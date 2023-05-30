輔警總監楊祖賜先霸後租官地被拒 還地留僭建再申請 地政處理中
輔警總監楊祖賜在2020年5月，被揭發西貢村屋住所僭建兼圍封霸佔屋前500呎官地。楊其後移除圍牆，該塊官地被收回，以鐵絲網圍封，並豎立政府官地牌。《香港01》近日發現，鐵絲網及官地牌已拆除，但官地上的白色地台一直未有還原。楊祖賜在去年8月再次申請租用官地作花園及泊車用途，如獲批便可續用未還原的地台。
2017年後，政府不接受「先霸後租」官地規範化申請，但楊祖賜「先霸佔、後還地、再申請」，地政總署就認為新申請不屬於「先霸後租」，正按既定程序處理，並指地台不是由楊建造，故未有要求拆除。楊祖賜承認遞交短租申請，指過去三年依合法途徑跟進。
2020年遭傳媒踢爆霸官地兼僭建
輔警總監及港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜在2020年5月，被揭發其西貢北港新村住所僭建及圍封霸佔屋前的500呎官地，作花園及泊車用途。
楊祖賜在2021年8月曾申請屋前地「官地規範化」，即「先霸後租」官地，遭到西貢地政處拒絕，理由是白色地台佔用了部份行人路。地政總署要求他在9月還原。楊祖賜最終拆除官地上圍封的圍板，涉事官地被政府收回，以鐵絲網圍封，並豎立政府官地牌，但在官地上近500呎的白色地台則未有還原。
▼2023年5月楊祖賜大宅還原官地情況▼
屋前官地牌鐵絲網3月已拆 村內公告再申短租
《香港01》近日發現該塊官地的鐵絲網及官地牌已移除。記者到場視察，有村民表示鐵絲網及官地牌在3月已移除，行人路留有工程的痕迹，村內亦張貼了一份2022年10月的公告，指地政總署正考慮批租楊祖賜屋前的官地，諮詢公眾。
地政總署稱，楊祖賜曾在2021年8月申請短租官地，但當時因白色地台部份佔用行人路拒批租。署方指楊願意拆卸佔用行人路部份的白色地台，故於2022年底批准他移除鐵絲網及官地牌。現時工程已經完成，西貢地政處按既定程序處理楊的短租申請。
▼2022年3月楊祖賜大宅還原官地情況▼
只拆阻礙申請地台 申請租用位置地台未有拆除
為何楊佔用行人路部份的地台肯清拆，但官地上的平台就未有還原，當局有否追回霸地多年的租金？地政總署稱楊祖賜指該地台不是由他建造，西貢地政處亦未有足夠證據顯示有關地台由相關人士興建，故於2021年完成土地管制行動，接管及圍封有關政府土地。
但就追回霸地多年的租金問題，署方指今次申請時，該塊官地未有被佔用，故不涉及收取追回霸地多年租金的問題，但無回應當年收回土地有否追回租金。
▼2021年9月楊祖賜大宅僭建、霸佔官地情況▼
地政：「先霸佔、後還地、再申請」不屬於「先霸後租」
地政總署在2017年曾加強對霸佔官地的執管行動及收緊規範化申請，指在2017年3月28日，署方一律不會接受佔用人提出的「先霸後租」規範化申請。楊祖賜霸佔官地屬「先霸佔、後還地、再申請」，地政總署就認為新申請不屬於先霸後租。
楊祖賜：已委託測量師跟進
楊祖賜回應指，已在過往三年委託專業土地測量師，依合法途徑跟進事宜。他亦指已向地政處遞交短期租約申請，處理自遷入前已存在多年的政府土地使用問題，會全力配合相關政府部門的跟進。
本土研究社：如獲批是否對霸官地「一筆勾銷」
本土研究社成員黃肇鴻表示，公眾對官員的道德期望較一般人高是很合理，如果他申請短租的官地獲批，就好似對他過去霸佔官地的事情「一筆勾銷」。
再者，他認為楊祖賜只拆部份地台是不合理，因為楊為了獲批短租，願意拆卸佔用行人路的地台，但同時他卻未有還原當時霸佔的官地地台，只稱不是他興建，但地政總署卻容許地台一直存在。
黃肇鴻指如果楊的短租申請獲批，即可繼續享用未拆的地台，因此他認為楊只拆部份地台是不合理的，公眾亦會對事件感詫異，最終楊祖賜及政府聲譽均會受損。
被揭發後數月獲延任輔警總監
在冰協就播錯國歌一事的風波中，楊祖賜作為港協暨奧委會義務秘書長及輔警總監，被指在會議內不尊重運動員，他的僭建風波同樣有爭議。
港府在2021年9月9日要求他清拆僭建及還原霸佔的官地，但《香港01》和其他傳媒到場視察時發現根本未展開工程，他稱是天氣原因未能動工，最終獲批延長兩個月限期，當時他更向《香港01》發律師信要求刪除航拍影片。
2021年底，即在其僭建風波後數個月，政府公布楊祖賜延任輔警總監任期至2024年7月6日。