香港攝理教調查｜大本營直擊　葉萱曾任股東　滲透學生組織20年

韓國（南韓）攝理教教主鄭明析，曾流亡至香港，涉嫌在港性侵女教友，被捕後棄保潛逃至中國內地。過去20多年，攝理教在香港的活動從未停止，《香港01》調查發現，攝理教2018年成立「天運會社」，並購入葵涌工廈單位作為大本營，挺身指正教主性侵的前教友葉萱亦曾任股東。目前會社董事是香港骨幹成員，獲教主賜名「主慧星」、「主甜心」。

記者直擊攝理教大本營，亦訪問不同時期的教友，揭開過去20多年攝理教如何透過學生組織滲透香港。



香港攝理教調查・專頁｜前教友剖白經歷 滲透學生組織 會社成員曝光

攝理教大本營位於葵涌一個工廈單位，由「天運會社有限公司」持有。天運會社董事為攝理教香港骨幹成員，葉萱曾任股東。（香港01記者攝）

3400呎葵涌工廈作大本營 亦借用大學班房

攝理教過去20多年潛伏香港，挺身舉報鄭明析性侵的攝理教香港前教徒葉萱（Maple Yip），就是於2011年在銅鑼灣街頭，被學生邀約做問卷調查而加入教會，之後成為「信仰明星」，到韓國升學。

攝理教在不同時期，曾在北角、灣仔、油麻地、葵涌等地聚會，又會借用大學班房，目前攝理教的大本營，位於葵涌的一個約3,400呎工廈單位。

記者在周日教會崇拜的時段，到會社直擊，現場大門緊閉，無聚會迹象。消息指，教會逢星期三、日都會在該單位聚會，更有教友會租住同一幢的單位，參與清晨禱告，但最近因為Netflix播出指責攝理教是邪教的紀錄片，而暫停聚會避風頭。

2022年3月16日，葉萱（Maple Yip）在韓國召開記者會，公開指控鄭明析性侵。（資料圖片）

葉萱已轉讓股份 董事獲賜名「主慧星」、「主甜心」

2018年，攝理教在香港成立「天運會社有限公司」（Tin Wan Company Limited），葉萱和另外兩名女教徒為公司的創始股東。天運會社於2018年，以一筆過1,640多萬元，購入葵涌的工廈單位。

這兩名女教徒同時擔任天運會社的董事，據前交友指，她們是內部骨幹成員和「信仰明星」，分別獲教主賜名「主慧星」、「主甜心」，其中一人更是律師。

葉萱於2022年1月，將她持有的三分一股份，轉讓至攝理教的一名男牧師，消息指他負責家庭傳道。同年3月16日，葉萱在韓國開記者會，挺身舉報鄭明析性侵。

骨幹家人感驚訝

記者分別向天運會社的三名董事或股東查詢關於攝理教的運作。其中一名女教徒以家人住址登記，她的家人對於家屬涉攝理教表示驚訝，「細節真的不知道，我只知道她有信教，什麼公司真的不知道。」另外兩人的註冊地址住戶，均對記者表示「無這個人」。

2000年代，攝理教教主鄭明析曾到香港傳教，有一批女生追隨。（新興宗教關注事工提供圖片）

1990年代來港

早在1990年代，在韓國逐漸壯大的攝理教，已有「先頭部隊」來港發展教徒。1999年，教主鄭明析（又稱鄭明錫）遭揭發涉嫌性侵女教友，被韓國通緝後流亡海外，常穿梭於台灣和香港，在台灣以「基督教福音宣教會」、「基督教新時代青年會」名義運作；香港則相對低調，在本港大學招人。

2001年台灣揭發挑選學生共浴 教主匿藏香港

2001年台灣《壹週刊》揭發鄭明析魔爪伸入大學校園，包括台大、政大在內的多間大學近百名女生，被挑選與教主共浴、發生性關係。台北地檢署隨即調查事件，兩年後正式以妨礙性自主罪將他通緝，通緝令至2027年。

鄭明析亦在2001年離開台灣躲到香港，租清水灣近壁屋監獄一間兩層高的獨立屋，「接見」從韓國來港的女教徒。2003年6月，有從香港回韓國的女教徒，舉報鄭明析誘騙來港性侵，韓國檢察廳尋求國際刑警協助，並發出紅色通緝令。

2003年被捕 衣衫不整身處清水灣後山蚊帳內

2003年7月，有韓國前攝理教受害者組成的民間組織Exodus（出埃及記），跟蹤從韓國赴港女教友到清水灣獨立屋，並通知香港入境處。入境處展開拘捕行動，在獨立屋後山的蚊帳內，發現衣衫不整的鄭明析及兩名女教友。

鄭明析涉嫌非法居留被捕，並獲准以10萬美元（約78萬港元）保釋，須每周報道，他打算以「宗教迫害」為由申請政治庇護。由於他的護照已被註銷，需要韓國駐港領事館補辦護照，入境處本打算之後將他遣返回韓國，但他卻棄保潛逃。

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棄保潛逃至遼寧 行宮建逃亡秘道

2003年9月，Exodus一直派員到香港追蹤鄭明析，更發現他在教徒的協助下，不斷轉換租住本港的五星級酒店逃避追捕。

後來他潛逃到中國內地，在遼寧省鞍山市的別墅內建起「行宮」，更有逃亡秘道，亦照辦煮碗在鞍山性侵女教友。

2007年5月1日，鄭明析最終在北京被捕，翌年被引渡回韓國受審，性侵、侵佔罪成，入獄十年至2018年出獄。

2007年5月1日，鄭明析在北京被捕，翌年被引渡回韓國受審。（中國反邪教協會影片）

流亡續招港教徒 滲透中學課外活動組織

不願出鏡的E先生（化名），是前攝理教在香港的教徒，他與2005至2006年就讀中學期間，在課外活動的老師招攬下加入教會，當時正是鄭明析在中國內地流亡。他說當時加入教會後，逢周三和周日都要參加禮拜，學習鄭明析的「三十個論」，「我去的禮拜有30多人，有韓國來港的女牧師，又有本地男牧師，教友大部份是中學生和大學生，教主會形容自己是彌賽亞（Messiah）、救世主。」

鄭明析2004年直播佈道，當時他已經流亡至中國遼寧省。

突然轉換聚會地點

攝理教在香港以「月明教會」、「基督教新青年會」等名義活動，E先生說，當時教會中人特別提醒，不能上網搜索關於教會的新聞，理由是外界一直誤會和中傷教會。他回憶曾在炮台山的寫字樓參加禮拜，又試過突然要換地方，「2006年上半年，很緊急，試過去中大、理大借地方，之後搬了去灣仔的寫字樓單位。」

E先生說，當時參加禮拜，會看鄭明析的直播講道，但不知他是否身處韓國，教會亦會以學生組織「UCAN」之名，舉辦聯校活動。他覺得教會活動太耗時，2006年離開教會，「離開時有一點壓力，但無被壓迫或跟蹤。離開後有搜尋過教會的新聞，才知道教主涉性侵。但我在教會的時候，沒有接觸到這些事。」

2006年攝理教教友在香港整理寄到深圳的相片時，發現大量裸照，帶回韓國發布，被指是「香港X檔案」。（Netflix片段）

韓國助理來港整理資料 揭發大量性感照

2006年，一名韓籍的前攝理教徒在港期間，受教會牧師所托，於攝理教當時位於尖沙咀金巴利道的辦公室工作，負責將收到的信件及包裹轉寄到深圳。該前教徒發現，轉寄的物品中，包含大量女教友的裸照、不雅片段，有影片拍攝到赤身露體的女教友稱鄭明析為老公，舔鄭的照片及其他物品。

該前教徒後來將載有不雅照的電腦硬碟帶回韓國，並向Exodus告發事件。電腦硬碟中大量的檔案，被韓國媒體統稱為「香港X檔案」，更因此揭發鄭明析在中國內地性侵交友和傳播邪教。

2006年入侵港島名校 學生性情大變疏遠家人

2006年底，攝理教再被揭以「基督福音宣教會」名義入侵一間港島東區的名中學。該校追查後十多名表現異常的學生，發現他們投入大量時間參加攝理教會活動，每日早上5、6時要集合禱告之餘，更穿緊身衣進行錄影表演「予老師Joshua Jung看」。當年傳媒亦有報道，攝理教滲入本港大學和中學招收信徒，有人加入後性情大變、疏遠家人。

UCAN於2017年被撤銷社團註冊。（香港政府憲報）

曾辦全港啦啦隊比賽

攝理教化身的學生組織「UCAN」，全名為「United Culture and Arts Network」，曾根據《社團條例》註冊，無註冊中文名，可譯為「聯合文化與藝術網絡」。根據E先生及當年傳媒報道，UCAN曾在中學組織弦樂比賽、話劇社等活動，在商場表演，更曾與港鐵的「地鐵商場好學生同學會」合辦全港啦啦隊比賽，多間中學參加。

鄭明析正式入獄後，攝理教的活動有所收斂，但仍然有在香港活動。UCAN直至2017年才撤銷社團註冊。

2022年10月，攝理教教主鄭明析再次被捕。

葉萱舉報將出庭作證 教徒拍片威脅

鄭明析2018年出獄後，又再涉嫌性侵女教友。葉萱錄下錄音作為證據，並在去年3月開記者會公開舉報鄭明析。

她之後收到威脅和恐嚇，從香港到韓國機場都有人跟蹤，更有攝理教徒拍片威脅稱：「我們有很多大人物，會開針對你的記者會，會公開你做過的所有不幸、不道德的事情。」

鄭明析去年10月再次被捕，案件現正審理，葉萱計劃稍後到韓國出庭作證。