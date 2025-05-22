星星之伙｜倡議明智林務的北都原居民兼學者

黃錦星專欄（鳴謝侯智恒博士Billy合撰）

近年，香港除了於郊野公園年均植樹苗以百萬計，於都市環境植樹年均亦數以十萬計，植樹除了助碳匯，更助提升本地氣候適應力和補救生物多樣性等要素。都市林務可如何更聰明？5.22是生物多樣性國際日，2025年主題為「萬物共生，和美永續」，突顯生物多樣性計劃與永續發展目標如氣候行動的關聯，顯示兩者應相輔相成，協同共進，今年也旨在喚醒人們的緊迫感，必須即刻行動。

但是，世道不和，近期更「特離譜」。離譜的人為環境影響，以至超標的全溫室氣體排放，年復年已引致極度嚴峻的氣候劇變以及生物多樣性劇減。面對此全球兩大危機，香港可如何自保，並參與補救行動？國家積極參與了聯合國2022年出台的《昆明－蒙特利爾生物多樣性框架》，為在2050年前扭轉自然喪失確立目標。在香港，祖居於北部都會區內老村的森林生態學家侯智恒博士Billy，心繫生物多樣性，倡議更聰明的都市林務方略，有助提升政府和商界參與相關植林項目的性價比。

市區中風水林

2010年代中，沙頭角「永續荔枝窩」計劃的復耕復村，由香港大學（HKU）現稱公民社會與治理研究中心永續坊牽頭，生物科學學院侯智恒博士等參與其生物多樣性研究。當年，時任環境局局長的我多次探訪荔枝窩，被其風水林深深吸引。侯博士解說，復育復耕所回復的「里山地景」，令荔枝窩一帶生物多樣性更健康。

荔枝窩古村後山風水林彰顯生物多樣性。（作者提供）

2024年尾，香港建築師學會（HKIA）環境及可持續發展委員會舉辦應對氣候及生物多樣性「聯乘」的座談，演講嘉賓侯博士分享明智地基於自然的解決方案（NbS）可助力氣候行動及生態保育，城市公園的既有佳例之一，是沙田彭福公園內荗林小島，如古村風水林般是野生動物樂土，隨著時間推移，化為城中鷺鳥安樂窩，展現城鄉共生的和美，宜居宜遊。

而新近設計佳例，應屬鰂魚涌太古坊的太古廣場和太古花園，採納了種植風水林樹種為主題，侯博士參與其中，這明智之選提升生物多樣性，去年冬天的鳥類遷徙季節，極罕見的橙頭地鶇在太古花園出沒了！而2012年開幕的九龍灣「零碳天地」，當時執業建築師的我設計該項目，與園境師聯同「樹博士」詹志勇教授領先打造香港首個都市原生林，猶如市區中風水林，至今已歷十年多，歡迎大眾到此一遊。

結合「城市林木斑塊」的綠走廊設計可一舉多得。（作者提供）

綠走廊斑塊林

除了「風水林」主題種植設計，侯博士推介結合「城市林木斑塊」的綠之道。他指香港的城市佈局密集，舊區的綠化挑戰極大，但北部都會區內的新發展區，良機勿失，而且明智的規劃設計不僅是增加綠化之量，還宜把握機會創建高質綠色走廊。研究表明，16平米（即是約4米乘4米）的樹冠斑塊大大有助鳥類在市區遷徙，這明燈可引領城市規劃師、城市設計師、建築師、園境建築師等更明智地在緊湊型城市發展中，策略性地為生物多樣性高效益的「城市林木斑塊」留好位，並在規劃設計上宜將之連線，甚至連至周遭鄉郊野外，形成四通八達的綠色走廊。

近月，在思匯政策研究所（Civic Exchange）主辦的NbS工作坊，提及侯博士所倡議的「城市林木斑塊」綠之道，甚宜活用於規劃中的北都，我並聯想到這些綠色走廊設計，若能結合樹蔭行人道、通風廊等規劃，可一舉多得，包括於氣候變化疊加熱島效應下打造自然冷氣行人網絡，樹冠帶則是生物多樣性「一帶一路」，綠化帶結合通風又助城市調節微氣候，整體使環境更健康、宜居、和美，並令社會資源投放得以邁向優質高性價比之效。

侯博士倡北都新發展周圍的退化山坡宜植樹造林。（作者提供）

北都山造森林

北都可為新一代都市林務提供難得的好空間，以提高該區的氣候適應力，並優化生物多樣性等等。據估計，北都新市鎮周圍約2,000公頃的退化山坡，可善用本地樹種重新造林，改善整體環境，包括提升空氣質素、防止水土流失、減低水浸風險、預防山泥傾瀉，以及減少山火災害等，配合北都宜居、宜業、宜遊願景。山林生長，又是碳匯，貢獻北都邁向碳中和。侯博士補充指都市林務中，北都眾山宜造林以外，錦囊還有：

宜多植大樹

研究表明，大樹比小樹可存碳更多，故此於各地區種植一些大型樹種有助碳封存。同時，亦是助生物多樣性連線的「城市林木斑塊」。

種植多樣性

宜選為野生動物提供食物的樹木和灌木種類，還可選不同大小的樹木灌木模擬天然森林，創造多樣化棲息地，而非整條街上植單一樹種。

人工棲息地

對於城市中的小型生態棲息地，鳥巢箱和蝙蝠屋、蜂旅館等可助野生動物。在角落堆放樹葉和木塊等簡單措施，也可使無脊椎動物受益。

需轉向有利生物多樣性和應對氣候變化的明智都市林務。（作者提供）

人類正面臨兩大環境威脅：全球氣候變化和生物多樣性急跌。然而，地緣政治及經濟環境正異常複雜，各地包括香港面對更大的財務壓力，政府和商界各自可如何更明智地共同參與都市林務？我們需要從舊有的景觀設計，轉向更有利於生物多樣性和應對氣候變化的設計，當中包括更聰明、高性價比的林務規劃、設計及種植，綠建環評（BEAM Plus）等綠色建築評估工具可從中促進。侯博士的倡議及上述相關建言，或可助政府及相關商界作出更明智的投資，並配合《香港氣候行動藍圖》和《香港生物多樣性策略及行動計劃》等政策的既有版以至將見的更新版。

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。