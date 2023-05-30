輔警總監楊祖賜先霸後租官地被拒　還地留僭建再申請　地政處理中

輔警總監楊祖賜在2020年5月，被揭發西貢村屋住所僭建兼圍封霸佔屋前500呎官地。楊其後移除圍牆，該塊官地被收回，以鐵絲網圍封，並豎立政府官地牌。《香港01》近日發現，鐵絲網及官地牌已拆除，但官地上的白色地台一直未有還原。楊祖賜在去年8月再次申請租用官地作花園及泊車用途，如獲批便可續用未還原的地台。

2017年後，政府不接受「先霸後租」官地規範化申請，但楊祖賜「先霸佔、後還地、再申請」，地政總署就認為新申請不屬於「先霸後租」，正按既定程序處理，並指地台不是由楊建造，故未有要求拆除。楊祖賜承認遞交短租申請，指過去三年依合法途徑跟進。



楊祖賜是輔警總監、港協暨奧委會義務秘書長。（資料圖片 / 張浩維攝）

2020年遭傳媒踢爆霸官地兼僭建

輔警總監及港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜在2020年5月，被揭發其西貢北港新村住所僭建及圍封霸佔屋前的500呎官地，作花園及泊車用途。

楊祖賜在2021年8月曾申請屋前地「官地規範化」，即「先霸後租」官地，遭到西貢地政處拒絕，理由是白色地台佔用了部份行人路。地政總署要求他在9月還原。楊祖賜最終拆除官地上圍封的圍板，涉事官地被政府收回，以鐵絲網圍封，並豎立政府官地牌，但在官地上近500呎的白色地台則未有還原。

楊祖賜曾霸佔的官地已拆除圍牆，該圍牆並後退至村屋範圍，但官地上仍有白色地台，鋪有地磚。（香港01記者攝）

▼2023年5月楊祖賜大宅還原官地情況▼



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屋前官地牌鐵絲網3月已拆 村內公告再申短租

《香港01》近日發現該塊官地的鐵絲網及官地牌已移除。記者到場視察，有村民表示鐵絲網及官地牌在3月已移除，行人路留有工程的痕迹，村內亦張貼了一份2022年10月的公告，指地政總署正考慮批租楊祖賜屋前的官地，諮詢公眾。

地政總署稱，楊祖賜曾在2021年8月申請短租官地，但當時因白色地台部份佔用行人路拒批租。署方指楊願意拆卸佔用行人路部份的白色地台，故於2022年底批准他移除鐵絲網及官地牌。現時工程已經完成，西貢地政處按既定程序處理楊的短租申請。

▼2022年3月楊祖賜大宅還原官地情況▼



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只拆阻礙申請地台 申請租用位置地台未有拆除

為何楊佔用行人路部份的地台肯清拆，但官地上的平台就未有還原，當局有否追回霸地多年的租金？地政總署稱楊祖賜指該地台不是由他建造，西貢地政處亦未有足夠證據顯示有關地台由相關人士興建，故於2021年完成土地管制行動，接管及圍封有關政府土地。

但就追回霸地多年的租金問題，署方指今次申請時，該塊官地未有被佔用，故不涉及收取追回霸地多年租金的問題，但無回應當年收回土地有否追回租金。

在2021年9月，圖中藍色範圍，為楊祖賜的村屋；黃色範圍是霸佔官地，被地政處要求還原；紅色範圍涉霸佔他人擁有的私人地，案件正處於上訴階段；粉紅色範圍，是同涉僭建霸官地、警司劉肇邦之前的住所，他早前已轉售。（資料圖片／香港01記者攝）

▼2021年9月楊祖賜大宅僭建、霸佔官地情況▼



地政：「先霸佔、後還地、再申請」不屬於「先霸後租」

地政總署在2017年曾加強對霸佔官地的執管行動及收緊規範化申請，指在2017年3月28日，署方一律不會接受佔用人提出的「先霸後租」規範化申請。楊祖賜霸佔官地屬「先霸佔、後還地、再申請」，地政總署就認為新申請不屬於先霸後租。

楊祖賜：已委託測量師跟進

楊祖賜回應指，已在過往三年委託專業土地測量師，依合法途徑跟進事宜。他亦指已向地政處遞交短期租約申請，處理自遷入前已存在多年的政府土地使用問題，會全力配合相關政府部門的跟進。

輔警總監及港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜就西貢住所前官地未還原一事，指已在過往三年委託專業土地測量師，依合法途徑跟進事宜，並向地政處遞交短期租約申請。（資料圖片／梁鵬威攝）

本土研究社：如獲批是否對霸官地「一筆勾銷」

本土研究社成員黃肇鴻表示，公眾對官員的道德期望較一般人高是很合理，如果他申請短租的官地獲批，就好似對他過去霸佔官地的事情「一筆勾銷」。

再者，他認為楊祖賜只拆部份地台是不合理，因為楊為了獲批短租，願意拆卸佔用行人路的地台，但同時他卻未有還原當時霸佔的官地地台，只稱不是他興建，但地政總署卻容許地台一直存在。

黃肇鴻指如果楊的短租申請獲批，即可繼續享用未拆的地台，因此他認為楊只拆部份地台是不合理的，公眾亦會對事件感詫異，最終楊祖賜及政府聲譽均會受損。

本土研究社成員黃肇鴻認為，楊祖賜只拆部份地台是不合理，因為楊為了獲批短租，願意拆卸佔用行人路的地台，但同時他卻未有還原當時霸佔的官地地台。（資料圖片／高仲明攝）

被揭發後數月獲延任輔警總監

在冰協就播錯國歌一事的風波中，楊祖賜作為港協暨奧委會義務秘書長及輔警總監，被指在會議內不尊重運動員，他的僭建風波同樣有爭議。

港府在2021年9月9日要求他清拆僭建及還原霸佔的官地，但《香港01》和其他傳媒到場視察時發現根本未展開工程，他稱是天氣原因未能動工，最終獲批延長兩個月限期，當時他更向《香港01》發律師信要求刪除航拍影片。

2021年底，即在其僭建風波後數個月，政府公布楊祖賜延任輔警總監任期至2024年7月6日。