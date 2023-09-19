紅山半島｜74號業主屯門別墅僭建4853呎　七年未拆僅被罰2.5萬元

紅山半島山泥傾瀉受影響的74號屋業主、公關界名人袁慧明，涉拒屋宇署人員入屋視察有僭建的地方，後被證實於獨立屋範圍僭建一幢三層高構築物。袁慧明丈夫、傑青富商陳天賜的屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，亦有多處僭建和霸佔逾萬呎官地，2017年被屋宇署、地政總署勒令還原，至今都未履行。

屋宇署回覆證實，「幹華小築」僭建物面積逾4800呎，多過可建總面積近兩倍。業主於2019年曾因無履行清拆令被定罪，但僅被罰款2.5萬元，即每呎僭建只罰5元，署方現已展開第二次檢控程序。至於霸官地的問題，地政總署至今仍未回覆。



已故富商胡兆熾外孫女、紅山半島74號屋業主袁慧明（左），及其富商丈夫陳天賜（中）。

袁慧明丈夫、傑青富商陳天賜，透過公司「Global Event Limited」持有的屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，涉拆除了低層地下的擋土牆、於主屋旁僭建了兩個三層高的構築物，及一個兩層高的構築物，主屋的天台亦加建了一個搭建物。另外，「幹華小築」亦霸佔了面積近10,400呎的官地。

屋宇署及屯門地政處分別於2017年，向「幹華小築」業主發出清拆僭建物及還原政府土地命令，惟記者上周三（13日）再到現場視察，發現陳天賜、袁慧明夫婦至今都未有履行命令。

屯門幹華小築於主屋旁搭建了兩個三層高的構築物，及一個兩層高的構築物，主屋的天台亦加建了一個搭建物，亦僭建了一個泳池。（01製圖）

四僭建物總面積逾4800呎 僭建每呎只罰5元

屋宇署周一（18日）回覆指，署方於2017年11月根據《建築物條例》向相關業主發出清拆令，着令其於指定期限內清拆相關僭建物，着令其於指定期限內清拆相關僭建物，包括在有關處所外擴建兩個三層構建物、一個兩層構建物及在處所天台上加建一個一層搭建物。

屋宇署指出，該些僭建物面積共約450平方米，即約4853呎。「幹華小築」所在的地皮地契列明，最高只可建最高25呎，每層不能超過900方呎，即若建3層高的獨立屋，最大只可建2700方呎。換句話說，「幹華小築」僭建後面積，多過可建總面積近2倍。

屋宇署指出，四個僭建物面積共約4853呎，即「幹華小築」僭建後面積，多過可建總面積近2倍。（香港01記者攝）

屋宇署：已展開第二次檢控程序

屋宇署指，由於有關業主未有履行該清拆令，署方於2019年1月提出檢控，而該業主於8月被法庭定罪及判處罰款24,900元。由於相關業主至今仍未履行命令。按獨立屋的僭建面積計算，僭建每呎只罰5元。屋宇署又指，已展開第二次檢控程序。

根據屋宇署的資料，不遵從清拆令為刑事罪行，最高刑罰為監禁一年，及罰款20萬元。如違法情況持續，可以加判每日罰款2萬元。法庭於2019年對「幹華小築」業主的罰款，只有最高罰款的五分之一，判罰至今4年，但違法情況仍然持續。

記者上周三（13日）亦就「幹華小築」霸逾萬呎官地的事宜，向地政總署查詢，至今仍未收到回覆。

▼屯門「幹華小築」外觀▼



「幹華小築」內的一個僭建物的二、三樓及天台外牆，依附了很多植物，疑似無人打理。（香港01記者攝）

袁慧明是公關界名人，為公益金公共關係委員會委員、滙豐銀行前亞太區市場部主管。她丈夫是陳天賜，於1995年被獲選為十大傑出青年，曾於亞洲金融風暴破產，旗下公司ECrent更曾於2015年，聲稱擁有亞視逾五成股權，最後流言不攻自破。

雖然袁慧明的名字並無出現於「幹華小築」的交易文件，2017年的美國股票交易文件顯示，袁慧明曾全資持有以「幹華小築」為地址的公司。「幹華小築」雖然已被「釘契」，但現時仍在不少地產網放售及放租，放售叫價3.8億元，租金則每月29萬元。

▼屯門「幹華小築」內部照片▼



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紅山半島74號屋被證僭建三層

至於袁慧明透過公司「Future Ocean Limited」持有的紅山半島74號屋，曾拒屋宇署人員進入涉僭建的地方視察。屋宇署終在上周三（13日）取得法庭手令，並於翌日入屋視察，證實獨立屋臨海方向有一幢三層高僭建物。

僭建物最低一層為面積約800呎的僭建地庫，靠近政府斜坡的部分擋土牆被拆除，以伸延該僭建地庫（部分）至政府斜坡上。僭建物中間一層於原來花園平台層，面積即約600呎；最上層為面積約100呎的僭建物。署方當時指，獨立屋無明顯危險，但有關僭建物有安全風險，有關戶主／佔用人已按署方人員指示，暫時圍封該些僭建物。

▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼



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特首李家超上周二（12日）表示，政府將會全面巡查紅山半島的樓宇，並表明會追究任何違法僭建和追討工程費用。

發展局局長甯漢豪上周六（16日）亦於電台節目表示，當局將就紅山半島僭建事件深入搜證，釐清責任後會提出檢控，有關業主亦可能面對其他民事索償。

▼紅山半島山泥傾瀉揭發大範圍僭建▼

