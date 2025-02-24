孫太一｜俄烏戰爭三周年：特朗普的停火豪言與現實困境

自特朗普在競選時拋出「24小時內結束俄烏戰爭」的豪言壯語以來，這份承諾至今未能兌現。這番豪言是否只是信口開河？從當前戰況和談判形勢來看，特朗普的「壯志」是否「難酬」？他試圖快速甚至潦草結束俄烏戰爭的背後，又可能隱藏着怎樣的動機？



事實上，特朗普參選時常使用這種手法，反正承諾能否實現要等當選後檢驗——沒當選無所謂，當選了也沒人因未兌現而逼他下台。因此，他上台前做了許多不切實際的保證。這次，他的團隊顯然非常希望在3月4日國會兩院聯席會議演講時宣布俄烏戰爭結束。如今距演講僅剩一個多星期，他們應該正開足馬力努力。當然，即便特朗普屆時宣布了什麼，估計更多只是象徵性的。真正讓各方滿意、讓結果可持續，恐怕沒那麼容易。

特朗普政府想快速結束戰爭，背後自然是不願美國在海外大規模花錢，而他團隊中的對華鷹派也許更希望將資源從全球調往印太地區，針對中國。動機雖不盡相同，但當前努力方向尚一致。

三年戰爭會戛然而止嗎？

那麼，俄烏戰爭真能如特朗普所想，在一聲宣布後戛然而止嗎？美國會否利用停火迅速從歐洲抽身？停火後美俄關係能否恢復正常，又會在新的熱點上爆發衝突嗎？我認為，特朗普能宣布的是停止對烏克蘭的支持，也就是說，他隨時可以以烏克蘭失敗的方式宣布衝突結束。但要讓烏克蘭體面收場、讓歐洲滿意，他暫時做不到——他只能讓普京滿意。共和黨內的孤立主義群體日益壯大，他們希望美國聚焦國內議題，哪怕對外關係上，也應優先解決迫切的邊境移民問題。俄烏離美國太遠，華盛頓可能是全球資助烏克蘭的首都當中離戰場最遠的。因此，美國確實想利用停火抽身，哪怕不完全抽身，也要有錢可賺，把之前花出去的資金撈回來。

因為特朗普的上台和最近的新動向，美俄關係肯定會比過去十年好，但能否恢復正常很難說。美國仍會受歐洲壓力制約，美俄走近勢必疏遠歐洲，而美國建制派無法容忍歐洲因不滿美國而與中國和好。當然，美國若多面樹敵，維持全球部署不改，難免與當地勢力糾葛，潛在衝突熱點仍在。若美國急劇收縮影響力，在國內大規模壓迫少數族裔，也會引發這些族裔原生國與美國的摩擦乃至衝突。接下來，美國與拉美國家的關係尤其值得關注。

2025年2月23日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在首都基輔出席記者會。（Reuters）

澤連斯基要辭職？

與此同時，澤連斯基近日表示願辭去總統職務換取和平，也有消息稱俄羅斯可能在俄烏三周年之際宣布勝利，美方也稱有信心近期完成談判，這些跡象是否預示停火臨近？我看澤連斯基的原話——“如果能換來和平，如果能保證烏克蘭加入北約，他願意辭職”——與其說是提出辭職條件，不如說是表達他對現階段和平方案及北約前景渺茫的判斷。現在戰爭主動權在俄羅斯手裡，普京說結束就能馬上結束。特朗普若與普京配合，放棄美歐此前主張，或許能暫時讓普京滿意。但即便停火，方案是否可持續仍存疑。中東停火無數次，卻總有新情況發生；俄羅斯佔領克里米亞後也停了一段時間，但2022年又開戰。結構性因素不變，和平與穩定就難以長期維繫。

澤連斯基、普京和特朗普各有結束戰爭的強烈動機。澤連斯基看到美國支持減少、歐洲不願全力填補空缺；普京雖可能有拖延衝突的辦法，但想抓住特朗普任期爭取最佳交易，甚至實現所有目標，顯然是不二之選；特朗普則面臨MAGA運動壓力，要求美國退出戰爭泥潭。然而，三方都希望從停火中獲取最大利益：烏克蘭尋求安全保障和北約路徑，美國想要稀土礦產等資源，普京則要領土和西方不再擴張的承諾。這些矛盾利益難以調和。不過，特朗普急於在3月4日國會演講中宣布外交勝利，普京也想在5月偉大衛國戰爭80周年紀念前宣告成功，這兩個日期成為他們的潛在截止線。

圖為2025年2月17日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）抵達法國巴黎愛麗舍宮，出席歐洲領導人峰會，旁為法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。（Reuters）

夾在兩難中的歐洲

歐洲自然希望停火能增強烏克蘭地位，保障其安全，同時保留資源和影響力，讓歐洲財富留在歐洲。歐洲領導人擔心，若停火脆弱且無強力保障，會助長俄羅斯日後侵略，這一關切與澤連斯基及北約歐洲領導人一致。因此，歐洲推動的不是簡單停火，而是需要堅實執行機制遏制普京重啟戰端，比如倡導多國維和部隊——英國已表態支持，儘管細節未明。

與特朗普傾向快速凍結現狀不同，歐洲的考量更長遠。若歐洲加大援烏力度，可能推遲特朗普的時間表，但能提升烏克蘭談判籌碼，爭取更好的領土或安全讓步。然而，歐洲若執意參與談判——對特朗普最初排除盟友不滿——可能拖慢進程。美歐協調或能促成更強協議，但若特朗普急於求成，歐洲可能單方面支持烏克蘭，削弱不利的停火方案。這可能導致一個拼湊的停火：美俄定框架，歐洲助烏抗俄。

總之，特朗普的停火豪言面臨現實困境。美俄可能在短期內達成象徵性協議，但歐洲的立場與介入將決定其持久性。若歐洲團結並果斷行動，停火或能更穩固；若分歧加劇，則可能暴露更多裂痕。俄烏戰爭三周年之際，和平前景仍懸而未決。

本文作者孫太一是美國克裏斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。