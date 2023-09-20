JPEX｜聲稱繼續營運同日撤銷澳洲公司註冊　聲明資產少於1000澳元

加密貨幣平台JPEX涉嫌詐騙，警方周二（19日）於記者會交代案情，指目前已拘捕八人，案件涉款12億元。

JPEX同日晚上發文稱「堅定不移地繼續營運」，但《香港01》發現，案件其中兩名被捕人士工作的JPEX澳洲公司，同於周二向當地金融監管機構申請取消註冊，並在申請書上聲明，公司的總資產少於港幣5051元，無任何未償還債務，或牽涉任何法律訴訟。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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警方公布案情同日 自願撤銷註冊

JPEX官網上，宣稱公司全名是澳洲註冊的「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」。《香港01》發現查冊發現，該公司於周二（9月19日）已向澳洲證券投資委員券及投資事務監察委員會（The Australian Securities and Investments Commission）申請自願撤銷註冊（Voluntary deregistration of a company）。

澳洲註冊的「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」9月19日申請自願撤銷註冊，文件提交者為秘書公司。（澳洲證券投資委員券及投資事務監察委員會）

自願撤銷註冊文件由該公司的董事兼秘書「Jiayi CHEN」簽名。該公司在申請書上聲明，公司的總資產少於1,000澳元（約5,051港元），並無任何未償還債務，或牽涉任何法律訴訟。該公司又稱，現時並無營業，公司所有成員亦同意撤銷註冊。

不過JPEX在申請撤銷註冊的同日晚上，於網頁發公告，反駁證監會及警方，指「對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望」，又稱會堅定不移地繼續營運。

創辦董事香港出生 現任董事廣東出生

根據澳洲證券及投資事務監察委員會查冊紀錄，「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」於2020年9月成立。董事和秘書「Jiayi CHEN」，於1991年在中國廣東出生；前董事兼秘書名為「Sze Ki CHEUNG」，1995年在香港出生。

該公司註冊地址和「Jiayi CHEN」的住址，均為悉尼北郊的一個新建住宅，並非寫字樓。在香港和主要國家的公開資料，未能找到「Jiayi CHEN」和「Sze Ki CHEUNG」的更多資料。

澳洲註冊公司兩員工被香港警方拘捕

「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的兩名員工，26歲男子李承海及52歲女子鍾彩雲，日前因涉JPEX詐騙案，被警方拘捕。

另外澳洲亦有註冊「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」，在2022年撤銷註冊，同名公司被香港證監會點名。

《香港01》早前亦揭發，JPEX於美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國註冊公司，公司的董事均為不同人士，疑為「人頭」登記，平台從2020年註冊、2021年開始營運至今，實際負責人、辦公地點一直成謎。

▼9月18日 警方交代JPEX案情▼



目前八人被捕

警方與證監會周二公布JPEX案件詳情，拘捕四男四女，合共八人。包括33歲林作，36歲、原名「陳穎怡」的陳怡，31歲的「Cyotc 陳大怡加密貨幣找換店」商業登記擁有人「陳凱怡」。

另外被捕的五人，是JPEX關聯公司員工，包括本港註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司前秘書、22歲女子曾楚舜。

該公司去年改名為「Web3.0 Technical Support Limited」，公司秘書、22歲男子陳曉豪同被捕。另外該公司員工、26歲男子鄧立迅亦被捕，他去年在另一種小額錢債案件中，與「幣少爺」黃鉦傑一同列為被告。

澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的香港員工26歲男子李承海、52歲女子鍾彩雲亦被捕。

JPEX案被捕的鄧立迅，於2022年12月一宗小額錢債申索案件中，與「幣少爺」黃鉦傑同列為被告。