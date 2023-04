香港攝理教調查｜運作細節曝光　設宿舍、配婚制　教二代叫銀河水

韓國(南韓)攝理教教主鄭明析,曾經因為性侵罪成入獄,出獄後又涉嫌性侵女教友,案件正在審訊。《香港01》繼續追查攝理教在香港的運作細節,包括設立教徒宿舍,男女分開,但會多人同床,方便24小時馬拉松式祈禱。攝理教的多項教條均有在香港實行,包括禁慾、配婚制等,要教主批准才可拍拖結婚。

香港前教徒葉萱(Maple)舉報鄭明析性侵後,曾被人跟蹤到機場,記者曾接觸部份跟蹤者,但他們拒絕回應。



《香港01》獲得一張攝理教香港過百人聚會的大合照,坐在前排的包括教名為「鄭愛井」、「主慧星」、「主甜心」的高層。

被登記家庭住址 前教徒擔心受訪後被威脅

《香港01》記者之前去過攝理教香港大本營,又去找過教會的高層,就是想找他們回應香港前教友葉萱(Maple)舉報教主鄭明析性侵後,被教友跟蹤、威脅的事。記者找到其中一個人還有份跟蹤Maple去機場,可惜他們全部不回應。

與在台灣高調運作不同,攝理教在香港一直好低調和神秘,究竟他們怎樣運作呢?

《香港01》上月獨家調查報道刊出後,記者再訪問多幾個不同時期的教友,不過他們說,攝理教登記了他們身份證和家庭住址,擔心身份曝光和被跟蹤,不願意出鏡或者錄音,但提供了重要的資料,全部均能有佐證核實到。

《香港01》獲得葵涌攝理教曾租用單位的內部相片,可見設有舞台。舞台佈景寫有3月16日的日期,是教主鄭明析的生日。

「睇住Maple大,信佢多過教主」

C先生加入攝理教十多年,幾年前離開,他說「離開不是覺得教會有問題」,而是忍受不到教會的規律,太辛苦 、捱不到才離開。他離開之後更一度很自責,直至一年多兩年前,知道葉萱Maple的遭遇,才認為教會有問題。

「我是看着Maple長大,認識她是一個怎樣的人,信她多過鄭明析。」C先生說。他更指Maple去年開記者會後,香港教會有人不斷以精神病、性上癮來抹黑她,但他堅信Maple的為人。

宿舍設通鋪多人同睡一床 教主相片放床頭

至於什麼令C先生「捱不住」呢?就要由攝理教的「宿舍」講起。

幾位前教友接受《香港01》訪問,證實原來攝理教在香港設有「宿舍」,男生、女生分開住,年資久、悟性高的教徒,中學畢業後入住,直至結婚才遷出。

宿舍由已經工作的教友夾份交租,曾經住過在宿舍幾年的M先生說,一個600至700呎單位,十幾人一起住,有碌架床,亦有幾個教友睡在同一張床。

旺角一個單位的住戶,數年前攝理教多個男生合租鄰居單位。(黃浩謙攝)

鄰居:六七個男仔一齊住

數年前,攝理教曾租用旺角一個單幢樓單位做宿舍,宿舍的鄰居還記得當時教徒入住的狀況:「有時會打波,看到他們有波衫,他們是學生,聲稱業主是親戚。當時一萬多元租,起碼六至七年,都是男仔,五六個、六七個人一齊住,說是夾份租。」

從教友提供的舊照所見,宿舍房間中有教主鄭明析相片;另一張相看到,有房間是「通鋪」設計,兩個男生睡在一起。

《香港01》獲得以往攝理教男生宿舍的相片,可看到床頭有教主鄭明析的相片。

連續40日24小時祈禱鄭明析平安出獄

教友稱每日要祈禱多次,半夜、清晨都要做禮拜,住宿舍才更方便。他們甚至試過連續40日馬拉松式、24小時不間斷祈禱,即每個時段都要有人「當值」,祈求鄭明析平安出獄。

攝理教還有好多規條,例如要禁慾,不能穿黑色衫。這樣高壓的生活,令教友覺得「每日一張開眼就在教會」,失去了自己。

《香港01》獲得攝理教過往活動的相片,圖為教會租用荔枝角的單位。

禁慾、禁與外人拍拖 「望女仔五秒都有罪」

教徒結婚後,才會離開宿舍,但攝理教一直嚴格限制教徒接觸異性,M先生說,牧師甚至提醒「望女仔超過五秒都有罪」,平時教會活動都要男女分開,嚴禁與教外的人拍拖。那麼教徒如何結婚呢?

設配婚制 拍拖結婚需教主批准

原來攝理教的「配婚制度」亦有在香港實行,男女教友會定期有「速配聚會」,讓適齡教友互相認識,若果有好感,要教主批准才可以拍拖;想結婚,就要先得到教主的「祝福」。所謂的批准和祝福,未必真的要教主直接下達,教徒會寫信給教主,透露理想對象的類型,教會高層就會根據信件內容而安排配對,代教主「批准」。

香港教徒女多男少,男女比例大約15:85,前教友稱,後期教會高層要求,女生如果想拍拖,就要「發展 」心儀的男生入教會。

《香港01》獲得攝理教過往活動的相片,圖為教會租用荃灣的單位。

教二代稱為「銀河水」 香港人數不多

攝理教男女教徒生育的子女叫「銀河水」,是銀河「Galaxy」的韓文意思,寓意子孫像銀河繁星那麼多,是攝理教的「希望樹木」。

韓國和台灣都有銀河水幼稚園,香港則沒有那麼大規模,大約有十多名小朋友,會一齊參與教會活動。

1994年設立學生組織 部份幹事仍為教會高層

攝理教早在1994年,就以學生組織名義來到香港舉辦活動,搞過畫展、宿營,當時的相和片還能在網上找到。

網站提及,1994年學生組織「AYUSC」來港成立分支,這個組織全稱「Asian Youth and University Students Communication」(亞細亞國際青年大學生交流),之後改名為「International Youth and University Students Communication, IYUSC」(國際青年大學生交流)。到2000年代中,關聯組織「United Culture and Arts Network, UCAN」(聯合文化與藝術網絡)成立。

2000年代,攝理教教主鄭明析曾到香港傳教,有一批女生追隨。(新興宗教關注事工提供圖片)

上述三個組織,在多國均已核證為攝理教的關聯組織。三個組織均以上環同一個商廈單位登記,直至2017年,UCAN才撤銷社團註冊。記者曾到上環單位查詢,現址租客是一間酒類貿易公司。

網上還能找到這個學生組織2000年代初的高層名單,記者透過查冊、與前教友訪問所得到資料,發現部份當年的學生,至今仍然活躍於教會,並成為高層。

《香港01》記者成接觸從學生組織開始加入教會,現時成為高層的教徒,但對方不作任何回應。(香港01記者攝)

「圍攻」招攬入教

參加學生活動,未必等於入教。有前資深教友說,遇到覺得適合的人就會「圍攻」,例如男生每個星期踢足球,不斷說服入教。

攝理教租過不同地方做會址,還分為「一部」和「二部」,新吸納的教友要先在「二部」上完鄭明析的《三十個論》,才可以參加「一部」的活動。

《香港01》獲得韓國派駐香港擔任攝理教高層的「鄭愛井」,與葉萱(Maple)的合照。

曾有牧師出走 韓國派「鄭愛井」來港整頓

教會還分為學生部、青年部、年長部、家庭部,香港有數百名信徒。記者獲得過往聚會的相,包括有過百人聚會都大合照,大多數是年輕都教徒,教會高層「鄭愛井」、「主慧星」、「主甜心」坐在前排,亦有葉萱與鄭愛井的合照,以及有年幼教徒參與聚會都相片。

大約2011-2012年,香港教會有牧師帶同教友「出走」,韓國就派了教名叫「鄭愛井」的高層來港,她用教會的資金,成立「天運會社有限公司」,購入記者之前去過的葵涌工廈單位做大本營,由葉萱、主慧星、主甜心擔任股東,直至葉萱2022年1月退股。

「鄭愛井」之前負責內地教會,持有韓國護照,會講普通話,我們嘗試找她,但不成功。

《香港01》獲得攝理教過往活動的相片,圖為教會租用荃灣的單位。

信仰明星有份跟蹤Maple 為教主「新婦」不能結婚

之前提到攝理教有配婚制,但如果做到「信仰明星」,就不能結婚,因為這些「明星」名義上是教主的「新婦」,即「新娘」。香港大約有十名女教友和一名男教友,都是「信仰明星」,包括舉報鄭明析性侵的Maple,以及跟蹤Maple去機場的人。

《香港01》已經確認部份跟蹤者的身份,找過其中一個人,但無回應。

目前未能掌握這些香港「信仰明星」有無拍攝過性感相給教主,但記者訪問過的男女教友,都沒有拍攝過性感照,只是大部份都有拍攝過正裝相。

2022年3月16日,葉萱(Maple Yip)在韓國召開記者會,公開指控鄭明析性侵。(資料圖片)

葉萱出庭閉門作供 警方提供安全屋

鄭明析仍然還柙,案件正在審理。根據韓國傳媒報道,葉萱4月3日以化名「A小姐」出庭作供,庭審以不公開形式進行,其代表律師指很多攝理教徒也到了法庭,令葉萱感受到壓力。報道指,韓國檢方與警方也向指控者提供保護,包括安全屋。

攝理教韓國總部的第二把交椅鄭祖恩,3月中默認鄭明析有犯罪。(網上圖片)

韓國第二把交椅默認教主有犯罪

韓國總部的第二把交椅鄭祖恩,3月中默認鄭明析有犯罪,表明「雖然很害怕,但仍要面對真相,默許與沉默是會讓歷史之船沉沒」,「若過去犯下錯誤,「現在正是清算的最好時機」。

香港教會暫停運作

而在香港,攝理教發出內部短訊,表示「由於近期狀況日趨嚴峻,為了安全起見,無奈之下,日後不會再有任何活動。特此通知。」