傷和抨擊，又會強調鄭明析身陷冤獄，是和耶穌一樣，為人背上十字架。

香港攝理教行動隱秘，曾因有教友被家人發現入教，下令教徒銷毀及交出與教會有關的物品。（盧翊銘攝）

怕家人發現 下令銷毀筆記

A小姐指，教會會提醒教友，在家聆聽神的「話語」要戴耳機，不要留下紀錄，鄭明析的照片更可說是禁品。「他們會說家人不明白，覺得我們很可疑。要避免這麼多麻煩，就千萬不要讓家人知道。」

A小姐說，曾有教友被家人發現信奉攝理教，教會要臨時改聚會地點。A小姐形容那段時間是「危險時期」，教會比平時更敏感：「他們說要銷毀所有抄下過的『話語』，要把所有『危險品』，書、筆記交出，不可私藏。」

攝理教指「成約」時代，人與神的關係就似新娘和新郎，詩歌亦形容信徒和「主」的關係是「良人」。（盧翊銘攝）

詮釋與神關係：似新娘新郎

記者接觸到另一位前教友B小姐（化名），她同樣在學生時期，被人以問卷調查接近，從而加入教會，教會成員亦不時會關心她的生活。她引述教會，指《聖經》經歷舊約、新約之後，進入「成約」時代，與神的關係就似新娘和新郎。

葉萱（Maple Yip）曾為攝理教的「信仰明星」，更改名為「鄭秀晶」，以報道攝理教的故事。（攝理教影片）

信仰明星助宣教 教友不乏專業人士

A小姐和B小姐都說，攝理教在香港傳教的對象多數是中學和大學生，教友不乏專業人士，包括律師、醫生、大學老師。B小姐指，攝理教在各大學都有舉辦聚會，估計每間大學都有十多名信徒。二人又指，教會會以「信仰明星」作宣傳，包括當時已經到韓國的香港教徒葉萱（Maple）。

前教徒、香港人葉萱在紀錄片中指控鄭明析性侵。（Netflix影片）

曾拍正裝照 可幸無攝性感相

「可以出鏡的人，不是在信仰上很叻，就是很漂亮。」A小姐說，續指葉萱較一般的明星更特別：「她是唯一的香港人，可以親自去韓國當「明星」、親近鄭明析，教友會認為她是一個很值得學習的對象。」A小姐說，自己無拍攝過性感相，教友最多只會被拍攝正裝相。

A小姐憶述的教會活動，聽上去都很正面，但她說自己在教會的生活並不開心，甚至有壓力。「教會很完善地解釋，為何鄭明析是主，這點是最能留住我的，但我和神沒有連結。我常常質疑是否自己做得不夠好」她說，沒有屬靈經歷，較難和其他教友產生連繫，易產生孤獨感，她亦因此處於抑鬱狀態。

A小姐指在攝理教期間，感覺不到和神有連結，難和其他教友產生連繫，令她感到孤獨，後來更處於抑鬱狀態。（盧翊銘攝）

葉萱公開經歷成導火線

發現自己出現情緒問題的A小姐，去年決意離教，卻發現葉萱受性侵的經歷，並準備在記者會上公開事件。A小姐坦言，當時感到震驚，最初亦未完全相信葉萱的經歷，但搜尋過關於攝理教及異端操控信徒的資料後，終認清教會的真面目。

B小姐在看完Netflix紀錄片後，脫離了教會。她說，紀錄片上架後，加止傳媒廣泛報道，有教友感到迷惘。B小姐脫教後，已被所有教友封鎖聯絡方式，她指現時心情未完全平服。

A小姐離教後，發現葉萱受性侵的經歷，始翻找教會的資料，認清攝理教的真面目。（盧翊銘攝）

利用教徒單純的心

同樣被教友視為「惡評者」封鎖的A小姐，指自己過往在教會上投入了很多時間，離開教會時覺得自己「好像什麼都沒有」，沒有朋友、興趣，也沒有自我。這一年來，A小姐慢慢找不同的事物，嘗試找回自我，到現在開始覺得自己「正常一點」。

然而過了一年，A小姐見到關於攝理教的事，還是會生氣。她認為，攝理教用不同的方式去控制教徒：「這麼多人用一種單純的心情去愛神，就被利用，拿走了他們的錢、精神和時間，但最後換來的是，原來鄭明析是一個性侵犯，而且他犯了很多次。」

《香港01》翻閱社團註冊和公司註冊，追查攝理教在香港活動軌迹，更直擊教會大本營，及找到香港的骨幹成員，詳情請留意「01偵查」系列報道第二集。