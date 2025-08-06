利哲宏｜磨練工具：終身學習與社區領導中的調解技巧

利哲宏Dr Riz's專欄

作為一位熱愛閱讀並堅信「書中自有黃金屋」這句箴言的人，最近我讀到一句令我深有感觸的話：「在這個科技飛速發展的時代，終身學習已經不再是選擇，而是必需。」

這句話完美地概括了我作為區議員，一直追求持續成長的精神。在這個瞬息萬變的社會中，適應變化、培養人才和實現自我成長，不僅是個人的目標，更是專業的必然需求。與許多同行一樣，我積極尋求專業發展的機會，以更好地服務我們的社區。其中一次寶貴的機會便是最近由香港和解中心（HKMC）舉辦的區議會調解培訓工作坊。這次工作坊不僅僅是一次知識更新，更是一場改變思維的經歷，讓我在解決衝突與調解方面的技能得以大幅提升，這些都是我們工作中不可或缺的工具。

回顧這次訓練，我不禁想起自己22年前獲得的工商管理學位。這次工作坊在當年學到的基礎知識上，進一步豐富並擴展了我的視野，提供了針對當前挑戰的實用策略。作為一名辦事處設於土瓜灣的區議員，我經常面對物業管理糾紛，例如小業主對立案法團的不信任問題和鄰里關係緊張等，而土瓜灣這個地區的特點正是老化的基建、「三無」大廈林立，以及充滿活力的基層人口。

這些糾紛往往牽涉到負面情緒、不切實際的期望，以及居民之間甚至公眾與服務人員之間的信任缺失。經過學習，我更加明白調解是一種強大的替代訴訟的解決方式。它不僅成本更低、時間更少，還有助於保持人際關係，促進社區和諧。

香港和解中心成立於1999年，是一個致力於推動調解作為解決衝突建設性手段的領先非牟利機構。中心擁有來自不同專業背景的1,000多名成員，為提升香港調解標準發揮了重要作用。中心秉持專業性、保密性和公正性，確保個人和機構能以可持續的方式解決衝突。

調解避免沉重經濟負擔

在多層住宅大廈和屋苑的情境下，調解顯得尤為重要。法律程序往往成本高昂且耗時，有些案件可能拖延三年以上，令居民承受沉重的經濟負擔。而香港和解中心的優惠服務使調解更為可及：

對於涉及金額不超過港幣100,000元的糾紛，每方僅需支付港幣1,000元；

對於涉及金額在港幣100,001至500,000元之間的糾紛，每方費用為港幣3,000元。

除了價格可負擔之外，調解還具有保密性和靈活性，能夠根據每個社區的獨特情況，提供量身定制的解決方案。土地審裁處的「建築物管理案件調解試驗計劃」和「建築物管理調解統籌主任辦事處」等項目，進一步證明了調解在促進社區凝聚力方面的成效。

作為一名區議員，我親眼見證了調解如何將衝突轉化為合作。它賦予居民力量，建立信任，並加強我們社區的社會紐帶。這次培訓讓我更加堅信，許多問題可以——也應該——通過對話而非訴訟來解決。最近，有一起因兩名孩童發生口角而引起的糾紛，雙方家長都主張採取不同的解決方式。透過運用調解技巧，我們促成了一場建設性的對話，讓雙方都能夠表達各自的擔憂和觀點。這種合作的方式不但增進了彼此的理解，更促成了一個雙方都能接受的解決方案，有效地將問題化解。

在這個不斷變化的世界中，終身學習是我們的指南針，而調解則是我們應對社區生活複雜性的最強大工具之一。如有需要，請隨時聯絡我，我的辦事處隨時為您服務。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、直資學校副校長。



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