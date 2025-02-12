團結香港基金｜發展流程牽連廣　應選定試點理順難點

「自然為本」與城市發展（二）

團結香港基金專欄｜區浩馳

前篇提到，進入城市發展流程是生物多樣性價值和「自然為本的方法」實現主流化的關鍵，然而過程中有可能觸及的潛在持份者眾多，並不單純是局限於規劃層面的考量。

從規劃設計到管理營運有複雜分工

以新發展區為例，在前期規劃設計階段，規劃署先擬定整體土地用途規劃並交城規會審批把關，土木工程拓展署、渠務署和建築署等部門會接力設計和落實土地平整、道路、河道和排水排污、以及公園和社福設施等基建公共設施，另外房屋署會推進公營房屋項目及附設的公共空間，「建、測、規、園」專業人士在其中發揮着關鍵影響力。

至於個別私人項目，取決其土地來源，以及其發展是否符合原定規劃意向，過程中大致會先涉及發展商向城規會遞交規劃許可申請，委員在決策過程中會參考《香港規劃標準與準則》指引以及發展商遞交的一些補充資料（例如景觀和生態調查結果等），地政總署則會在修訂地契程序中相應地加入地契條款，然後屋宇署在項目建築周期中會再作審批，至於消防處和環保署等其他相關部門，也會在申請資料跨部門傳閲過程中提出規管意見。此外，「片區開發」也是未來潛在的私人參與發展模式。而不論是公共或私人發展項目，如果屬於指定工程項目，也要進行環境許可證申請或環境影響評估。

當發展項目落成進入管理營運階段，則涉及新一批持份者。以對提升生物多樣性非常關鍵的公共綠化空間、城市水道和城市林木（例如路邊和斜坡樹木）為例，其管理者橫跨了康文署、房委會、路政署、渠務署、建築署、水務署、漁護署、地政總署、私人企業、以及各機構聘請的管理承辦商等。當然，最重要的持份者是實際上使用這些城市空間的市民和社群。然而，除了非常少數幾個公共部門，目前提升生物多樣性並非大部分上述持份者的首要工作目標，而在當前公共財政資源較為緊缺的時期，要在短期内為落實生物多樣性相關的新目標籌措到額外資源也非易事。

2030將至 協調不易須務實提速

誠然，列舉出城市發展流程和項目管理過程中涉及的繁多持份者，並非是要對生物多樣性主流化「潑冷水」，也並非急需判斷在發展流程中什麽位置加插新的促成或監管機制，而是希望點出協調整合不同持份者的目標和利益並不簡單。要促成非環境專業的不同發展相關部門，在既定工作目標以外為自然保育多行一步，需要調適的時間和循序漸進的過程。

事實上，從近年發展中可見，生物多樣性價值已開始走進城市發展的前期規劃設計階段，例如渠務署的河道活化工作，土木工程拓展署的生態海岸線工程，以及去年9月房屋局及房委會推出的《幸福設計指引》，其中的「綠色生活」章節提出在未來屋邨公共空間中引入更多親近自然的設計（Biophilic Design），更大程度和具連接性的空間綠化等，這些都是重要開始。

雖有心理準備在香港實現生物多樣性價值和「自然為本」主流化不易且需時，但2030年這個對實現《昆蒙框架》和《巴黎協定》均十分關鍵的目標時間點已近在咫尺，建立綠色轉型的鮮明形象對經濟創新和提升國際影響力均十分關鍵，因此加速主流化進程的重要性不言而喻。筆者認為其中一個較務實的推進方式，是儘快選定一些面積足夠大、複雜性高、牽涉持份者群體衆多、同時可調控的發展中和已發展項目作為試點。舉例來説，連同周邊社區規劃超過100公頃的牛潭尾大學城項目可能合適，這是考慮到大學推動公私營和跨專業合作意願較強，師生和周邊居民普遍具較高環保意識，也可參考覆蓋面積同樣超過100公頃的北京大學校園自然保護小區案例。另外，試點也應積極考慮納入大型市區公園，提升作為城市生物多樣性熱點和生態網絡節點的功能。

大規模試點促進全方位試驗和突破

試點項目在發展過程應試驗促進生物多樣性的設計及「自然為本的方法」的方方面面，包括各環境保育和專業團體及初創企業提出的更具成本效益和創新的生態友好、綠色建築和海綿城市設計、不同本地林木和物種的適應性、植物生長空間與建築結構安全的平衡、合適的土壤特性和林木供應源，乃至前期規劃設計和建築工程期間「跑衙門」過程中，各公共監管部門的促成作用和反饋，以及涵蓋公私營領域的資金支持機制和綠色融資方案。長期有效的生物多樣性監測、研究和管理方案，管理人員的知識和實際操作訓練，居民社群參與機制，也應成為項目重點。

在全球環境治理面臨空前挑戰的當前，生活在與國際社會高度連通的香港，每天均會接收到大量有關世界局勢變化和環境惡化的訊息，或令不少關愛自然環境的市民走進負面情緒中。惟在動盪中保持正面信念，在挑戰中堅持找出可突破之處，也是香港社會向來賴以成功之道。相信香港的自然生態會和廣大市民一樣，將在新一年城市發展中繼續展示出可敬生命力。

作者區浩馳是團結香港基金高級研究經理。



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