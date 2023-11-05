01揭發廣華電線槽疑用次貨　醫管局取樣送實驗室　重裝或影響運作

《香港01》揭發政府工程醜聞，廣華醫院、啟德體育園到電線槽疑用次貨，鍍鋅層厚度不足。醫管局委託獨立專家調查，到醫院實地摘取電線槽樣本，送實驗室檢查。

對於醫管局兩次回應記者查詢答案不一，醫管局表示，是先按供應商資料回覆，再審慎委託獨立專家。醫管局又指，駐工地人員檢查文件，但無回應有無抽樣。醫管局又表示，重新安裝或會影響運作，如檢查發現不合格，再按按優次更換。



▼政府新聞處發放廣華醫院電線槽圖片▼



實驗室檢測必破壞樣辦 測厚儀換算按政府方程式

《香港01》記者早前在廣華醫院、啟德體育園地盤，使用經核準的測厚儀器，測試電線槽的鍍鋅層厚度，發現廣華醫院的鍍鋅層全部不合格，啟德體育園三間供應商中，兩間全部不合格。

廣華醫院、啟德體育園要求的電線槽鍍鋅層厚度，要符合「G275標準」，即每平方米面積要有275克鋅。按照該標準計算鍍鋅重量，只能將電線槽破壞，到實驗室測試，並不適合現場抽驗檢查，因此《香港01》按照政府和工程界認可的換算方程式，用測厚儀現場測試。

▼廣華醫院電線槽規格要求及換算方程式▼



醫管局再深夜發稿：測厚只可以供參考

醫院管理局於11月5日（星期日）晚上11點再透過政府新聞處發新聞稿，表示醫管局委託的獨立專家，在實地視察廣華醫院新大樓的電線槽及評估承建商量度方法後指出，膜厚計量度鍍層厚度存在不確定性，只可以供參考。

獨立專家並指導局方工程人員如何於廣華醫院實地摘取電線槽樣本，有關樣本已送往由獨立專家安排的認可化驗室詳細檢驗，包括以精密的實驗室儀器，量度電線槽鍍層物料的重量及厚度。專家稍後會分析有關數據及向醫管局提交詳細報告，確定物料是否符合標準。

▼廣華醫院現場實測數值全部不合格▼



兩次回應香港01查詢答案不一

醫管局：先按供應商資料回覆再審慎委託獨立專家

《香港01》先後兩次收到醫管局的回應，內容並不一致。

醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文表示，承建商早前向醫管局提交的檢測報告，報稱電線槽的鍍層厚度符合標準，醫管局遂按照承建商提供的資料回覆傳媒查詢，但醫管局同時採取非常審慎的態度，另外委託獨立專家進行檢測及覆核承建商提交的檢測結果。

醫管局在收到獨立專家的報告後，如發現有不符合標準的情況，隨即會採取合適行動嚴肅跟進。黃俊文說：「醫管局會檢視承建商及相關人士在過程中所負的責任，嚴肅追究有關責任。如發現事件涉及刑事成份，醫管局會轉交執法部門進一步調查。」

▼廣華醫院工地現場▼



駐工地人員檢查文件 無回應有無抽樣

《香港01》向供應商「順昌」索取樣辦，經實驗室和測厚儀兩項測試，結果均為合格；但醫院現場用測厚儀的方法測試，結果則全部不合格。不願具名的工程界人士指出，政府一般只會檢查文件，不會實際抽樣檢查。

醫管局在最新的新聞稿中承認，「駐工地的專業人員在安裝電線槽前，已檢查承建商根據合約規定提供的品質證明文件，本局上周亦再次去信承建商，要求承建商根據合約標準的規定提交正式報告及證明文件，詳細交代有關物料的標準。」新聞稿中並無列明，有無樣檢查。

重裝或影響運作 如不合格再按優次更換

黃俊文表示，醫管局非常重視醫院工程的質素，如發現有關物料不符合標準，必定會嚴肅追究責任及跟進承建商的補救措施。由於廣華醫院新大樓已全面運作，而電線槽亦分布在新大樓的不同範圍，重新安裝所有電線槽，很可能會影響醫院新大樓部份範圍的運作。如出現有關物料未能符合標準的情況，醫管局會督促項目顧問及承建商作出評估，在不影響醫院運作下，按實際情況訂立優次更換不合規格的物料。如該等物料未宜立刻更換，醫管局會要求承建商採取其他可行補救措施，包括加強檢查保養維修的安排等。醫管局亦會按合約條款向承建商追討，因物料不合規格，而對醫管局引致的額外開支。

黃俊文補充，有關電線槽鍍層物料的厚度對病人及員工安全、樓宇結構、防火安全度、醫院運作均不會構成額外風險。電線槽鍍層是用作覆蓋電線槽金屬外殼作防鏽用途，增強電線槽耐用性，並無導電或傳訊用途，所以不足夠厚度的鍍層只會減低電線槽的耐用性，縮短其壽命，電線槽或需提早更換。有關電線槽主要安裝在工程管道或天花內，作為收藏電線的管道，病人或公眾人士一般不會隨便接觸到電線槽。

他重申，縱使有關電線槽鍍層的厚度不會對醫院構成額外風險，醫管局仍然非常重視事件，若發現有任何違規情況，必定會徹查到底及嚴肅追究。

政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程