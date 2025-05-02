利哲宏｜重構標籤：通往包容之路

利哲宏 Dr Riz's 專欄

最近，我很榮幸擔任「傑出非華裔學生獎勵計劃2025」的評審。在這次活動中，一位同樣擔任評審的著名人類學家提出了一個令我深思的問題：「你對少數族裔這個稱呼有何感想？」這個問題在我們的社區內已成為熱門話題，促使我進行了深入的思考。在評審結束時，我向她承諾，會在即將發表的專欄文章中回應這個問題。

香港「少數族裔」名稱的歷史背景

在1997年之前，「少數族裔」這個稱呼其實在香港並不常見。相反，各族群通常以其特定的國家或文化身份來稱呼。例如：

南亞裔：包括印度人、巴基斯坦人、尼泊爾人和孟加拉人，通常以其國籍來識別。

歐亞混血：具有歐洲與中國血統的個人被稱為歐亞混血。

外籍家庭傭工：菲律賓人和印尼人主要被認為是外籍家庭傭工。

西方外籍人士：歐洲人、美國人、澳大利亞人及其他西方國家公民通常被稱為外籍人士。

總體說，英國殖民政府對少數族裔持曖昧態度，缺乏針對其需求的明確術語或政策。

「少數族裔」術語的轉變

「少數族裔」這一術語的使用隨著時間的推移逐漸演變，特別是在1997年香港回歸祖國後。此稱呼反映了政府正式承認及滿足非華裔人口需求的轉變。我認為「少數族裔」（Ethnic Minorities, EM）這一名稱在香港政府和社會中被廣泛使用有以下幾個原因：

人口學上的清晰性：該術語有助於明確識別和分類香港的非華裔人口，包括菲律賓人、印尼人、南亞裔（印度人、巴基斯坦人、尼泊爾人）等。使用這一術語可以更好地進行人口分析，了解人口組成。

政策與資源分配：政府使用該術語制定和實施政策，以應對這些群體面臨的獨特需求和挑戰，包括教育支持、語言培訓、就業援助和反歧視措施。識別這些群體為少數族裔有助於更有效地分配資源。

社會融合：該術語被用於促進社會融合和包容性，承認多元文化群體的存在，並鼓勵建立更具包容性的社會。

挑戰與負面內涵

然而，在香港，「少數族裔」這一術語由於歷史背景及文化因素，可能逐漸產生負面的內涵：

歷史背景：歷史上，香港的少數族裔曾面臨各種形式的歧視和邊緣化，導致「少數族裔」這一名稱與社會和經濟劣勢掛鉤。

文化敏感性：該術語有時被認為是一種強調差異而非促進融合的標籤，這可能讓個人感到被孤立或污名化。

中文名字「利哲宏」增強了Rizwan Ullah與香港及國家的聯繫。（作者提供）

個人反思與正面稱呼的力量

一個具有積極內涵的稱呼至關重要。在此我想分享一個關於我中文名字來歷的故事。其實在2019年之前，我一直都沒有中文名字。當時，我作為平機會少數族裔工作小組的召集人，正準備發表一份有關少數族裔中文學習的最新報告。時任平機會主席朱敏健先生打來電話，堅持認為我應該為即將舉行的新聞發佈會取一個中文名字，這樣整體看起來更契合我們的主題，也不會與我們所倡導的理念相悖。經過五分鐘的討論，我的中文名字「利哲宏」就此誕生了。

朋友們都對這個名字及其對我性格的描述感到驚訝。從那時起，這個新身份大大增強了我與香港及國家的聯繫。當然，我也樂於看到有人對「Rizwan Ullah」與「利哲宏」是否為同一人而感到疑惑的場景。

邁向更具包容性的術語

找到一個更具包容性和積極意義的術語來取代「少數族裔」，可能會帶來如我所經歷的那種積極效果。以下是一些建議：

文化群體（Cultural Communities）：強調不同群體的豐富文化背景和貢獻。

多元人口（Diverse Populations）：突顯人口的多樣性，而不聚焦於其少數地位。

多元文化群體（Multicultural Groups）：反映香港社會的多元文化特質。

族裔群體（Ethnic Groups）：一個更為中性的術語，避免「少數」的負面內涵。

我們為何不就此展開討論？通過重新建構標籤，我們可以促進一個更加包容和尊重的社會，並正視所有成員的多樣性與貢獻。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、直資學校副校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。