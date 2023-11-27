工程醜聞｜廣華醫院大樓啟用僅數月　多處夾板彎曲脫落「炒魷魚」

《香港01》早前揭發廣華醫院工程電線槽用次貨，局方抽驗全部不合格。這個耗資100億元的新大樓還有其他工程漏洞，大樓多處夾板彎曲翹起、甚至脫落，俗稱「炒魷魚」。消息指，大樓啟用僅數月就要不斷翻修執漏。

有資深工程師看過照片後，確認部份夾板質素有問題，質疑局方為何會照收貨。醫管局指會陸續更換有問題夾板，又指有驗收，承建商會有一年保養及執修，但未有交代夾板的規格要求。



▼多處夾板嚴重彎曲翹起▼



新大樓啟用後不斷翻修

《香港01》獲悉，耗資100億元、今年5月才啟用的廣華醫院新大樓，在啟用後不久，陸續發現多個樓層的殘廁、病房洗手盤的夾板翹起彎曲，行內俗稱「炒魷魚」。廣華醫院因此要不斷翻修執漏。

從數張殘疾洗手間內的相片所見，夾板彎曲翹起嚴重；而病人房洗手盤旁邊的夾板同樣彎曲翹起，夾板邊更留有白色玻璃膠的痕迹。

▼廣華醫院多處懷疑質量有問題▼



懷疑夾板密度不足 用厚玻璃膠強行黏實

記者11月再到廣華醫院數個樓層視察，有高層的殘疾人士廁所洗手盤底部夾板疑向外彎曲，與牆壁的縫隙很大，用白色玻璃膠強行黏實，有兩隻手指厚。

另外，記者在地下男洗手間尿兜位置，也見到夾板脫落的情況。

有跟進過廣華醫院工程的知情人士認為新大樓啟用幾個月就要多次翻修執漏，夾板明顯有質量問題，懷疑是夾板密度不足，致夾板遇到水汽就容易變形。

記者今月再到廣華醫院數個樓層視察，有高層的殘疾人士廁所洗手盤底部夾板疑向外「炒魷魚」，與牆壁的縫隙很大，塗上了兩隻手指厚度的白色玻璃膠。（香港01記者攝）

▼記者到廣華醫院視察相片▼



至少三張圖片證問題 工程師質疑夾板質素

資深工程師何永業看畢相片後，稱有三張圖片明確見到「炒魷魚」狀況，屬於夾板質素的問題。該三張均為記者接獲的圖片，兩張位處殘廁，一張位處病人房內的洗手盤。何指另外有兩張圖片亦有疑似「炒魷魚」狀況，包括記者見到洗手盤底部夾板有兩隻手指厚的玻璃膠，他認為局方可釐清一下是否有「炒魷魚」。

何永業認同夾板一般是不會「炒魷魚」，在洗手間使用夾板亦算常見。他指夾板縱使會受潮彎曲，但也會在可控制的範圍，只需扭緊螺絲便可防止彎曲。但他提出疑問，為何夾板會半年內便「炒魷魚」，是否使用了次貨，還是承建商明知夾板「炒魷魚」仍然照安裝呢？

何永業稱了解承建商會有一年保養執修，但問題的焦點是夾板有否使用到次貨，以及承建商是否明知故犯「照安裝」。他指夾板「炒魷魚」後，會惹來衞生及外觀等問題，會較易匿藏昆蟲及易致細菌滋生等情況。

資深工程師何永業看畢相片後，稱有三張圖片明確見到「炒魷魚」狀況，屬於夾板質素的問題。他認為問題的焦點是夾板有否使用到次貨，以及承建商是否明知故犯「照安裝」。（資料圖片／廖雁雄攝）

醫管局：陸續更換問題夾板 有一年保養執修

醫管局承認承建商安排陸續更換有問題的夾板，預計整體更換及執修於未來幾個月內陸續完成，並指有關夾板不會對醫院運作及結構帶來額外風險。局方亦會按合約條款向承建商追討因物料不合規格而對醫管局引致的額外開支及責任。但是局方未有回應夾板的規格要求，亦未有提供供應商名稱、購入數量及價格。

醫管局稱去年十月起展開驗收工作，如發現需要執修的項目，會要求承建商執修，並有一年保養期執修。局方稱夾板有機會出現一般質素瑕疵，承建商會承擔相關費用。

《香港01》揭發政府工程醜聞，廣華醫院、啟德體育園到電線槽疑用次貨，鍍鋅層厚度不足。醫管局化驗證實，廣華醫院新大樓的電線槽不合格。消息指，有問題的電線槽鍍鋅，厚度和重量都少於標準的三分一。這個結果，與《香港01》記者在地盤實測的結果相若。

記者數月前用測厚儀器測試超過150次，發現電線槽鍍鋅層厚度結果只有0至5.8微米，未達20微米的標準。

政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程