香港攝理教調查｜運作細節曝光　設宿舍、配婚制　教二代叫銀河水

韓國（南韓）攝理教教主鄭明析，曾經因為性侵罪成入獄，出獄後又涉嫌性侵女教友，案件正在審訊。《香港01》繼續追查攝理教在香港的運作細節，包括設立教徒宿舍，男女分開，但會多人同床，方便24小時馬拉松式祈禱。攝理教的多項教條均有在香港實行，包括禁慾、配婚制等，要教主批准才可拍拖結婚。

香港前教徒葉萱（Maple）舉報鄭明析性侵後，曾被人跟蹤到機場，記者曾接觸部份跟蹤者，但他們拒絕回應。



香港攝理教調查・專頁｜前教友剖白 滲透學生組織 會社成員曝光

《香港01》獲得一張攝理教香港過百人聚會的大合照，坐在前排的包括教名為「鄭愛井」、「主慧星」、「主甜心」的高層。

被登記家庭住址 前教徒擔心受訪後被威脅

《香港01》記者之前去過攝理教香港大本營，又去找過教會的高層，就是想找他們回應香港前教友葉萱（Maple）舉報教主鄭明析性侵後，被教友跟蹤、威脅的事。記者找到其中一個人還有份跟蹤Maple去機場，可惜他們全部不回應。

與在台灣高調運作不同，攝理教在香港一直好低調和神秘，究竟他們怎樣運作呢？

《香港01》上月獨家調查報道刊出後，記者再訪問多幾個不同時期的教友，不過他們說，攝理教登記了他們身份證和家庭住址，擔心身份曝光和被跟蹤，不願意出鏡或者錄音，但提供了重要的資料，全部均能有佐證核實到。

《香港01》獲得葵涌攝理教曾租用單位的內部相片，可見設有舞台。舞台佈景寫有3月16日的日期，是教主鄭明析的生日。

「睇住Maple大，信佢多過教主」

C先生加入攝理教十多年，幾年前離開，他說「離開不是覺得教會有問題」，而是忍受不到教會的規律，太辛苦 、捱不到才離開。他離開之後更一度很自責，直至一年多兩年前，知道葉萱Maple的遭遇，才認為教會有問題。

「我是看着Maple長大，認識她是一個怎樣的人，信她多過鄭明析。」C先生說。他更指Maple去年開記者會後，香港教會有人不斷以精神病、性上癮來抹黑她，但他堅信Maple的為人。

宿舍設通鋪多人同睡一床 教主相片放床頭

至於什麼令C先生「捱不住」呢？就要由攝理教的「宿舍」講起。

幾位前教友接受《香港01》訪問，證實原來攝理教在香港設有「宿舍」，男生、女生分開住，年資久、悟性高的教徒，中學畢業後入住，直至結婚才遷出。

宿舍由已經工作的教友夾份交租，曾經住過在宿舍幾年的M先生說，一個600至700呎單位，十幾人一起住，有碌架床，亦有幾個教友睡在同一張床。

旺角一個單位的住戶，數年前攝理教多個男生合租鄰居單位。（黃浩謙攝）

鄰居：六七個男仔一齊住

數年前，攝理教曾租用旺角一個單幢樓單位做宿舍，宿舍的鄰居還記得當時教徒入住的狀況：「有時會打波，看到他們有波衫，他們是學生，聲稱業主是親戚。當時一萬多元租，起碼六至七年，都是男仔，五六個、六七個人一齊住，說是夾份租。」

從教友提供的舊照所見，宿舍房間中有教主鄭明析相片；另一張相看到，有房間是「通鋪」設計，兩個男生睡在一起。

《香港01》獲得以往攝理教男生宿舍的相片，可看到床頭有教主鄭明析的相片。

連續40日24小時祈禱鄭明析平安出獄

教友稱每日要祈禱多次，半夜、清晨都要做禮拜，住宿舍才更方便。他們甚至試過連續40日馬拉松式、24小時不間斷祈禱，即每個時段都要有人「當值」，祈求鄭明析平安出獄。

攝理教還有好多規條，例如要禁慾，不能穿黑色衫。這樣高壓的生活，令教友覺得「每日一張開眼就在教會」，失去了自己。

《香港01》獲得攝理教過往活動的相片，圖為教會租用荔枝角的單位。

禁慾、禁與外人拍拖 「望女仔五秒都有罪」

教徒結婚後，才會離開宿舍，但攝理教一直嚴格限制教徒接觸異性，M先生說，牧師甚至提醒「望女仔超過五秒都有罪」，平時教會活動都要男女分開，嚴禁與教外的人拍拖。那麼教徒如何結婚呢？

設配婚制 拍拖結婚需教主批准

原來攝理教的「配婚制度」亦有在香港實行，男女教友會定期有「速配聚會」，讓適齡教友互相認識，若果有好感，要教主批准才可以拍拖；想結婚，就要先得到教主的「祝福」。所謂的批准和祝福，未必真的要教主直接下達，教徒會寫信給教主，透露理想對象的類型，教會高層就會根據信件內容而安排配對，代教主「批准」。

香港教徒女多男少，男女比例大約15:85，前教友稱，後期教會高層要求，女生如果想拍拖，就要「發展 」心儀的男生入教會。

《香港01》獲得攝理教過往活動的相片，圖為教會租用荃灣的單位。

教二代稱為「銀河水」 香港人數不多

攝理教男女教徒生育的子女叫「銀河水」，是銀河「Galaxy」的韓文意思，寓意子孫像銀河繁星那麼多，是攝理教的「希望樹木」。

韓國和台灣都有銀河水幼稚園，香港則沒有那麼大規模，大約有十多名小朋友，會一齊參與教會活動。

1994年設立學生組織 部份幹事仍為教會高層

攝理教早在1994年，就以學生組織名義來到香港舉辦活動，搞過畫展、宿營，當時的相和片還能在網上找到。

網站提及，1994年學生組織「AYUSC」來港成立分支，這個組織全稱「Asian Youth and University Students Communication」（亞細亞國際青年大學生交流），之後改名為「International Youth and University Students Communication, IYUSC」（國際青年大學生交流）。到2000年代中，關聯組織「United Culture and Arts Network, UCAN」（聯合文化與藝術網絡）成立。

2000年代，攝理教教主鄭明析曾到香港傳教，有一批女生追隨。（新興宗教關注事工提供圖片）

上述三個組織，在多國均已核證為攝理教的關聯組織。三個組織均以上環同一個商廈單位登記，直至2017年，UCAN才撤銷社團註冊。記者曾到上環單位查詢，現址租客是一間酒類貿易公司。

網上還能找到這個學生組織2000年代初的高層名單，記者透過查冊、與前教友訪問所得到資料，發現部份當年的學生，至今仍然活躍於教會，並成為高層。

《香港01》記者成接觸從學生組織開始加入教會，現時成為高層的教徒，但對方不作任何回應。（香港01記者攝）

「圍攻」招攬入教

參加學生活動，未必等於入教。有前資深教友說，遇到覺得適合的人就會「圍攻」，例如男生每個星期踢足球，不斷說服入教。

攝理教租過不同地方做會址，還分為「一部」和「二部」，新吸納的教友要先在「二部」上完鄭明析的《三十個論》，才可以參加「一部」的活動。

《香港01》獲得韓國派駐香港擔任攝理教高層的「鄭愛井」，與葉萱（Maple）的合照。

曾有牧師出走 韓國派「鄭愛井」來港整頓

教會還分為學生部、青年部、年長部、家庭部，香港有數百名信徒。記者獲得過往聚會的相，包括有過百人聚會都大合照，大多數是年輕都教徒，教會高層「鄭愛井」、「主慧星」、「主甜心」坐在前排，亦有葉萱與鄭愛井的合照，以及有年幼教徒參與聚會都相片。

大約2011-2012年，香港教會有牧師帶同教友「出走」，韓國就派了教名叫「鄭愛井」的高層來港，她用教會的資金，成立「天運會社有限公司」，購入記者之前去過的葵涌工廈單位做大本營，由葉萱、主慧星、主甜心擔任股東，直至葉萱2022年1月退股。

「鄭愛井」之前負責內地教會，持有韓國護照，會講普通話，我們嘗試找她，但不成功。

《香港01》獲得攝理教過往活動的相片，圖為教會租用荃灣的單位。

信仰明星有份跟蹤Maple 為教主「新婦」不能結婚

之前提到攝理教有配婚制，但如果做到「信仰明星」，就不能結婚，因為這些「明星」名義上是教主的「新婦」，即「新娘」。香港大約有十名女教友和一名男教友，都是「信仰明星」，包括舉報鄭明析性侵的Maple，以及跟蹤Maple去機場的人。

《香港01》已經確認部份跟蹤者的身份，找過其中一個人，但無回應。

目前未能掌握這些香港「信仰明星」有無拍攝過性感相給教主，但記者訪問過的男女教友，都沒有拍攝過性感照，只是大部份都有拍攝過正裝相。

2022年3月16日，葉萱（Maple Yip）在韓國召開記者會，公開指控鄭明析性侵。（資料圖片）

葉萱出庭閉門作供 警方提供安全屋

鄭明析仍然還柙，案件正在審理。根據韓國傳媒報道，葉萱4月3日以化名「A小姐」出庭作供，庭審以不公開形式進行，其代表律師指很多攝理教徒也到了法庭，令葉萱感受到壓力。報道指，韓國檢方與警方也向指控者提供保護，包括安全屋。

攝理教韓國總部的第二把交椅鄭祖恩，3月中默認鄭明析有犯罪。（網上圖片）

韓國第二把交椅默認教主有犯罪

韓國總部的第二把交椅鄭祖恩，3月中默認鄭明析有犯罪，表明「雖然很害怕，但仍要面對真相，默許與沉默是會讓歷史之船沉沒」，「若過去犯下錯誤，「現在正是清算的最好時機」。

香港教會暫停運作

而在香港，攝理教發出內部短訊，表示「由於近期狀況日趨嚴峻，為了安全起見，無奈之下，日後不會再有任何活動。特此通知。」