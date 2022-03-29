輔警一哥楊祖賜獨立屋冒濃煙　消防破窗救火　楊：桑拿房短路起火

曾涉霸佔官地及僭建的輔警總監楊祖賜，其位於西貢北港新村的獨立屋，上周日（27日）發生火警，單位冒出大量濃煙，歷時逾一小時。有消息指消防從二樓露台破窗而入救火。

楊祖賜於火警翌日親身回應《香港01》，指屋內桑拿房有電掣短路，引致火警，又稱事件中無人受傷，惟桑拿房有損毀。警方回覆時指，火警起因疑是桑拿房內有衣物過熱起火。

起火的獨立屋外，早前涉霸佔官地的圍牆已被拆除，但仍有部份地基佔用官地。楊祖賜稱，有關還原工程現由路政署跟進，需待署方進行評估，才可展開工程。



輔警總監楊祖賜位於西貢北港新村的獨立屋，上周日（27日）發生火警，單位冒出大量濃煙。（讀者提供）

楊祖賜位於北港新村的獨立屋，周日 （27日）發生火警，冒出大量濃煙。消息指該單位在下午兩時多起火，單位從二樓冒出大量濃煙，火勢最大時濃煙包圍整個單位，消防到場後更在二樓露台位置破窗而入救火，歷時逾一小時。

▼楊祖賜大宅火警後情況▼



二樓桑拿房起火冒濃煙 消防破窗救火

《香港01》接獲該村屋起火時的相片，相片見到楊屋的二樓冒出大量濃煙，至少三名消防員剛剛到場，從地下進入屋內，身穿黑衫的楊祖賜在屋外，當時二樓露台的窗戶仍未貼有黑色膠布。

火警翌日，記者到場視察，獨立屋外牆並無被熏黑，惟二樓露台一個窗戶疑有破損，只用黑色膠布遮蓋，楊祖賜及工人亦於屋內善後。

火警翌日，楊祖賜及工人於屋內善後，楊祖賜後來親身落樓，回應記者提問。（鄭子峰攝）

楊祖賜：桑拿房電掣短路起火

楊祖賜後來親身落樓，回應記者提問，指家中桑拿房電掣短路，引致火警，鄰居見到出風口冒煙，於是向消防求助：「（桑拿房）燒了，接下來要找人拆除。」

有消息指，火警當日有女士疑因不適，一度登上救護車，惟楊祖賜否認有人在火警中受傷。

消防：原因仍正調查

消防處回覆指，事件為一級火警。消防周日下午三時許接報，指涉事獨立屋發生火警，事件中動用了五輛消防車、一輛救護車，及一隊煙帽隊。消防到場前，屋內一男兩女已自行疏散，事件中無人受傷。處方指，起火源頭為獨立屋二樓，惟原因仍正調查。

警方：消防表示無可疑

不過，警方回覆時指，火警起因疑是桑拿房內有衣物過熱起火，稱消防已表示事件無可疑。警方指，當日接獲鄰居報案，指起火單位有一男一女在露台。警方稱，事件中無人受傷，亦無造成財物損失。

圖中藍色範圍，為楊祖賜的村屋；黃色範圍是霸佔官地，被地政處要求還原；紅色範圍涉霸佔他人擁有的私人地，案件正處於上訴階段；粉紅色範圍，是同涉僭建霸官地、警司劉肇邦之前的住所，他早前已轉售。（香港01記者攝）

前年被揭僭建霸官地 部份官地已還原

楊祖賜的獨立屋，2020年中曾被揭天台僭建，及以圍牆霸佔屋前約500呎官地泊車。楊祖賜事後曾向地政總署申請租用涉事官地，惟申請去年遭駁回，並被要求於去年9月還原官地。

《香港01》去年9月曾跟進還原工程進度，當時楊祖賜追車後回應，稱因天雨等因素延誤工程。地政處之後亦回應指，收到楊祖賜申請，批出額外多兩個月的寬限期。

楊祖賜的獨立屋曾以圍牆霸佔屋前約500呎官地泊車，地政總署去年要求楊還原官地。（資料圖片／香港01記者攝）

▼2022年3月28日楊祖賜大宅還原官地情況▼



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獨立屋外之前霸佔官地的圍牆，現時已被拆除，地政總署用鐵絲網圍封屋前官地範圍，並豎立「政府土地」告示牌。楊祖賜於獨立屋及官地之間，建設新的圍板，以遮擋屋內情況。

雖然圍牆已被拆除，但獨立屋的部份地基未隨工程還原，現時仍佔用之前霸佔的500呎官地，包括獨立屋對出的部份行人路。

楊祖賜為輔警總監，過往曾接受《香港01》訪問。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

地基佔行人路 楊祖賜：正待路政回覆

楊祖賜回應指，早前拆除圍牆，已滿足地政總署還原官地的要求，地基部份現由路政署跟進。

他指，署方早前以行人路闊度不足為由，不批准他租用官地申請：「不知道他們要求要多闊，這邊也沒有很多人行經。」

楊祖賜指，路政署早前曾到場量度，仍要待署方進行評估，才會知道要如何進行還原工程：「需要的文件我都已經提交了，法例上的要求就待署方處理吧。」他又稱，自己買下獨立屋前，屋外圍牆已佔用官地，故去年才會向地政總署申請「先霸後租」。

警方回覆指，楊祖賜已委托專業測量師跟進還原事宜，並全力配合相關政府部門的跟進工作。

就涉事獨立屋的還原工程，《香港01》正向地政總署及路政署查詢。

楊祖賜的妻子在庭上承認，清楚知道官地不屬於她，未經得到批准使用該幅官地因為「人人都是這樣做」，更她反問法官為何需要查清業權。（司法機構判案書截圖）

除霸官地外，楊祖賜的獨立屋亦涉嫌霸佔相鄰私人地約500呎土地，被入稟追討。楊氏夫妻曾申請逆權侵佔，惟在原審敗訴，被判要向原業主賠償至少8萬元租金，二人後來申請上訴。法庭文件顯示，霸私人地的案件審訊期間，已揭露二人霸官地泊車，楊妻回應法官提問時，指「人人都係咁做」，反問為何要查證土地業權，被法官斥二人非清白。

儘管楊祖賜捲入土地物業爭議，政府去年12月仍批准楊延任輔助警察隊總監，為期兩年半，至2024年7月6日。

▼2021年9月2日楊祖賜追車後回應記者▼

