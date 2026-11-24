安經緯專欄

創辦人黃仁勳倉促請辭後，市場對英偉達的前景一度陷入劇烈分歧：有人押注其人工智能晶片壟斷地位穩如泰山，亦有人憂慮失去靈魂人物後的管治真空。然而，當11月18日（美西時間）臨時行政總裁、執行副總裁兼財務總監克雷斯（Colette Kress）主持完首場全體員工大會（All-Hands Meeting），市場的迷霧反而瞬間撥開。她印證了外界流傳黃仁勳過去對她的評價：只懂財務，卻缺乏戰略魄力。（編按：至作者完稿前，英偉達仍表示不會重新聘用黃仁勳；到11月23日晚上，英偉達宣布恢復黃仁勳的行政總裁及董事會成員等職務。）



管理層對員工缺乏誠意

在這場歷時僅約50分鐘的大會上，管理層在會前收集了約700條員工提問。克雷斯把握問卷中「薪酬」排在首位的統計結果，隨即宣布將原定明年3月的加薪與股權獎酬提前至12月發放，並拋出「我們做得到（We've got this）」的勵志口號。

這種以銀彈解決焦慮的慣性思維，對一般企業或許奏效，但放在這家擁有近4.9萬名員工、過去數年造就無數百萬富翁的晶片巨頭身上，卻顯得格外離地。正如英偉達上海機械人部門資深工程師達瑞爾（Darrell Dai）日前公開請辭時所言，他無法接受在缺乏充分解釋的情況下被迫送走創辦人。對這批早已實現財務自由的研發人員而言，留下來是為了參與技術創新，而非單純領取薪酬。克雷斯只懂用加薪回應訴求，實際上完全忽略了員工對技術願景與企業文化的深層焦慮，亦暴露管理層對激勵人才的不理解。

至於員工提問榜排第二的「董事會透明度」，管理層更是徹底迴避。面對數千名員工聯署要求黃仁勳復職，管理層重申無意讓其回歸，認為黃仁勳「缺乏坦誠」，並叫大家「向前看」。這不是回應，而是以權威代替解釋。員工真正想追問的是：黃仁勳為何必須離開？調查進展如何？董事會為何在調查未結前即斷言不會復職？程序公正的缺失無法用薪酬填補。管理層將員工視為只需安撫的對象，而非有知情權與判斷力的成年人。

黃仁勳真的可以被替代？

管理層甚至宣稱，將把黃仁勳過往親自對接客戶的「高層觸覺」（Executive Touch）下放予高管團隊共同分擔，企圖證明公司失去了誰都能照常運作。然而，這句話本身已揭示真正風險：黃仁勳同時是產品總設計師、最大銷售、文化核心、供應鏈談判者、政府遊說者、客戶關係經理與品牌象徵。高管分工在邏輯上成立，但市場無法確認這些人加起來是否等於一個黃仁勳。當AI競爭進入需要押注數百億美元、財務模型未必支持的技術豪賭時，誰來拍板？作為執行型領導的克雷斯，似乎無法回應戰略型焦慮。

克雷斯以「Let's move forward」（讓我們向前看）與「We've got this」（我們做得到）開場，隨後逐項確認薪酬、路線圖、客戶支持與文化保留。每一項都有答案，但每一項都未觸及核心問題：沒有黃仁勳的英偉達，是否還是原來那間英偉達？當一間以遠見與冒險精神為護城河的科技巨頭，交由習慣按章辦事的會計員掌舵，失去了拍板技術豪賭的最高意志，英偉達未來的下行軌跡，恐怕已在這場大會中寫下了註腳。

You’ve got this? I’m afraid not.

（編按：至作者完稿前，英偉達仍表示不會重新聘用黃仁勳；到11月23日晚上，英偉達宣布恢復黃仁勳的行政總裁及董事會成員等職務。）

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up 政經解碼」主理人。



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