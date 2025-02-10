利哲宏｜慶祝新的開始：了解巴基斯坦新年與伊斯蘭節日

利哲宏 Dr Riz's 專欄

在踏入蛇年之際，我祝願所有讀者新的一年充滿幸福、健康與繁榮。願這一年帶給您無盡的機會與喜悅。在互相道賀「恭喜發財」之後，許多本地朋友經常問我：「對了，你們的新年是什麼時候？」這個問題既有趣又有挑戰性，因為它突顯了不同文化對節日慶祝的差異。今次我希望藉此說明巴基斯坦新年的概念以及兩個重要的伊斯蘭節日「開齋節」與「宰牲節」的意義。這些節日看似簡單，卻蘊含豐富的文化與宗教內涵。

我們曆法的基礎

要了解巴基斯坦的新年，我們必須先探討伊斯蘭曆法的運作。我們都知道，大多數巴基斯坦人是伊斯蘭教徒，我們的生活方式以伊斯蘭原則為指導。與結合部分太陽曆元素的中國農曆不同，伊斯蘭曆法是純粹的陰曆。它包含十二個月，大約有354天，因此比陽曆短約11天。截至今天，我們正處於伊斯蘭曆的第七個月—「拉賈布月」。完整的12個月如下：

穆哈蘭姆月(Muharram)

薩法爾月(Safar)

拉比·阿瓦瓦魯月(Rabi al-Awwal)

拉比·薩尼月(Rabi al-Thani)

朱瑪達·烏拉月(Jumada al-Ula)

朱瑪達·阿希拉月(Jumada al-Akhirah)

拉賈布月(Rajab)

沙班月(Shaban)

齋月(Ramadan)

謝瓦勒月(Shawwal)

祖爾卡爾德月(Dhu al-Qadah)

祖爾希哲月(Dhu al-Hijjah)

伊斯蘭月份每年大約提前11天，因此像齋月和開齋節這樣的重要節日會隨著季節變化，而不像中國新年總是在一月或二月之間。為方便讀者參考，撰寫本文時的日期為1446年拉賈布月29日（即公曆2025年1月29日）。

齋月的意義

齋月（Ramadan）是伊斯蘭曆的第九個月，是一段禁食、祈禱、反思與社群凝聚的時期。在這個月，穆斯林從黎明到日落禁食，包括不能進食、飲水、吸煙，也需避免夫妻生活。這種禁食（稱為Sawm）是伊斯蘭的五大支柱之一，旨在培養自律、精神成長以及對窮苦者的同理心。

齋月期間，整個社會充滿團結與虔誠的氛圍。家庭不僅會一起共進開齋餐（Iftar），還會參加晚間的「泰拉威赫」祈禱（Tarawih），進一步加深與靈性的聯繫。每天的禁食以開齋餐結束，這是一頓與家人和朋友共同享用的晚餐。齋月的高潮是「開齋節」（Eid al-Fitr），這是一個充滿感恩與喜悅的慶祝活動，也標誌著齋戒的結束。

開齋節的慶祝

開齋節（Eid al-Fitr），意為「結束禁食的節日」，是在伊斯蘭曆的謝瓦勒月第一天慶祝。這一天穆斯林感謝真主賜予他們完成齋戒的力量。節日從一場特別的祈禱（Salat al-Eid）開始，隨後是與摯愛家人共進的節慶餐。人們還會捐贈稱為「開齋天課」的食物或金錢給貧困的人（Zakat al-Fitr），以確保每個人都能參與慶祝活動。開齋節強調社群、寬恕與團結，並彰顯慈悲與慷慨的精神。許多社區在節日前一週甚至兩週便開始準備，家庭會打掃房屋、購買新衣服並準備特別的佳餚。節日氣氛濃厚，特別是孩子們，他們期待在這一天收到禮物與糖果。

宰牲節的重要性

宰牲節（Eid al-Adha），亦稱「犧牲的節日」，是另一個重要的伊斯蘭節日。它在伊斯蘭曆祖爾希哲月的第十天慶祝，恰逢一年一度的「朝覲」（Hajj）。這個節日是紀念先知易卜拉欣（亞伯拉罕）為服從真主的命令，願意犧牲自己兒子的故事。

宰牲節期間，家庭會進行「庫爾巴尼」（Qurbani）儀式，宰殺牲畜並將肉分發給親友和貧困者。這一慈善行為強調社群、團結與感恩，並以特別的祈禱與聚會來紀念這一天。因此，宰牲節不僅關於犧牲，更提醒人們分享祝福、支持弱勢群體的重要性。宰牲節的精神鼓勵我們反思順服與感恩的價值。

文化聯繫：中國與穆斯林節日的相似之處

中國與穆斯林的節日有許多相似之處，反映了相似的文化價值與社群精神。例如，在中國新年期間，家人團聚共享餐食，這與穆斯林在節日期間的聚會非常相似。又如兩種文化的儀式與習俗都傳達了對祖先與靈性信仰的尊重。中國人會在清明節祭祖，而穆斯林在開齋節期間透過天課（Zakat）行善，幫助有需要的人。

食物在兩種文化的慶祝活動中都扮演著重要角色。中國節日中的傳統菜餚象徵繁榮富足，而穆斯林節日的特別餐點則彰顯感恩與社群精神。準備與分享食物成為愛與聯繫的行為，鞏固家人與朋友間的紐帶。

即將到來的節日

如果您對我們的慶祝活動感興趣，以下是即將到來的伊斯蘭節日日期：

齋月：2025年2月28日（星期五）晚上至2025年3月29日（星期六）。在此期間您可以說「齋月快樂」（Ramadan Kareem）或「齋月吉祥」（Ramadan Mubarak）。

開齋節：2025年3月30日（星期日）晚上至2025年3月31日（星期一）。您可以說「開齋節吉祥」（Eid Mubarak）。

宰牲節：2025年6月6日（星期五）晚上至2025年6月10日（星期二）。您也可以說「宰牲節吉祥」（Eid Mubarak）。

如果您希望參與我們的節日，請聯繫我——我們非常樂意接待您！共同慶祝這些節日不僅可以增加我們的理解，也促進了包容與喜悅的精神。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



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