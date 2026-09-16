悅心聲｜一返學就「頭痛肚痛」？別忽視孩子的求救信號

香港心理衛生會專欄｜陳鴻

九月開學季一到，診室特別熱鬧。不知多少父母押着孩子進來，一坐下就氣呼呼地告狀：「醫生，他根本就是裝病！平時打機精神奕奕，一到星期一早晨就喊頭痛、肚子痛。這不是做戲博同情是什麼？」每當聽到這句話，我都替孩子捏一把汗，也替家長感到可惜。家長可惜在——錯過了孩子最真實的求救訊號。



不是裝病而是孩子已經「軀體化」

孩子不是在做戲，他的身體是在幫他哭。

我們做大人的，總覺得開學壓力無非就是暑期功課未做完，或者早上醒不來。但你試試換到十幾歲孩子的角度想想：升中學、重新分班，對大人來說不過是換個工作環境；對青少年來說，那是整個社交圈子的徹底解體。一個原本在小學有固定玩伴的孩子，走進新的中學班級，周圍全是陌生面孔。內向一點的孩子坐在座位上，連去趟洗手間都覺得有人在背後指指點點。那種「我沒有朋友」、「我是不是被排擠了」的恐慌，比幾本作業簿重得太多了。

除了同儕關係的洗牌，師生互動的適應也是一種無形的巨大張力。中學與小學不同，科目繁多，每科老師都有不同的教學風格、脾氣與紀律要求。對敏感的孩子來說，每天就像穿梭在不同的遊戲規則裏，時刻神經緊繃。再加上經過輕鬆的暑假後，生活作息突然緊繃，生理時鐘未能即時調節，身體的極度疲憊會直接加劇心理焦慮，身心早就處於超載邊緣。

那為什麼一到上學就頭痛肚子痛？這在精神醫學上叫「軀體化」（Somatization）。

簡單來說，青少年的情緒大腦（杏仁核）很發達，但負責理性思考、語言表達和情緒管理的「理性腦」——大腦前額葉皮質，要到20多歲才完全發育成熟。當焦慮排山倒海而來時，他們感受得到極大的痛苦，卻完全講不出原因，甚至根本意識不到自己正在焦慮。這時候，大腦的防禦機制會直接激活自律神經系統中的交感神經，引發真實的生理痛苦。最常見的就是功能性腹痛與緊張性頭痛，甚至噁心嘔吐、心悸、胸悶、肌肉緊張或頻尿。

這種痛是千真萬確的痛，絕非裝出來的。到了周末或者打機時，焦慮警報暫時解除，身體不再分泌壓力荷爾蒙，症狀自然就奇蹟般消失。這真不是他們心機深、在做戲，而是他們的身體實在扛不住，在替他們發警報。

青春期情緒表達可能走向兩種極端

在臨床上，那種在學校乖得像隻綿羊、一放學回家就大發脾氣的孩子，更是屢見不鮮。他在學校整天需要高度集中精神、遵守規矩、壓抑情緒去迎合環境，精神能量早在放學前就消耗殆盡。因為覺得家庭是唯一的安全區，積壓了一整天的焦慮與疲憊，才會以脾氣爆發的形式宣洩出來。

到了青春期，大腦經歷劇烈的神經重組，加上荷爾蒙劇變，青少年對自我認同、同儕接納及自主權極度敏感，情緒表達往往走向兩個極端。

有的孩子選擇向內壓抑與自我封閉。孩子將自己長時間關在房間內，拒絕與家人溝通，問一句只回「無嘢呀」、「唔知呀」、「好煩呀」。他們過度沉迷電子遊戲、社群媒體或動漫，將其作為逃避學業、社交挫敗或家庭衝突的心理避難所。更嚴重者會對過往熱愛的活動失卻興趣，社交圈子急劇縮小，甚至出現拒學行為。更有隱蔽性自傷，例如在手臂上偷偷用鎅刀劃傷自己、用頭撞牆、拔頭髮或過度摳抓皮膚。這是因為他心裏太痛了，試圖用身體的痛楚來麻木內心巨大的精神痛苦。

另一類孩子則選擇向外對抗與反叛。青少年抑鬱卻可能表現為極度敏感易怒。一句微不足道的提醒，比如「食飯未」，都可能觸發極大的言語攻擊或甩門爆發。他們強烈反抗家長、老師及學校規條，故意違抗指令、曠課、粗言穢語相向，藉此宣示自主權與宣洩內心不滿。甚至出現抽煙、飲酒等行為，背後往往隱藏着極度的內心痛苦或對生活的無力感。

溝通應平等切忌責備與焦慮

當孩子爆發時，講大道理、比狠，或者冷嘲熱諷「少少壓力就忍受唔到，第時點入社會」，全都是最爛的處理方式。當孩子發脾氣時，其大腦理性區域已停止運作，你越逼，他門關得越緊。面對這些隱形求救，家長不妨在日常相處中，嘗試改變幾種溝通的方式。

首先，嘗試開啟「平行溝通」，別像審犯一樣面對面。避開面對面盯着眼睛的壓迫感，在兩個人一起搭車、行街、搭電梯或煮食時隨意閒聊，甚至分享孩子感興趣的短片、動漫或音樂作為切入點。這種側着身子的微互動，孩子最容易卸下防備。家長可以試着這樣表達：「我留意到你這幾天放學好像特別累，不太想說話……是不是開學這幾星期功課有點多，或者學校有什麼事讓你覺得有點煩心？」講完就保持沉默，給孩子空間回應。哪怕他當時不回答，他也知道你是在關心他而非罵他。

當孩子選擇關上房門時，請尊重這道心理邊界。孩子關門代表他需要個人空間與安全邊界，切忌硬闖或頻繁敲門盤問。與其強行拉開房門，不如透過電話訊息傳遞關心，寫着：「今晚煮咗你鍾意食嘅湯，放咗喺枱面。知道你攰，你安心休息，需要幫手隨時搵我。」讓孩子在安全的小天地裏獨處，知道門外始終有支持。

另外，記得給予放學後的過渡緩衝期。放學回家，千萬別急着追問今天測驗怎樣或功課做了沒。提供小食、冷飲，讓他安安靜靜躺半個小時，讓大腦理性區域重新回溫。這段時間哪怕他拿着手機發呆發愣，也請家長先克制住發問與責備的衝動，等他緩過神來再說。

當然，若發現孩子的異常行為或情緒已持續長時間，甚至說出極度絕望的話、出現嚴重失眠或自傷行為，那就別硬撐了，應儘快尋求專業支援。可以聯絡學校社工、老師，了解孩子在校情況；帶孩子諮詢家庭醫生或社區青少年綜合服務中心；若有持續性情緒困擾或情緒失控，應立即帶孩子諮詢醫生，轉介至兒童及青少年精神科專科門診作詳細診斷與治療。

生活本來就不容易，當中學生的壓力也不比我們大人少。孩子發脾氣、情緒低落、甚至表現軀體化徵狀，其實都是在伸出手說：「爸媽，我需要幫忙。」

我們做父母的不用扮演全知全能的專家，更不必給他一套多麼完美的解題方案。很多時候你只需要收起焦慮，將孩子的行為視為隱形求救訊號，給他一個隨時可以回來的安全空間。多一點耐心傾聽，少一點比較與責備，讓他知道外面風浪再大，回到家永遠有一碗熱湯、一雙願意傾聽的耳朵。這份踏實的安全感，才是孩子重拾韌性、挨過開學危機最好的底氣。

作者陳鴻是精神科專科醫生，香港心理衞生會教育及預防委員會成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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