01獨家｜廣華醫院電線槽疑用次貨涉$200萬　醫管局稱若犯法會報警

港府撥款逾100億元的廣華醫院第一期重建項目於今年初竣工，但《香港01》發現，已啟用的新大樓疑有人偷工減料， 使用較政府要求次一級別的電線槽。記者在新大樓實測，發現電線槽鍍鋅層厚度只有0至5.8微米，未達20微米的標準。全間醫院電線槽總價估計達1000萬元，若有人用次貨，可「落格」200萬元。

醫管局10月22日回應稱，兩項由總承建商主導的檢測，初步結果都符合標準，惟記者追問詳情後，局方11月1日晚發稿改稱，已自行委託獨立專家調查事件，若涉刑事成份會交執法部門處理。涉事的承建商「順昌集團」無回應事件，同集團亦有承接瑪麗、葵涌及屯門醫院的電線槽工程。



《香港01》發現，已啟用的廣華醫院新大樓疑有人偷工減料， 使用較政府要求次一級別的電線槽。記者在新大樓實測，發現電線槽鍍鋅層厚度只有0至5.8微米，未達20微米的標準。（資料圖片／盧翊銘攝）

電線槽主要作用是承托及保護電線，多安裝在天花及電掣房等位置，鍍鋅層是加強耐用度，防止鏽蝕。醫管局指有關電線槽主要用作防鏽用途，電線槽鍍層厚度不涉及樓宇結構安全，亦不會影響病人及員工安全。

每平方米面積至少275克鋅 換算為厚度20微米

根據記者獲得的廣華醫院重建工程招標文件，鍍鋅電線槽須達「第三級別」，要符合「G275」的標準，即電線槽的底及面，合共每平方米面積至少有275克的鋅覆蓋。

按政府認可的換算方程式計算，即是電線槽的鍍鋅層厚度要有20微米，誤差範圍在正負7微米之間。

根據記者獲得的廣華醫院重建工程招標文件，鍍鋅電線槽須達「第三級別」，要符合「G275」的標準，即電線槽的底及面，合共每平方米面積至少有275克的鋅覆蓋。

進入醫院實測逾150次 全部不達標

《香港01》記者在廣華醫院搬遷期間，進入新大樓內部，用創科署認可計劃認證化驗所校準過的測厚儀（Elcometer）量度檢查。

記者在地庫、地下及15樓內的電訊房、電掣房及天花等六個位置，以測厚儀量度電線槽鍍鋅層厚度，測試了超過150個接觸點，但只有一次達到10微米，其餘測試的數值只有0至5.8微米，即所有結果都是不達標。

記者在廣華醫院新大樓地庫、地下及15樓內的電訊房、電掣房及天花等六個位置，以測厚儀量度電線槽鍍鋅層厚度，測試了超過150個接觸點，測試的數值只有0至5.8微米，即所有結果都是不達標。（香港01記者攝）

廣華新大樓的電線槽印有「順昌集團」標誌，其母公司是上市的建聯集團（0385）。根據建聯的官方網頁，「順昌」是香港其中一間大型電線槽供應商，承接多個政府工程，單是醫院重建，就有廣華、瑪麗、葵涌及屯門醫院，還有機場三跑客運大樓、安達臣道公屋及啟德體育園等工程。

記者佯裝發展商取樣辦 兩種方法測試均達標

為了進一步確立測試結果，記者佯裝發展商向供應商索取符合「G275」標準的電線槽樣辦，聲稱要提交予工程監督。記者用了同一個測厚儀，量度樣辦至少20次，結果介乎13至28微米，計及誤差，全部達標。

《香港01》其後再將樣辦交由香港標準及檢定中心化驗。該化驗方法是刮走樣辦的所有鍍層，計算每平方米鍍鋅的重量，是否達到至少275克，即「G275」標準。最終化驗結果為279.6克，即符合政府的「G275」標準。

換言之，順昌提供的樣辦，測厚儀及化驗所的結果都達標，但為何廣華醫院新大樓的電線槽就遠遠未達標呢？

記者佯裝發展商向供應商索取符合「G275」標準的電線槽樣辦，聲稱要提交予工程監督。記者將樣辦交由香港標準及檢定中心化驗，最終化驗結果為279.6克，即符合政府的「G275」標準。

工程師：厚度測試差距大 供應商應解釋

香港工程師學會電機分部發言人何永業對測試結果感到驚訝，稱若果有任何樣辦的厚度有如此大的差距，會令人質疑是否能夠滿足規格要求。他認為，承辦商或供應商應該提供合理解釋，亦想聽取他們的說法。

要進行政府指定「G275」標準的測試，必須到化驗所化驗，何永業指，該測試更會破壞電線槽的鍍層。他認為記者使用測厚儀測試鍍層厚度，是一個間接、有合理根據的測試方法，同時不會破壞電線槽，是值得參考的數據。

香港工程師學會電機分部發言人何永業對測試結果感到驚訝，稱若果有任何樣辦的厚度有如此大的差距，會令人質疑是否能夠滿足規格要求。他認為，承辦商或供應商應該提供合理解釋，亦想聽取他們的說法。（廖雁雄攝）

何永業指，若果有任何電線槽不合規格，使用壽命都會較預期短，業主或管理人都要檢查、更換或維修，牽涉額外支出。不過，他指電線槽的塗層要是防腐蝕及防潮濕致鐵片生鏽，並非提供支撐，認為即時影響不大，對大樓結構亦無影響。

何永業認為，若果物料有普遍的問題，政府必然要查根究底，找出問題的主因，盡早移除風險，令公帑能夠用得其所。

江玉歡：貨不對辦或涉訛騙

立法會議員江玉歡稱，供應商的單據與真實貨品貨不對辦是嚴重的問題，甚至或會牽涉訛騙成份。雖然今次並非對醫院結構造成影響，但她擔憂繼續容許類似問題發生，會令工程的誠信破產。

江玉歡認為，如有關事件並非單一，政府應採取嚴謹的姿態處理，如暫停供應商手上的工程，或者要提高罰則才合理，不能只處幾萬至幾十萬元的罰款了事。

立法會議員江玉歡稱，供應商的單據與真實貨品貨不對辦是嚴重的問題，甚至或會牽涉訛騙成份。雖然今次並非對醫院結構造成影響，但她擔憂繼續容許類似問題發生，會令工程的誠信破產。（資料圖片）

醫管局曾稱兩項總承建商主導檢測合格 供應商無回覆

《香港01》向供應商順昌集團及其母公司建聯集團查詢，惟至截稿前仍未獲回覆。

醫管局10月22日回覆稱，指示了總承建商安排詳細檢測，及委託專家進行獨立檢測。局方指總承建商聯同分判商及物料供應商，在醫管局負責工程項目的專業團隊監督下，抽樣檢測63組電線槽；總承建商委託的獨立專家團隊亦在大樓電線槽190個不同位置檢測，兩次結果都合格。

不過，醫管局無說明抽樣及檢查的方法，亦無說明由總承建商主導及委託專家作出的檢查是否公正。

記者追問後 醫管局改稱自行委託獨立專家調查

記者再追問兩次詳細的抽樣及檢查方法，以及測試的數值結果，並要求提供有關報告。醫管局11月1日晚上透過政府新聞處公開發稿稱，記者追問後已自行委託獨立專家覆檢，包括抽樣檢測電線槽鍍層厚度，檢視總承建商檢測的儀器及方法等，獨立專家稍後會提交正式報告。

香港01追問醫管局時序：

10月18日，記者向醫管局查詢；

10月18日，承建商應醫管局要求在大樓內多個不同地點抽樣檢測電線；

10月20日，總承建商委託認可人士覆核；

10月22日，醫管局回覆記者第一次查詢；

10月26日，記者追問局方兩項合格測試詳情；

10月29日，醫管局委託獨立專家覆檢，包括抽樣檢測電線槽鍍層厚度、檢視總承建商檢測的儀器及檢測方法等；

獨立專家稍後會實地抽取樣本送往認可實驗室詳細檢驗，包括以精密的實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料的重量及厚度，以確定有關物料是否符合標準。

醫管局表示，已去信總承建商，要求根據合約標準的規定提交報告，詳細交代物料是否符合相關標準規定及確保工程的質素。若發現有不符合標準的情況，會責成承建商跟進，並嚴肅追究責任。

醫管局又指，在廣華醫院重建工程合約中訂明電線槽的物料，須符合建築署相關標準（BS 4678-4:1971, Class 3 protection)，而物料需經由香港認可實驗室檢測，證明符合上述標準。物料運送到工地時，醫管局的駐工地專業人員亦會檢查有關認可證明文件。

醫管局：不合格將追究 涉刑事將轉交執法部門

醫管局表示，對樓宇工程質素非常重視，若發現工程物料不符合標準，必定會嚴肅追究責任，亦會按照合約要求總承建商採取必要的補救措施。假如有發現涉及刑事成份，會轉交執法部門跟進。醫管局強調電線槽鍍層厚度不涉及樓宇結構安全，亦不會影響病人及員工安全。

2000億元重建11醫院

港府2016年預留2000億元，推行十年醫院發展計劃，重建或擴建11間現有公立醫院，包括廣華醫院。廣華醫院已完成第一期重建，花費了約100億元興建17層高的大樓，新的急症室在今年5月底已啟用。