輔警總監楊祖賜霸官地　地政拒租地申請　批多兩個月寬限期拆圍牆

輔警總監楊祖賜的西貢北港新村村屋，去年中被揭僭建兼霸官地泊車，楊祖賜其後向地政處申請，租用以圍牆圍起的500呎官地。地政處已駁回申請，並要求9月9日前還原官地，惟記者上周四到場視察，仍未見有工程展開。地政處之後回應，稱收到楊祖賜申請，批出額外多兩個月的寬限期。

記者到場視察當日，楊祖賜追車後回應，稱因天雨等因素延誤工程，又稱一定會清拆。事後他向《香港01》發律師信，要求刪除當日航拍片段。

輔警回應指，當事人8月接獲通知後，已透過專業測量師和律師跟進，考慮拆卸圍牆涉及安全問題，以及時值雨季，需要更多時間處理。



輔警「一哥」楊祖賜的西貢北港新村村屋，去年中被揭僭霸近500呎官地泊車，楊祖賜其後向地政處申請租用有關官地，近日被拒。（香港01記者攝）

霸官地泊車 被揭後申請佔用

輔警總監楊祖賜去年5月被揭發，北港新村村屋佔天台面積一半的太陽能板構築物，四邊被圍封，懷疑僭建。另外，村屋被圍牆圍起，但圍牆之內、屋前花園約500呎的範圍屬政府土地，楊祖賜佔用該幅官地泊車。

事件曝光後，楊祖賜拆去天台構築物的圍板，但就向地政處申請佔用官地規範化，即以租用的方式，繼續使用已霸佔的官地。

圖中藍色範圍，為楊祖賜的村屋；黃色範圍是霸佔官地，被地政處要求還原；紅色範圍涉霸佔他人擁有的私人地，案件正處於上訴階段；粉紅色範圍，是同涉僭建霸官地、警司劉肇邦之前的住所，他早前已轉售。（香港01記者攝）

處理佔用申請逾年 地政近日否決

事隔一年，地政總署8月中回覆《香港01》，指地政處近日已拒絕有關申請，並恢復執管行動，但無詳細回應拒絕原因，只表示分區地政處會根據政策考慮一籃子因素。

還原死線前一周 未工程展開

地政處8月11日已向出信，要求楊祖賜於9月9日或之前，停止佔用涉事的官地，即幾乎要拆除屋前整幅圍牆。

有關通知已張貼於楊祖賜村屋的圍牆外，但記者9月2日到場視察，屋前的圍牆仍然「健在」，未見有工程展開。楊祖賜以三幅巨型布幕遮住圍牆內的花園，無法從高空圖判斷圍牆內情況。

記者9月2日到場視察，屋前的圍牆仍然「健在」，未見有工程展開，圍牆內的花園亦被三幅巨型布幕遮住，無法從高空圖判斷圍牆內情況。（香港01記者攝）

楊祖賜回應因天雨原因 發律師信要求刪除航拍片

記者視察情況後離去，但楊祖賜駕駛私家車，與另一名男子從後追車，切線超車截停採訪車。楊祖賜下車後，走到記者車旁，問是否航拍：「你們拍攝是什麼？直說吧，警察正前來。」

記者表明身份後，他回應工程問題，稱是因天氣問題：「現在這種天氣如何做？我們今天才準備展開工程。前日還下大雨閃電，你叫我們如何做？」他又稱，一定會清除官地上的構築物。

事後，《香港01》收到一封代表楊祖賜發出的律師信，要求刪去當日的航拍影片。

楊祖賜回應稱，因為天雨等原因令工程延期，又指一定會清拆圍牆。（香港01記者攝）

▼楊祖賜回應記者▼



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還原期限屆滿前夕 地政突批兩個月額外時間

在地政處下達的還原期限屆滿前幾日，楊祖賜獲處方批出兩個月額外時間還原官地。地政總處回覆指8月底收到楊祖賜的申請，考慮其理據後批出額外時間。

署方指，指不合法佔用政府土地人士如因工程規模、技術難度、惡劣天氣等原因，未能依時還原官地，須於限期屆滿前向分區地政處提出申請額外時間，處方會按個案情況予以考慮。

輔警回應：當事人積極處理 考慮工程安全申請延期

輔警回應指，當事人收到地政處的通告後，已經透過專業測量師和律師，於過去三星期積極與地政總署交涉和跟進。由於地政總署所給予的交還土地時間短促，與及顧慮到拆卸整個圍身工程所涉及到的屋宇內外的安全性問題，所以需要更多時間委托專業人仕小心處理。

此外，時值雨季，這亦有可能影響到完成整個工程的實際時間。因此，當事人委託的專業测量師已跟地政總署継續交涉工作，以確保可以在安全情況下完成整個工程。

本土研究社成員陳劍青認為，地政處在處理「先霸後租」申請時，「基本上連實地考察都不需要」，認為處方用一年時間，判斷楊祖賜的個案是否適合規範化是過份長。（資料圖片／歐嘉樂攝）

本土研究社成員陳劍青認為，地政處在處理「先霸後租」申請時，「基本上連實地考察都不需要」，只需要觀察衞星圖，及處理文書工作，故認為處方用一年時間，判斷楊祖賜的個案是否適合規範化是過份長。他又認為，此舉會給予霸地者更好的理由及誘因，繼續佔用官地。

陳劍青指，過往不少霸佔官地的人，都會用以「先霸後租」手法，無限延長被追討或執管的時間。他強調地政總署2017年已公開表示，有關做法變相鼓勵霸地，並承諾改善，但至今仍接受這種無限延續霸地的做法：「地政總署要交代，為何需要一年時間評估，甚至是再給他兩個月時間還原」