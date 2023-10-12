輔警總監楊祖賜涉佔官地獲批短租　圍欄高度超限　楊：測量師跟進

輔警總監楊祖賜位於西貢北港新村的獨立屋，涉僭建和霸佔官地，還原後再申請租用官地，獲地政署批出短期租約後，再被傳媒揭發，官地上興建的圍欄及閘門，超出1.5米的高度限制，被勒令糾正。

地政總署指，9月巡查時發現違規，已向承租人發出警告信，承租人表示會糾正。楊祖賜透過警察公共關係部回應指，已委托測量師跟進，並在10月上旬與地政處商討及了解後，測量師同意並會安排修正。



2023年9月，楊祖賜獲批短期租約的官地，被揭加建的圍欄及閘門超出地政處的限制，被勒令糾正。（盧翊銘攝）

楊祖賜的北港新村獨立屋，2020年5月曾被揭屋前地台霸佔官地、天台有僭建，被相關部門勒令還原。楊祖賜曾申請佔用官地規範化，以租用的方式繼續使用已霸佔的官地，當時被地政處拒絕。惟他歸還官地後，去年8月再度申請租用涉事官地，並於今年6月獲批短期租約。至今年10月，《光傳媒》報道，楊祖賜租用的官地上，加建的圍欄及閘門超出地政處的高度限制，被勒令糾正。

▼2023年10月7日 短期租用官地情況▼



短租獲批後圍欄移至官地邊緣

記者早前到現場視察，發現獲批短租的官地上，白色地台的邊沿安裝了深啡色的圍欄，高於圍欄的植物和帆布，遮住了屋內情況。

獨立屋未獲批短期租約前，曾拆走地台邊沿的圍欄，移至私人土地範圍。現時圍欄再次被移至地台邊緣，外觀與2020年被揭僭建霸地時相若，只是圍欄變矮。

地政總署：巡查時發現違規 承租人表示會糾正

地政總署回覆指，地政處今年9月巡查時，發現涉事短租地上有圍欄及閘門的高度，超出短期租約訂明1.5米的高度限制，已向承租人發出警告信，要求於限期前糾正。

地政總署指，地政處發出警告信後，承租人已聯絡處方表示會進行糾正工程。地政處會繼續監察，如承租人沒有糾正違反租約情況，地政處會根據租約條款採取執管行動，包括考慮終止該租約。不過，地政總署沒有回覆糾正限期，及楊祖賜是否已完成糾正工程。

楊祖賜除了是輔警總監，現時亦是港協暨奧委會義務秘書長。（資料圖片／張浩維攝）

楊祖賜：10月與相關部門商討 測量師同意修正

楊祖賜透過警察公共關係部回覆：「本人9月中接獲相關部門通知，指有關土地的圍欄及閘門高度超出短期租約訂明的高度限制。 本人已委托測量師跟進事宜，並在10月上旬與相關部門人員商討及了解後，測量師同意並會安排修正相關圍欄及閘門的高度。 」

2021年還原 地政處豎立政府土地牌

獨立屋外的白色地台位處官地，原屬霸佔官地的違規僭建物，在楊祖賜2011年購入該村屋時已存在。2020年傳媒揭發楊祖賜佔用這個地台並以圍欄圍封，地政處於2021年曾要求楊祖賜清拆還原。

地政總署由2017年起收緊政策，表明不會再接受「先霸地、後租用」的官地規範化申請。楊祖賜被揭發霸佔官地後，曾向地政處申請租用涉事官地，但於2021年8月被駁回，地政總署要求還原，並批出額外兩個月寬限期。

同年底還原工程完成，地政總署表示，未有足夠證據顯示有關地台由楊祖賜興建，故圍封有關政府土地，並豎立政府土地告示牌後，已完成土地管制行動。

2022年獲批短租 667呎月租2636元

楊祖賜「先霸佔、後還地」，並於去年8月再就申請有關官地的短期租約。地政總署指「申請人表示即使地台不是由他建造，他願意拆卸部份地台以騰出土地作符合相關部門要求的公眾通道」，又指因土地管制行動已於2021年完成，認為該申請不屬「先霸後租」。

地政處終在今年6月向楊祖賜批出有關官地的短期租約，該面積62平方米（約667平方呎）的官地，每月租金為2,636元，用作私人花園、美化園藝用途，租期先定半年，其後按半年續租。

地政總署批出短期租約，有無違反不接受「先霸地、後租用」的政策呢？署方回應指，資料顯示官地上的地台存在多年 ，亦早於相關人士購入屋宇前已存在，沒有足夠證據顯示地台是由相關人士興建；楊祖賜提交短期租約申請時，願意按相關部門要求拆卸部份地台以騰出土地作公眾通道，地政處已按既定程序審批有關短期租約的申請，並按市值水平釐訂租金。

楊祖賜於2016年起獲委任為輔警總監，據警務處的網頁，其職級是「警務處高級助理處長（輔警）」。楊祖賜亦由2022年起，出任中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書長。

▼2021年9月2日 官地還原限期屆滿前幾日▼



▼2022年3月28日 火警後情況▼



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▼2023年5月 正申請短租時政府土地牌已移除▼

