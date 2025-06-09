梁海明專欄｜寰海明察

本港傳媒報道，5月7日，葵涌石籬邨一名83歲獨居老翁丘伯倒斃家中，化為白骨，直至房屋署職員上門收樓方才揭發。警方初步估計，他或已離世逾一年，遺體至今無人認領。這宗令人痛心的個案，再次揭示本港獨居長者面對的孤獨死危機。事實上，自2013年至今，香港已至少發生6宗獨居者屍骨腐爛甚至化為白骨的悲劇，其中5宗更是在房屋署追租或收樓時才被發現。

隨著本港人口老化趨勢日益嚴重，類似個案恐將持續發生。如何預防「無人知曉的死亡」？如何在制度與人情之間，織密基層治理的安全網？在這個背景下，浙江的社區治理經驗，特別是「民有所呼，我有所應，民有所呼，我有所為」的基層治理理念，為香港提供了可資借鑑的方向。

這一理念由國家主席習近平在浙江工作期間親自提出和深入推動，是「八八戰略」在社會治理領域的重要體現。它強調以人民為中心，回應基層呼聲，做到事事有回應、件件有著落。在浙江，特別是在杭州西湖翠苑一區，這一理念被具體落實為「民呼我為」機制，透過構建「民情夜談」「民情微群矩陣」等形式，實現居民有訴求，社區即響應，形成了高效、精準、務實的治理體系，真正做到了「居民一呼、社區即應」。

香港雖然擁有獨特的制度與文化背景，但在提升基層治理能力方面，與浙江曾經面對的問題高度相似。近年來，本港市民對公共服務、生活質素的期望不斷上升，如何在「一國兩制」框架下完善治理體系，增強市民安全感、獲得感、幸福感，成為特區政府必須應對的關鍵課題。

浙江的做法，無疑提供了現實可行的借鑑路徑。其亮點在於：一是透過數碼化手段提升服務效率；二是整合政府、居民與社會資源形成治理合力；三是以協商機制推動居民廣泛參與；四是關注空間公平，優化資源配置。這些理念與機制，對於香港提升社區治理具有重要啟發意義。

要將「民有所呼，我有所為」落到實處，香港特區政府可考慮從以下至少四方面著力。

其一，設置「數碼民意一體通」平台，借鑑杭州「呼應為」系統，整合意見收集、問題轉介、處理反饋與數據分析，做到問題快速回應、閉環解決。

其二，完善社區治理模式，推動政府、義工、社福團體等多元主體共治，增強鄰里聯繫與社區凝聚力。

其三，構建協商機制平台，如「居民議事廳」「街坊圓桌會」，讓市民在公共事務中有更多發言權與參與感。

其四，推動「空間公平」，在城市更新與社區建設中，更加關注長者、兒童、殘疾人士的實際需要，提升社區宜居性與便利性。

「民有所呼，我有所應，民有所呼，我有所為」不僅是一句響亮的口號，更是國家主席習近平「以人民為中心」施政理念的具體體現。香港作為國家的一部分，應積極學習內地優秀治理經驗，特別是浙江的系統探索與成果，結合本港實際，創新機制，優化服務，回應市民訴求。

在香港社會的基層治理體系中，愛國愛港團體一直擔當着不可或缺的角色。他們長期深耕社區，了解居民需要，透過實際行動提供協助，發揮了溝通政府與市民之間的橋樑作用。隨着特區政府不斷優化地區治理架構，由區議會、地區三會及關愛隊組成的「三駕馬車」逐步發揮協同效應，帶動基層治理進一步發展。在這個過程中，如何提升工作效率，加強社區聯繫，以及回應市民對生活質素的期望，是值得持續關注和思考的方向。

「民有所呼，我有所為」，要有效預防「無人知曉的死亡」，關鍵在於特區政府有關部門、社區組織與市民之間能否建立更有效的聯繫機制。對於獨居長者等高風險群組，若能在日常工作中多留意一些異常情況，例如長時間未取信、未繳租和未使用洗手間馬桶等，並及早介入，或可減少悲劇發生的機會。這既是社區關懷的一部分，亦是公共管理的一環。

未來，特區政府在政策設計及實務執行層面上，若能更主動運用數據分析、提升部門之間的信息流通，並強化與地區組織的協作，將有助加強對隱蔽個案的識別與支援。這些做法未必需要大張旗鼓，但若能持之以恆，制度化推進，相信將為整體社會帶來穩定而持久的正面影響。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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