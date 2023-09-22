JPEX｜鏈上數據分析過億元異常流出　苦主斥持份者分紅公投造假

加密貨幣平台交易平台JEPX涉詐騙案，警方至今拘捕11人。鏈上數據分析公司指，證監會點名警告後，JPEX有異常資金轉出，一星期內轉出了超過721萬USDT（美元等值穩定幣），當中部份被轉至風險地址；另一公司分析，JPEX轉出五種加密貨幣，合共市值約1億6799萬港元。

雖然JPEX公布會推出持份者分紅的「補償方案」，並就此作出公投，但有苦主稱，公投無法選擇「不接受」方案，認為JPEX強迫用戶接受。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

近年在全港多個地方大賣廣告的加密貨幣平台交易平台JEPX涉詐騙，被證監會名警方調查。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

鏈上數據公司「Bitrace幣追」周四（22日）在社交平台上指出，證監會上周三（13日）晚上點名警告JPEX，JPEX有異常的資金轉出行為。

Bitrace分析了JPEX兩個資金中轉地址，及一個用戶提幣地址的數據，指出其中一個中轉地址（TLGiN6）在周四（20日）後，即證監會點名警告後，轉出超過721萬枚USDT（美元等值穩定幣，又稱泰達幣）。

當中超過234萬枚透過中轉地址，被轉至風險地址；425萬枚被轉至囤積加密貨幣的地址，並有超過38萬枚被跨鏈兌換。Bitrace認為被轉出的資金，並非用戶提幣或平台的正常業務活動，屬異常流出。

Bitrace又指出，JPEX於9月14日至20日間，有383名用戶發起6903筆提幣交易，但用戶提幣地址只向七個提幣熱錢包地址，轉入927萬枚USDT。

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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立法會議員吳傑莊亦公布了由香港數據無限科技有限公司提供的鏈上數據，即虛擬資產在區塊鏈上的交易紀錄。數據顯示，證監會點名警告JPEX翌日（14日）起，JPEX有超過300萬枚USDT，經波場鏈上交易流出至其他交易所及其他地址；約1670枚以泰幣（ETH）通過以太坊鏈上交易，流岀至5個其他戶口。

香港一些加密貨幣場外兌換店（OTC），可用現金兌換不同的加密貨幣，不限交易平台，但部份宣傳使用JPEX有折扣優惠。圖為旺角一間兌換店。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

數據顯示，9月12日至21日期間，最多加密貨幣於9月18日，自JPEX轉出。至周四（21日）JPEX轉出五種加密貨幣，合共市值約1億6799萬港元。

9月12日至21日間自JPEX轉出的加密貨幣

BTC：126.6566246 BTC（約263萬港元）

ETH：1678.32 ETH（約2080萬港元）

ERC20-USDT： 1752349.786 ERC20-USDT（約1360萬港元）

ERC20-USDC：226225.3503 ERC20-USDC（約176萬港元）

TRC20-USDC：16560371.59 TRC20-USDT（約1億2900萬港元）



立法會議員吳傑莊呼籲，投資者應在合規的交易平台上進行買賣。（資料圖片 / 何柏佳攝）

其他司法管轄區 可要求發行商凍結不法資產

吳傑莊表示，並沒有再追蹤JPEX流出、值1億6799萬港元的加密貨幣，被轉至什麼地方，故無法得知有關行為是否異常。他指，在其他司法管轄區，執法機構可要求發行加密貨幣的公司，凍結懷疑不法所得的資產，但不知香港有否相關做法，希望執法機構可以用任何方法保障苦主的資產。他又呼籲，投資者應在合規的交易平台上進行買賣。

至於JPEX發行的10兆枚加密貨幣JPC，吳傑莊公布的鏈上數據顯示，當中有99.52%的JPC集中在四個地址，在其他以外的地址佔不多於0.5%。

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持份者分紅至少凍結兩年

JEPX周三（20日）公布「補償方案」，推出「持份者分紅方案」，將對外發放49%去中心化（DAO）持份者分紅，總值4億USDT可作認購兌換，現有用戶可以存放於平台內的資產以 1:1 比例作 DAO 持份者分紅兌換，兩年後可以兌換價100%進行回購。

投「不接受」無限輪迴

平台於周四（21日）就有關方案展開公投，但有苦主向《香港01》表示公投「好伏」，無法投選不接受方案。即使按下了「不接受」的按鍵，網頁仍會再次彈出投票選項，第二次接「不接受」後，頁面只彈出一個「同意」鍵，有如「逼你同意」，質疑公投造假。

據受訪者提供的影片，按下「不接受」鍵後，網頁再次彈出選項，指用戶可以再次考慮。用戶第二次按下「不接受」鍵後，網頁彈出成功字樣，但頁面仍顯示「可以再次考慮是否接受這個方案」，及一個「同意」鍵。影片顯示，當時只有29%用戶接受方案。

▼9月18日 警方交代JPEX案情▼

