梁海明專欄｜寰海明察

粵港澳大灣區融合發展進入深水區，香港未來如何進一步打破制度壁壘、降低運營成本、提升協同效能，成為當下發展的焦點。語言，作為經濟交易與社會溝通的基本工具，正日益成為香港與內地深度融合的關鍵變項。進一步推廣普通話與簡體字，不僅是香港文化政策的調整，更是經濟效率與制度兼容的必要舉措。

粵港澳大灣區與紐約灣區、三藩市灣區、東京灣區的最大不同，在於語言與文字的多樣性。香港長年奉行「兩文三語」政策，官方語言為中文與英文，口語語言則包括粵語、普通話與英語。然而，這種語言制度在多元包容之餘，也帶來了實際的經濟摩擦與溝通成本。從語言經濟學的角度看，語言的通用性直接影響市場信息的流動與資源配置的效率。世界銀行的研究指出，多語地區若能統一語言體系，可降低18%至24%的商業交易成本。當交易成本高於語言學習與調整成本時，語言統一就成為提升經濟效率的理性選擇。

大灣區跨城市的溝通需要

如今，粵港澳大灣區要加強跨城市協作，需要高頻、高效的溝通支撐。但由於語言與文字的不一致，香港企業在對接內地市場時常需額外投入翻譯、轉寫、培訓等成本，無形中拉高運營門檻。例如，香港企業進入深圳市場時，合同條款、產品說明、法律顧問往往需重製簡體版本，且部分專業人士若缺乏普通話能力，甚至難以參與內地的專業考試與行業認證。這不僅影響個人發展，也削弱香港服務業對內地市場的適應能力與競爭優勢。

而從人才流動角度來看，語言的掌握更是決定職涯發展的關鍵門檻。一項研究顯示，香港青年普通話能力每提升一個等級，赴內地就業的意願將提升27%。這一數據背後，反映的是語言與人力資本價值的密切關係。普通話，作為覆蓋14億人口的主流語言，其經濟回報遠高於本地區域語言。語言經濟學中的「語言投資報酬率」指出：語言學習的邊際成本，一旦被高頻使用與市場需求吸收，就會轉化為穩定的職業資源。

語言亦是制度整合的載體。回望歷史，自秦始皇「書同文」以來，語言便是中央制度推展與文化整合的工具。當代歐盟、印度、加拿大等多語制度體制國家的治理經驗亦顯示，語言多樣雖有文化價值，但若缺乏共通語標準，則難以實現政策協同與社會整合。對香港而言，若希望在國家治理體系與政策溝通機制中發揮更大作用，就必須逐步建立與國家語言制度相兼容的公共語言環境與行政語言體系。

構建友好的普通話使用環境

因此，語言政策的改革不僅必要，而且緊迫。具體而言，香港特區政府和各界可從三大層面推動普通話與簡體字的應用與制度化。

其一，特區政府部門、立法會應率先示範，構建友好的普通話使用環境。在政府文件、立法會文件、政策公告、法院判決、公共服務系統中逐步引入普通話與簡體字版本，提升與內地政府的政策對接效率。公務員體系亦可引入普通話能力評估，在招聘、晉升、輪調中納入語言能力作為參考標準，確保行政體系具備高效溝通能力。

其二，教育體系須全面優化普通話與簡體字教學。從小學到大學，應逐步提高普通話與簡體字課程比重，並在專業領域如法律、經濟、公共政策中試點普通話授課。推動「三語三文」平衡發展，既保留粵語與繁體字的文化優勢，又強化普通話的實用功能。更可在公務員考試、執業資格認證中納入普通話能力測試，讓語言能力成為人才競爭的基本配置。

其三，商業機構與民間社會亦可積極參與語言轉型。銀行、律所、會計師事務所等可設立普通話部門或推行雙語合同制度，並透過語言培訓提升員工普通話水平。同時，社會可發展更多針對成人的普通話學習平台與簡體字識讀課程，幫助不同年齡層市民適應語言轉型帶來的新契機。

語言的經濟價值不僅體現在降低成本與提升效率，更可推動香港語言科技產業的崛起。全球語言服務市場已超過500億美元，人工智能翻譯、語音識別、語言教育科技等領域正高速發展。香港若能結合「兩文三語」的語言資源優勢，打造多語AI語言技術平台，不僅可為本地創科產業注入活水，也能吸引國際語言科技企業落戶，形成新的經濟增長點。

發展語言產業，不但能創造高端就業，更有助於香港在亞洲語言科技競爭中占據一席之地。例如，可考慮設立「粵港澳語言科技創新中心」，由政府、高校、企業聯合推動語音合成、智能翻譯、語言大數據分析等技術研發，建構「普通話+粵語+英語」並行的智能溝通體系，為大灣區提供語言科技支持。這種結合技術與多語能力的創新模式，不僅能提升香港的科技實力，也有助於展現語言多樣性的價值轉化潛力。

正因如此，推廣普通話與簡體字的工作，必須建立在尊重與包容本地語言文化的基礎之上。這不是對粵語或繁體字的否定，而是語言資源整合的升級。香港的語言優勢在於多元，未來的語言政策應朝「兼容並蓄」的方向發展。在重視語言統一所帶來的經濟紅利的同時，也應同步推進粵語文化的保育與創新，如支持粵語影視、出版、數位內容產業的發展，真正實現雙語雙文的共榮與共融。

語言的功能從不僅止於文化傳承，它更是制度建設、經濟運行與區域合作的重要媒介。對香港而言，推動普通話與簡體字的普及，並非削弱本地語言能力，而是在更高層次上提升制度兼容性、降低溝通成本、強化人力資本，為自身在粵港澳大灣區及國際舞台中爭取更大主動權。語言政策的優化，應超越文化選邊的二元對立，以更開放的眼光看待語言作為發展工具的潛能，這將是香港走向未來、走向融合、走向高質量發展的關鍵一步。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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