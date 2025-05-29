李民斌｜立法保障民企　關鍵在於實施

李民斌專欄

《民營經濟促進法》（《促進法》）於5月20日實施。這是國家首次為民營經濟發展作出基礎性立法，涵蓋市場准入、土地、人力、技術、金融，以及市場競爭地位等方面，反映了國家壯大民營經濟的決心。

直面社會關切重點

毋庸諱言，在司法實踐中，濫用查封、扣押、凍結財產等强制措施，民事糾紛刑事化等現象仍有發生。《促進法》直面關切，明令「禁止為經濟利益等目的濫用職權異地執法」，有助於提振發展信心，激發民營企業發展動力。

此外，民營經濟對公平參與市場競爭一直有强烈訴求。例如，民營經濟經過多年發展後，有實力亦有動力參與政府招標項目，特別是「兩重建設」，即推進國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，以及「兩新工作」，即推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。

《促進法》回應民企訴求，開宗明義提出立法目的是優化民營經濟發展環境，保證各類企業公平參與市場競爭。《促進法》正是以法治精神和法律形式，保障了民營經濟公平參與競爭的權利。

法律的生命力和權威在於實施。《促進法》需要各級政府部門在實施中公正執行，民營企業亦應深入研究此法律，善加利用。

助力民營經濟創新

民營經濟發展持續受「融資難」困擾。《促進法》提出，保障民營企業依法平等使用資金等生產要素，在促進投融資方面更有專章論述，要求金融機構在授信、風控等平等對待民營企業。

《促進法》能否破解民企「融資難」，關鍵也在於實施。引導金融機構支持民企，提升服務，有賴監管部門體察民營經濟在獲取金融資源方面之癥結，針對問題出台相應配套政策，同時也要讓銀行更好地平衡風險。例如，對小微民營企業融資制定差異化監管政策，降低貸款風險資本權重等。

服務民營經濟投融資的金融機構，不少自身即屬民營經濟組織。從服務主體到服務對象，都受《促進法》保護。透過金融資源支持，民營經濟能更好發揮創新優勢，不斷開拓境內外市場空間，釋放發展動能，在國家培育新質生產力，推進高質量發展中扮演更重要角色。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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