李民斌｜經濟增長超預期　應對策略初見效

李民斌專欄

2025年轉瞬已過去一半，現在是時候回顧上半年經濟發展，並展望下半年走勢，以適時調整應對策略。數據顯示，內地GDP上半年增長5.3%，超出預期。第二季度國際形勢急劇變化、外部壓力明顯增大。這份在此背景下取得的成績單，顯示國家經濟具較高抗壓能力和强大韌性。

務實理性外交，推動外貿回暖

外貿復蘇明顯，是支撐上半年經濟增長的關鍵。6月份出口以美元計價上升5.8%，創4個月最高。亮麗數據的直接原因是「搶出口」效應，即貿易商面對關稅風險，短時間內超額出貨從而拉動出口數據。但大背景是中美經貿談判取得階段性成果，貿易戰按下暫停鍵。此外，被美國限制出口的高科技產品如NVIDIA H20晶片也恢復對華出口。這證明國家務實理性的外交政策發揮了作用，這也是外貿回暖的根本原因。正如國家商務部長王文濤所説，中美經貿合作有堅實的經濟和民意基礎，人為「脫鉤」是脫不掉的。

另一方面，消費市場保持穩健發展，對經濟增長的貢獻率達到52%，成為經濟增長的主動力。受益於補貼政策，家用電器、智能手機、電腦等門類增長强勁，以舊換新共帶動銷售額逾2.9萬億元人民幣，約4億人次享受補貼優惠。消費結構的新變化也值得留意，比如消費者「提質」的思維明顯，從「買得到」發展為「買得好」，像文化旅遊等服務消費增長突出，網上零售和以新能源汽車爲代表的綠色消費持續升溫。

進一步刺激消費，延續向好勢頭

不過，上半年經濟數據也顯露一些隱憂，值得重視和警惕，比如房地產開發投資下降，市場依舊低迷。此外，外貿數據受益於出口商搶貿易戰休戰時間窗口提前出貨，下半年增長將承受更大壓力，因補貼增加的消費開支是否可持續仍待觀察。展望下半年，除了繼續推進務實外交，努力改善外部環境，國家應繼續出台更多針對性的刺激政策，以進一步拉動内需，釋放消費潛力，維持經濟向好勢頭。

擴大内需關鍵在於提高居民收入水平，以增強消費能力和信心，形成有效需求。這要求國家在推動就業和激勵創業方面有更强而有力的政策，此外，應繼續完善社會保障體系，減輕居民後顧之憂。維護良好的市場秩序和消費環境，也是促進消費的前提。靠「内捲」價格戰刺激出來的消費不可持續，結局必然是企業和消費者兩敗俱傷。這一現象已經引起國家高度重視，近期已經加大了打擊「内捲」的力度。

除了消費和出口，投資對經濟的拉動作用仍然不可忽視，尤其是一些大型基礎建設項目投資。計劃總投資1.2萬億元人民幣、位於西藏自治區的雅魯藏布江下游水電工程近日開工建設，規模超過3個三峽電站，可滿足3億多人的用電需求。這項巨型投資既能推動清潔能源發展，又勢將帶動電力設備、水泥、建築等多個上下游產業的增長，充分發揮外溢效應，創造就業機會，有利整體經濟穩定發展。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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