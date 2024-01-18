正生會涉詐騙｜陳兆焯3年前稱書院財困籲市民捐款　目標月入$30萬

基督教正生會涉嫌串謀詐騙5000萬，4董事被捕、3離港董事被通緝，包括正生書院校長陳兆焯。據了解，陳兆焯於2020年曾透過facebook發起籌款，最終「正生書院」只收到不足一成的捐款。翻查資料，陳於2020年曾在facebook發帖，指書院面臨財困，捐款跌至新低，呼籲市民加入「正生助學計劃」，目標每月獲$30萬固定收入。及至當年12月，他表示已有逾3000名市民加入計劃，又指捐款已解學校燃眉之急，令書院可繼續營運，並重申所有款項均用於正生書院的教育工作上。而2021年，陳兆焯曾指因資源問題，未能為學生提供流感疫苗注射，有機構當時免費為正生學生打針。



正生書院校長陳兆焯於2020年10月首度發文，指正生書院所獲捐款跌至新低，呼籲市民大眾加入「正生助學計劃」。（facebook截圖）

翻查正生書院校長陳兆焯的facebook，發現他於2020年10月27日開始發帖，指「正生書院」受疫情及經濟下調影響面臨財困，捐款跌至新低，其書院前途處於危急關頭，正生全校的60名師生需要支持，並呼籲市民大眾加入「正生助學計劃」。其後，陳兆焯於11月10日再度發文，指出正生書院的經費只能夠應付5個月運作開支，又稱他本人和一些同事自願減薪；一些家庭負擔大的員工則選擇「十一奉獻」形式將薪金一成捐給學校，並希望集合3000名市民加入助學計劃，讓正生書院每月有30萬固定收入，當時又稱已有逾1,200名市民響應支持，希望有更多香港人加入，為他們「集氣」捱過難關。

陳兆焯2020年指正生書院經費只能夠應付5個月運作開支，又稱他本人和一些同事自願減薪；一些家庭負擔大的員工則選擇「十一奉獻」形式將薪金一成捐給學校，並希望集合3000名市民加入助學計劃，讓正生書院每月有30萬固定收入。（facebook截圖）

及至同年12月9日，陳兆焯發文詳述正生書院的財務狀況，表示正生開支每月達120萬，其中32名員工薪酬開支佔91萬，其餘30萬支出則涵蓋接載師生出入芝麻灣的船隻、校舍維修及住宿開支等等。陳又表示，在收入方面主要是依靠36名學生以綜援支付食宿、學費約40多萬元，以及來自奉獻和社企營運收入約20萬元，每月仍有50至60萬元的赤字。他在貼文又指出，以受政府資助的群育學校為例，每個學額每月平均成本2萬多元、再計及院舍名額每月成本2萬多元，相比下正生書院的教學成本仍低於資助水平。

相隔7日後，陳兆焯於12月16日發文感謝各界人士支持，表示截至12月初，已有超過3000名市民支持加入「正生助學計劃」成為月捐支持者，又指款項已經解決學校的燃眉之急，令正生書院可按目前規模繼續營運下去，並再次重申所有款項都會用在正生書院的教育工作上。

陳兆焯於12月16月發文感謝各界，發文感謝各界人士支持，表示已有超過3000名市民支持加入「正生助學計劃」，又指已經款項已解學校的燃眉之急，令正生書院可按目前規模繼續營運下去。（facebook截圖）

警方表示，去年底接報舉報，懷疑該會涉嫌詐騙。警方追查下發現該會在過去3年間，有300次大量資金移動，資產購買及出售，13次匯款至境外，涉款5000萬元。過去兩日（17至18日），警方拘捕4名正生會男董事（34至77歲），並通緝3名已離港董事，包括正生書院校長陳兆焯。據了解，陳兆焯涉於3年前訛稱書院財困籲大眾籌款，其後涉案董事將大量捐款轉移到海外，並相繼離港，警方更發現有人於半年前募捐開始，已在整理個人資產甚至賣樓。消息稱，被捕4名董事包括李永雄（77歲）、湯德崇（69歲）、劉振華（50歲）、鄭天諾（34歲）；被通緝人士包括陳兆焯 （ 63歲）、林希聖（69歲）、陳友志（62歲）。