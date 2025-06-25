團結香港基金｜香港可推動行業標準　打造無人駕駛研發中心

團結香港基金專欄｜葉文祺、王雲豪

運輸署近日再次批准百度旗下「蘿蔔快跑」（Apollo Go）擴大自動駕駛測試範圍，涵蓋東涌並增加測試車輛數量，這是半年內第三次批出測試牌照。過去，香港在測試無人駕駛技術上相對滯後，但自2024年《自動駕駛車輛條例》及相關實務守則頒布後，運輸署得以迅速審批測試申請。此進展為香港奠定基礎，政府應進一步鼓勵業界將測試數據轉化為可「出海」的產品，擴大市場影響力，推動傳統汽車產業升級，並確立香港作為無人駕駛數據轉移技術研發的全球領先地位。同時，政府需整合測試成果，優化智慧城市發展政策，實現智能出行願景。

無人駕駛技術快速發展 惟車商標準不一成障礙

當前，美國的Tesla、Waymo及中國的百度Apollo Go等公司已實現SAE Level 4自動駕駛，即車輛在特定條件下可完全自主運行，無需人類監控，但在邊緣場景時仍可介入。

要實現無人駕駛汽車完全自主運行，需融合先進硬件與軟件，並依賴AI深度學習適應真實環境。無人車搭載多種感測器（攝像頭、雷達、超聲波傳感器、光學雷達等），結合先進駕駛輔助系統（ADAS）分析環境數據（如障礙物距離、速度、光線等），控制車輛速度與方向。與人類學習駕駛類似，無人車需通過實地測試與模擬訓練，持續優化算法，提升駕駛能力。香港加快測試申請審批，有助企業收集運行數據，加速技術迭代與產品落地。

無人駕駛技術發展的其中一個障礙是通訊標準（Protocol）的差異。各汽車製造商採用的標準不一，導致「駕駛經驗」數據難以跨車型轉移，類似早期電腦產業需統一硬件與軟件規格。研發通用數據轉移技術及標準化通訊協議，將顯著加速全球無人駕駛技術的進展。

香港「有序混亂」路況 提供獨特測試環境

外界曾質疑無人駕駛車輛在複雜環境中的表現，如外國測試中多輛無人車造成堵塞。香港的駕駛環境雖規範但充滿挑戰：完善的道路基建常伴隨突發施工與事故；司機與行人雖遵循交通規則，但人車爭路屢見不鮮；香港與內地的交通制式不同，加上極端天氣頻繁。若無人車能在如此「有序混亂」的環境中運行，其技術幾乎可適應全球大多數城市道路。

憑藉AI的快速學習能力，我們可設想無人車未來能夠與人類駕駛車輛和諧共行，並無縫切換中港左右駕駛模式。政府應鼓勵企業不僅收集測試數據，更研發通用通訊協議，將香港的獨特駕駛數據轉化為可輸出的行業標準，「出海」供全球車廠採用，奠定香港作為無人駕駛數據轉移研發中心的地位。

應對公眾顧慮 實現智慧出行願景

現階段，無人駕駛技術聚焦車對車（V2V）通訊，確保與其他車輛保持安全距離。統一的通訊標準可進一步協調車輛行為，如讓路或調速，提升安全與效率。政府應推進車對基礎設施（V2I）通訊，通過智能交通燈與路牌動態調整信號，減少擠塞與等候時間。進一步發展車對雲（V2C）通訊，利用智能燈柱構建雲端交通網絡，讓運輸部門實時監控路況，優化公共交通調配，減少繁忙路段車流，並靈活調整停車位需求。這些技術已日趨成熟。政府應借北部都會區發展之機，率先應用智能出行技術，為香港智慧城市建設樹立標杆。

對於公眾可能顧慮無人駕駛的安全性，Tesla、Waymo及百度數據顯示，人類駕駛事故率為無人駕駛的2至5倍，因無人車可消除分心、疲勞等意外狀況。然而，公眾對將安全交予機器的信心不足，接受度挑戰大於技術本身。政府與業界需通過試乘活動與透明溝通提升市民信任。事故責任方面，Level 0至4車輛因可由人類介入，責任應歸於駕駛者；Level 5全自動車輛則應由生產商承擔，具體方案需社會深入討論。

應果斷處理網約車 推進香港成為全球無人駕駛領軍者

無人駕駛將重塑交通模式，為市民提供便捷、安全的點對點出行，降低事故率與保險成本。道路流量更順暢，將減少基建與停車場需求，提升香港土地使用效率。然而，無人駕駛亦帶來挑戰。共享出行可能削弱職業司機需求與私人汽車擁有率，衝擊相關行業。但新技術或催生新一代的租賃模式，讓市民以無人車賺取被動收入，長期影響仍待觀察。

無人駕駛是大勢所趨，可惜現時社會仍糾纏討論開放網約車事宜，政府應果斷處理，減輕轉型陣痛，全力推進香港成為全球無人駕駛領軍者，迎接智慧出行時代。

作者葉文祺、王雲豪分別是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監、政策倡議高級經理。



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