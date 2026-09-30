悅心聲｜別讓團圓聚餐　變成情緒角力

香港心理衞生會專欄｜盧英傑

一家人圍坐吃團圓飯，本來是中秋節最溫暖的畫面。月圓人圓，可現實往往不是這樣。有人因不願見到家人已選擇遲到半小時；有人避免溝通而眼神從不離開螢幕；有人全程沉默，筷子機械地夾菜；有人一開口就反駁，把任何話題變成辯論。分享工作上的委屈，馬上被批評「你太玻璃心」；提起身體不適，立刻被教訓「自己不保養」。氣氛僵硬得像凝固的湯，每個人都在心裏倒數離開的時間。



中秋團圓將家庭壓力推上檯面

這種場景太常見了。中秋、春節、清明，節日一到，家庭就像被強制按下重啟鍵，所有人都被拉回同一個空間。表面是團圓，底下卻是積壓多年的情緒、未處理的衝突，以及很多不願說出口的話。如果只把這種不自在歸因於「現代人太自我」或「年輕人不會孝順」，就忽略了更核心的問題：家庭關係中的界限早已模糊，甚至消失。

家庭系統理論（Family Systems Theory）提醒我們，家庭從來不是個別成員的簡單相加，而是一個相互牽動的系統。明明坐在同一張桌子，心裏卻各自築起高牆。有人負責調解氣氛，有人負責當靶子，每個人都在系統裏扮演固定角色。

結構式家庭理論（Structural Family Theory）指出，家庭問題往往出在「界限」本身。界限可以是清晰的、僵化的，或過度糾結的。許多原生家庭屬於「糾結型」（enmeshed），成員之間情感過度糾纏，個人空間幾乎不存在，任何不同意見都被視為背叛；也有些家庭屬於「疏離型」（Disengaged），彼此情感距離遙遠，連基本的關心都顯得生硬。中秋節的強制團圓，剛好把這兩種極端同時放大：糾結的家庭會因為一句話就引爆舊傷，疏離的家庭則用沉默與早退維持表面和平。

依附理論（Attachment Theory）從另一個角度說明，為什麼節日聚餐會讓人如此緊繃。孩子真正需要的，不是形式上的「完整家庭」，而是可預測、穩定、能回應自己情緒的照顧關係。如果成長過程中，表達感受常常換來批評、否定或轉移話題，大腦就會學會：「在這個家裏，真實的自己是不安全的。」於是成年後，一回到原生家庭的餐桌，警戒系統就自動啟動。遲到、早退、沉默、只聊天氣與工作，其實都是自我保護的策略。

鮑文家庭系統理論（Bowen Family Systems Theory）中的「自我分化」（Differentiation of Self）概念，特別適合用來理解這種困境。自我分化程度低的人，容易被家庭情緒淹沒，要麼過度捲入衝突，要麼完全切斷連結。分化程度較高的人，則能在保持情感連結的同時，維持自己的思考與感受，不被他人的情緒完全牽引。許多人在節日餐桌上的痛苦，正是因為自我分化不足：要麼拼命討好、當和事佬，要麼用沉默與早退切斷一切。真正的成長，是學習在關係中站穩自己的位置。

家庭問題往往不是單一事件造成的，而是長期互動模式、界限模糊、情緒不安全，以及跨世代傳遞共同形塑的結果。中秋節只是把這些積累已久的張力，暫時推到檯面上。

重新劃定界限保障情緒安全

那麼，面對這樣的家庭聚餐，我們能做些什麼？

首先，也是最重要的，是保障自己的情緒安全。界限不是冷漠，而是對自己負責。你可以提前設定心理邊界：這次聚餐我只待兩個小時；我只分享輕鬆、不涉及評價的話題；當有人開始批評或反駁時，我可以選擇不立刻回應，而是沉默、轉移，或禮貌地說「這個我們之後再聊」。不必為了「不掃興」而犧牲自己的情緒。你有權利保護自己不被舊傷再次刺痛。這正是結構式理論所強調的「重新劃定界限」。

其次，降低期待。節日團圓不必然等於深度交流。很多時候，能一起吃完一頓飯、沒有大吵一架，已經是某種程度的成功。把目標調整為「完成一次和平相處」，壓力會小很多。只聊天氣、食物、最近看的電影、有趣的小故事，刻意避開容易引爆的舊話題。這不是逃避，而是在目前的關係基礎上，選擇最可行的相處方式，也是對自己情緒安全的基本照顧。

再者，練習延遲回應。當有人說出刺耳的話，第一反應往往是反擊或辯解。但情緒一來，理智就容易離線。給自己3秒到10秒的空白，觀察自己身體的反應，再決定是否開口。很多衝突其實不是內容本身，而是即時反應放大了情緒。學會不立刻接招，就是在打破舊有的互動循環，也是在練習不被家庭情緒完全捲入。

當然，這些方法都建立在一個前提上：你無法改變別人，只能改變自己與系統的互動方式。家庭系統理論告訴我們，當一個人開始調整自己的位置與反應，整個系統就有機會慢慢鬆動。也許這次中秋，你選擇微笑到最後。這些微小的改變，都是在重新劃定界限。

真正的團圓，從來不是形式上的坐在一起，而是每個人都能在關係中感到被尊重、被看見，並且安全。月亮每年都會圓，家庭聚會也會一再發生。與其每次都帶着疲憊與防備去面對，不如慢慢學習：如何在不完美的家庭裏，仍然照顧好自己，同時留下一點空間，讓關係有機會變得稍微輕鬆一點。

三步措施練習「自我分化」

面對可能緊繃的團圓飯，先保護自己、守住界限就好：

首先，在聚餐前先把自己準備好。可以通過設定時間邊界，決定自己最多待多久（例如1.5–2小時），並預先安排離開理由（「明天要早起」、「還有工作要處理」）。設定話題邊界，事先想好三至五個安全話題（天氣、食物、最近看的劇/電影、有趣的小事）。明確告訴自己：不主動提起工作壓力、感情、健康、舊事。設定情緒底線，心裏默念：「我可以不回應任何讓我不舒服的話。」準備一句禮貌退出語：「這個我們之後再聊吧」或「我先去倒杯水」。

其次，在聚餐中，只分享輕鬆內容。被問到近況時，用簡短正面或中性回答即可，不必深入。延遲回應最重要。聽到批評、反駁或刺耳的話時，先停3秒到10秒，深呼吸一次，再決定要不要開口。多數時候，選擇沉默或轉移話題就夠了。

保護自己的方法在於，被批評時不辯解，輕輕說「嗯，我知道了」或轉移話題。氣氛太僵時主動聊食物或月亮。感覺受不了時，起身倒水、去洗手間，或提前離開降低期待：目標不是「深度交流」或「修復關係」，而是「和平吃完一頓飯」。能做到就已經很好。

最後，聚餐後要好好照顧自己。離開後給自己一點安靜時間，不要立刻檢討「我是不是又沒做好」。可以用喜歡的方式放鬆（聽音樂、散步、洗澡、看劇），提醒自己：我已經盡力保護自己的情緒，這就是進步。

界限不是冷漠，而是對自己負責。你無法改變家人，但可以改變自己如何參與這場聚會。每次守住一點點界限，就是在慢慢練習「自我分化」與健康共處。先保護好自己，才有力氣決定要不要、以及如何繼續靠近。

作者盧英傑先生是香港心理衞生會賽馬會恆悅坊社會工作員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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