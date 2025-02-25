黃錦星專欄（鳴謝邱榮光博士合撰）

因應北部都會區的規劃原則、願景和目標，城鄉共融（urban-rural integration）、城鄉共生（urban-rural symbiosis）及相關論題成為關心香港城鄉可持續發展人士的熱話。縱然現今逾700萬的香港人口高度城市化，本地鄉村數目共逾600條，北部都會區範圍内鄉村佔比甚高。邱榮光博士就生於大埔的鄉村，多年來於多方面擔當連結城鄉共生共榮的帶路人。

邱榮光年青時曾入職電力公司，對氣候變化等問題有所感悟。（作者提供）

低碳城鄉

他兒時，與村裏清風鄉風、蝶舞飛蜂等環境為伴。他年青時，離鄉留學海外，大學畢業後在當地入職城中電力公司的工程師崗位，有緣被錄用於他生日那天開工，他當年心想這是否命運安排終身事業的兆頭？初期到電廠返工，他需日夜輪班，在夜半見產電可光照醫院以至車路等，令病者得治，以及夜車出入平安，他心感實在，但抬頭見電廠煙囪排放，又忐忑不安。他在海外，繼而進修環保科學，隨之化身邱博士，並參與了設計先進低碳的發電系統等工作。最終，邱博士回流家鄉，回港投身節能、太陽能等科技發展，並於1997年開創大埔環保會，2004年易名環保協進會，影響足跡一步步從新界至覆蓋全城，例如於2007年發起「噸噸愛地球樂活節能行動」及「中環農墟」。

2009年，當年環境局推出「建築物能源效益資助計劃」（Buildings Energy Efficiency Funding Scheme, BEEF），並成立委員會助力監督審批項目，邱博士和我都應邀擔任委員，共事義務公職至2012年初，期間讓我有緣多欣賞邱博士連結城鄉可持續發展的獨特貢獻。2012年中起，我轉身出任環境局局長，共兩屆十年，其間邱博士等連繫城鄉的有心人倡議及促成了2018年起包括覆蓋鄉郊小型屋宇的可再生能源上網電價（Feed-in Tariff）政策，令陽光充沛下鄉郊資源得以善用，達至省電節能減碳等多贏效益，同時配合香港全城力爭實現碳中和之路。

減廢城鄉

2009年起，邱博士領導的環保協進會於大埔墟營辦具前瞻性「塑膠回收棧」。2021年，進而為「綠在大埔墟」。回想，於2012年7月上任環境局局長首週，我落區時就走訪大埔墟「塑膠回收棧」，重遇邱博士，真有緣！邱博士及前線回收的年輕同事憶述，當年時任局長造訪他們設於後街毫不起眼的服務街坊回收點，相當具鼓勵性，感動士氣！

這故事背後的密碼，是當年我初任環境局局長時，香港減廢挑戰包括堆填區爆滿是延誤已久的政治炸彈，故此當時我要求多親身去了解相關實況，隨之除了孕育出「大嘥鬼」相關的浪接浪減廢運動，並一步步開創社區回收網絡「綠在區區」，包括至2020年尾開啟了首間「回收便利點」（ 簡稱「6仔舖」）。邱博士的回收棧具啟發性，可說是「6仔舖」的原祖版之一。同時，邱博士支持智慧鄉村的路向，例如，大家樂見於近年鄉郊地點設置智能回收箱，支持城鄉同行加強減廢回收。

生態城鄉

自2004年，邱博士又帶路，突破地開創了大埔「鳳園蝴蝶保育區」。於2009年，他又領先於三門仔開辦「大埔地質教育中心」，是當年香港申報世界級地質公園的首個相關生態旅遊服務設施。2019年年中，他又獲邀出任「鄉郊保育諮詢委員會」首批成員之一，支持復育偏遠鄉郊地區，從而保護鄉郊自然生態，活化其村落建築環境，以及保育人文資源。邱博士以蝴蝶保育貢獻城鄉共生共榮是亮點之一，當中將蝴蝶園從大埔鳳園擴展至城中不同角落，並透過新推的認證蝴蝶園計劃，於香港各區廣建蝴蝶園，同行構建跨越城鄉郊野的「生態跳島」，至近期已經共建逾60個，覆蓋城中校園、企業場地及慈善組織如「善寧之家」等，另外在2024年尾與香港園境師學會（HKILA）簽署合作備忘錄，以協助園境界專業人士推動相關生態設計。

近年，邱博士團隊的影響力更衝出香港，例如，已經與深圳方簽署備忘錄協議並開展了協助深方培訓人才和建立蝴蝶園，同時一帶一路地方如馬來西亞也表態參與，2025年1月邱博士與馬來西亞檳城的組織亦在港簽署合作協議，開啟了共建一帶一路國際蝴蝶脈絡之門。

2011年鳳園標蝶員在深水灣突破性發現日本遷移至香港的大絹班蝶，蝶翅上標記包括「西山」字樣，屬香港首度紀錄。（作者提供）

2011年尾，鳳園標蝶員在香港深水灣發現由日本遷移至香港的大絹班蝶，蝶翅上標記包括「西山」字樣，屬香港首度紀錄，實是重大突破性發現，此「西山」在日本大阪和歌山縣，離香港約2,500公里之遙。多年來，邱博士屢次參與破局，助力穿越城鄉，步步向前拓展城鄉共生共榮的想像，並引發蝴蝶效應，引領社會投入城鄉可持續發展的討論及行動，支持城鄉減碳減廢、保育生態、振興鄉村等可持續發展重要元素。而對密鑼緊鼓規劃中的北部都會區，邱博士倡議融合以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS），具經濟效益地綜合氣候變化及生物多樣性兩大行動，締造具氣候韌性、高質宜居宜遊和低碳環保的北都風情，深化推動體現城鄉共生共榮的可持續生活方式，並與蝶共舞！

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



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