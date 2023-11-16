01揭廣華醫院電線槽用次貨　醫管局化驗不合格　建築署增驗收要求

《香港01》早前獨家揭發廣華醫院新大樓電線槽厚度未達標準，醫院管理局今日（16日）公布廣華醫院電線槽鍍層厚度檢測結果，電線槽鍍層的厚度少於20微米的標準，而重量亦未達每平方米275克的相關標準。兩種測試方法，與記者實測方法一致，證實《香港01》測試結果準確，局方稱會根據合約追究責任。

建築署亦表示，抽查148項同類工程，會實地採樣化驗，首批約38項工程合約的測試估計三至四個星期內完成。署方亦改電線槽鍍層的驗收要求，包括指明物料生產商的質量管理體系認證必須屬提交前三年內發出的證書，以及指明由認可化驗室發出的物料測試報告必須顯示被測試的批次屬該合約使用的物料批次。



政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程

耗資逾100億元的廣華醫院第一期重建項目於今年初竣工，《香港01》11月1日刊出獨家報道揭發，已啟用的新大樓疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽。記者在新大樓實測超過150次，發現電線槽鍍鋅層厚度結果只有0至5.8微米，未達20微米的標準。全間醫院電線槽總價估計達1,000萬元，若有人用次貨，可「落格」200萬元。廣華醫院電線槽的供應商，全為「順昌」，同集團亦有承接瑪麗、葵涌及屯門醫院的電線槽工程。

《香港01》亦揭發，耗資300億元興建的啟德體育園區的電線槽疑用次貨，該工程三間電線槽供應商，分別是與廣華醫院一樣的「順昌」，以及另外兩間「力雄」和「金泰」，記者調查發現，「順昌」和「力雄」的電線槽現場測試均全部不合格。

▼廣華醫院現場實測▼



測量厚度及實驗室化驗 均不合格

醫管局今日（11月16日）公布化驗結果，用記者在現場測試以及實驗室化驗的兩種方法，均不合格。

醫管局10月22日首次回覆《香港01》指，現場兩次測試合格，此次公布化驗結果，顯然與當時的說法矛盾。

醫管局總行政經理（基本工程規劃）黃俊文說︰「醫管局委託的獨立專家，早前就廣華醫院的電線槽進行了連串檢測，包括安排認可化驗室的技術人員實地以膜厚計量度鍍層厚度，以及指導局方工程人員實地摘取電線槽樣本，送往認可化驗室以精密儀器詳細檢驗，量度電線槽鍍層物料的厚度及重量。檢測的數據顯示，電線槽鍍層的厚度少於20微米的標準，而重量亦未達每平方米275克的相關標準。獨立專家確認，有關電線槽的鍍層厚度及重量均不合規格，未達工程合約中訂明的標準。」

▼廣華醫院工地現場▼



要求承建商更換或補救 追究損失

醫管局正跟進獨立專家的檢測結果，已再次去信承建商，要求承建商就電線槽鍍層厚度不合規格作出解釋。醫管局會根據合約追究責任，亦已責成項目顧問及承建商採取以下措施作出補救。

局方指在不影響醫院運作下，按實際情況訂立優次更換不合規格的物料或採取其他可行補救措施（包括在物料未宜更換時，加強檢查保養維修的安排等）及承擔因物料不合規格對醫管局引致的開支及損失。

▼順昌工程一覽▼



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建築署首批化驗38項工程 三四周內完成

建築署同日發稿，表示正聯同各負責工務工程的政府部門及公營機構跟進有關電線槽未達標的事件。

建築署發言人稱政府十分重視事件，署方聯同相關政府部門及公營機構，對現正進行約148項涉及電線槽的工程合約按緩急先後，實地採集電線槽樣本，安排認可化驗室進行檢驗並提交報告，以確定電線槽鍍層是否符合合約標準。首批約38項工程合約的測試估計三至四個星期內完成。

若涉及刑事會轉交執法部門

建築署表示經檢驗後，如發現電線槽鍍層厚度不符合合約標準，會按合約條款要求有關合約的承建商交代情況及作出適切安排，安排包括在不影響項目相關設施的運作下，按實際情況訂立優次更換不合規格的物料；如該等物料未宜在短期內更換（例如因電線槽的位置或範圍導致更換工作需要較長時間圍封部份設施，影響市民日常使用），會要求承建商採取其他可行補救措施，包括加強檢查保養維修的安排；及相關政府部門及公營機構亦會因物料不合規格，按合約條款向承建商追討所引致的開支及損失。

署方指如跟進過程中懷疑涉及刑事成份，個案會轉交執法部門進一步調查。

▼廣華醫院電線槽規格要求▼



現行安排：交證明文件 非主要構建無訂具體要求

建築署指，由於每項工程使用建築物料眾多，政府部門及公營機構一貫採取風險為本的方法，就不同物料執行相應的驗收程序。

根據現行安排，承建商須就電線槽鍍層提交證明文件（包括物料生產商的質量管理體系認證及由認可化驗室發出的物料測試報告），證明該物料符合有關指定標準。由於電線槽鍍層不涉及建築物結構安全，亦並非主要建築構件，現時並無就上述證明文件的樣式訂下具體要求。

新增要求：化驗室測試同批次物料

建築署已檢視上述驗收安排，並會聯同相關政府部門及公營機構就其工程項目加強電線槽鍍層的驗收程序如下，對於承建商為電線槽鍍層提交的證明文件，加入更具體的要求，包括指明物料生產商的質量管理體系認證必須屬提交前三年內發出的證書，以及指明由認可化驗室發出的物料測試報告必須顯示被測試的批次屬該合約使用的物料批次。

以及考慮到今次事件涉及電線槽鍍層，按風險為本原則，為電線槽鍍層的驗收程序加入工地抽樣檢測。署方補充，上述經加強的驗收要求將會加入正處於施工階段的相關工程合約及新的相關工程合約內。

醫管局和建築署均強調，電線槽鍍層是覆蓋電線槽金屬外殼作防鏽用途，並無導電或傳訊用途，鍍層並不會對病人及員工安全、樓宇結構、防火安全及醫院運作構成風險。鍍層厚度不足有可能會減低電線槽的耐用性。