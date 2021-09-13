輔警總監楊祖賜霸佔官地後申請佔用，近日被地政處駁回，其西貢北港新村的村屋，亦捲入官司。楊祖賜及其妻涉霸佔相鄰私人地約500呎土地，被入稟追討，二人則申請逆權侵佔。

楊祖賜及其妻於原審被判敗訴，需賠償至少8萬元租金予原地主，惟二人後來申請上訴，至今仍未還地。法庭文件更顥示，審訊期間已揭露二人霸官地泊車，楊妻回應法官提問時，更指「人人都係咁做」，反問為何要查證土地業權，被法官斥二人非清白。



01偵查系列報道：

輔警總監楊祖賜霸官地 地政拒租地申請 批多兩個月寬限期拆圍牆

輔警總監楊祖賜大宅霸官地 同涉佔私人地 逆權侵佔敗訴正上訴

呈堂文件中包括一份由測量師於2017年繪製的村屋圖則，該圖則亦清楚繪出楊祖賜霸佔官地的範圍，比起傳媒揭發早足足三年。（司法機構判案書截圖）

屋前霸官地 屋方涉霸相鄰私人地

楊祖賜的北港新村村屋被圍牆環繞，圍封住屋前近500呎非法霸佔的官地，以後村屋後方的500呎土地。

不過，後方的土地屬相鄰的私人地，原屬一名鍾姓男子，他過身後由其妻於2005年繼承土地，並於2014年向法庭入稟，要求楊祖賜歸還土地。

圖中藍色範圍，為楊祖賜的村屋；黃色範圍是霸佔官地，被地政處要求還原；紅色範圍涉霸佔他人擁有的私人地，案件正處於上訴階段；粉紅色範圍，是同涉僭建霸官地、警司劉肇邦之前的住所，他早前已轉售。（香港01記者攝）

地主入稟追地 楊氏夫婦提逆權侵佔

根據法庭文件，楊祖賜及其妻指，2011年買入整幢村屋時，屋外已有圍牆，並包括涉事的私人地，又指村屋的前任業主已佔用有關土地多年，反向法庭申請逆權侵佔。

審訊2019年展開，法官在判詞中強調，楊祖賜夫婦一方有舉證責任，證明在地主採取法律前12年，即自2002年起，涉事私人地與村屋一直被圍封，以及村屋地下單位的前任業主，一直獨佔及享用有關土地。

地主要求楊祖賜及其妻歸還土地，但二人指2011年買入整幢村屋時，圍牆已包圍涉事的私人地，又指村屋的前任業主已佔用有關土地多年，反向法庭申請逆權侵佔。（香港01記者攝）

不過，直到2008年前，村屋的三層單位分別由不同業主持有，認為楊祖賜及其妻未能證實有關觀點，故駁回逆權侵佔申請。

呈堂文件揭2017年已認霸官地

案件的呈堂文件，亦包括一份由測量師於2017年繪製的村屋圖則，該圖則亦清楚繪出楊祖賜霸佔官地的範圍，比起傳媒揭發早足足三年。

楊祖賜的妻子在庭上承認，清楚知道官地不屬於她，未經得到批准使用該幅官地因為「人人都是這樣做」，更她反問法官為何需要查清業權。（司法機構判案書截圖）

楊妻反問為何要查清業權 官斥非清白

楊祖賜的妻子在庭上承認，清楚知道該幅官地亦非其村屋範圍，亦不屬於她，她向法官指，未經得到批准使用該幅官地泊車，因為「人人都是這樣做」（because everyone does it）。

法官問楊妻，佔用官地前有否查清業權，以及使用霸佔的私人地興建廚房前，有否得到批准，她反問「為何我需要？」（Why Should I?）。

法官在判詞中指出，從楊祖賜及其妻對待上述事件的態度中看出，二人並非清白（come with clean hands）。

輔警「一哥」楊祖賜的西貢北港新村村屋，去年中被揭僭霸近500呎官地泊車，楊祖賜其後向地政處申請租用有關官地，近日被拒。（香港01記者攝）

官判敗訴指示還8萬租 楊不服上訴

法官在原審中判楊祖賜敗訴，要求楊於42日內，還原並歸還私人地。法官又指示楊祖賜，向原地主支付買入村屋，即2011年5月起，至歸還私人地期間，每月816.5元的租金，涉及的金額估計逾8萬元。

楊祖賜2019年7月就判決申請上訴，案件亦正排期審訊，至今仍未還地。涉事的私人地於同年4月，已易手予一名姓廖的新業主。

▼9月2日楊祖賜追車後回應記者▼



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