消息：廣華醫院電線槽鍍鋅厚度重量不及標準1/3　01實測結果相若

《香港01》揭發政府工程醜聞，廣華醫院、啟德體育園到電線槽疑用次貨，鍍鋅層厚度不足。醫管局化驗證實，廣華醫院新大樓的電線槽不合格。消息指，有問題的電線槽鍍鋅，厚度和重量都少於標準的三分一。這個結果，與《香港01》記者在地盤實測的結果相若。

記者數月前用測厚儀器測試超過150次，發現電線槽鍍鋅層厚度結果只有0至5.8微米，未達20微米的標準。

政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程

▼順昌工程一覽▼



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供應商順昌：調查事故起因 會積極配合政府解決

廣華醫院電線槽供應商「順昌電器製品廠有限公司」發聲明，回應醫管局的測試結果，稱已聘請獨立第三方顧問研究該報告內容及與就此事件於早前成立的特別專責小組繼續調查事故起因，全面審視各合約項目的產品生產及供應流程。我們會積極配合醫管局、承建商及各政府部門，積極跟進事件及提供完善的解決方案。

記者曾佯裝工程公司，向順昌索取符合廣華醫院工程「G275標準」的樣辦，以測厚儀和實驗室化驗重量的兩個方法測試，結果均為合格。換言之，順昌在廣華醫院現場安裝的不合格，但工程樣辦合格。

《香港01》獨家揭發，廣華醫院新大樓電線槽疑偷工減料，鍍鋅層不達標。電線槽供應商為「順昌」。（香港01記者攝）

▼廣華醫院現場實測▼



醫院管理局周四（16日）晚上公布廣華醫院電線槽鍍層厚度檢測結果，電線槽鍍層的厚度少於20微米的標準，而重量亦未達每平方米275克的相關標準。兩種測試方法，與記者實測方法一致，證實《香港01》測試結果準確，局方稱會根據合約追究責任。

建築署亦表示，抽查148項同類工程，會實地採樣化驗，首批約38項工程合約的測試估計三至四個星期內完成。署方亦改電線槽鍍層的驗收要求，包括指明物料生產商的質量管理體系認證必須屬提交前三年內發出的證書，以及指明由認可化驗室發出的物料測試報告必須顯示被測試的批次屬該合約使用的物料批次。

▼廣華醫院工地現場▼



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