香港心理衞生會專欄｜譚雅倩博士

離九月開學不到兩個月，學期卻彷彿已走到不少學生的承受邊緣。在教學工作中，我經常接觸到一些青年，他們未必經歷過重大的創傷事件，卻長期處於高度緊張和疲憊的狀態。學業、經濟、人際關係、朋輩壓力、對未來的憂慮，以至對家人期望的壓力，常常在不知不覺間一點一滴累積，消耗着年輕人的心理能量。



讓家成為孩子的安全基地

青年的情緒困擾很少只是個人脆弱的問題，它往往是個人處境、家庭互動、學校要求與社會文化交織的結果。支援孩子，不能只問一句「為甚麼你撐不住」，也要看看他身邊是否真的有足夠的支持。而家庭，正是最有可能為孩子提供情感承托的地方。

所謂「安全基地」，並不是指一個沒有衝突、沒有壓力、永遠和諧的家庭，而是孩子心裏知道：當自己脆弱、混亂或害怕的時候，家裏仍有人願意理解和回應自己。孩子終究要面對考試、人際關係、挫折與競爭，但如果他知道，總有一個地方可以回來休息一下，再重新出發，那麼這個家便有了「安全基地」的意義。

別讓否定安慰逼出沉默

建立這種安全感與信任，其中一個關鍵因素是家長的「回應性（responsiveness）」。回應性並不是指家長事事滿足孩子的要求，而是能夠察覺孩子的需要、理解他們正在經歷甚麼，並作出適切的回應。當孩子一次又一次感受到身邊的人願意回應自己，他便更容易相信，當遇到困難時仍然有人可以依靠。回應性往往體現在一些日常互動之中。舉一個常見的例子：孩子考試失手，回家後已經情緒低落。若家長開口第一句是：「你是不是又沒有溫習？」對話很容易到此為止；但若換成：「我見到你今日好像很累，你還好嗎？」孩子接收到的感受便會截然不同。同樣是關心，前者較着眼於問題本身，後者則先關注孩子的狀態。

相反，如果孩子嘗試表達壓力、情緒或無助時，得到的回應總是「你想太多了」、「別人也是這樣捱過來的」、「有甚麼大不了」，這些說話或許出於好意，希望孩子看開一點、堅強一點，但孩子感受到的卻可能是否定和不被理解。久而久之，孩子可能慢慢學會把自己的需要藏起來。對家長而言，這種沉默最容易被誤解為「已經沒事」，但實際上，它也可能是失望之後的一種自我保護。

多傾聽並察覺求救訊號

事實上，很多孩子並非不願意溝通，而是在一次又一次不被理解的經驗中，逐漸選擇沉默。因此，關鍵不在於成為完美父母，而在於與孩子建立穩定而開放的溝通。沒有溝通，也很難談支援。

很多家長在孩子遇到困難時，第一反應是追問原因、分析利弊，或急於提出建議。可是，當一個人正處於混亂之中時，最先需要的往往是傾聽與理解。在心理輔導工作中，當一個人願意開口說出自己的感受和經歷時，已經是一個重要進展。很多時候，問題未必能夠立即解決，但光是能夠把心裏的壓力說出來，情緒已經能夠得到紓緩。

當然，並非所有孩子都能夠表達自己的困難。因此，除了保持溝通和傾聽之外，家長也要留意那些不太顯眼卻持續出現的變化。例如，作息突然變得混亂、出現失眠或日夜顛倒；原本願意與朋友相處，後來卻明顯退縮；對喜歡的事情失去興趣；情緒起伏變大；經常說自己沒用、拖累別人；食慾、專注力及學習動機明顯下降。這些未必立即代表嚴重危機，卻可能已經是求救訊號。家長未必需要馬上下判斷，但至少值得多看一眼、多問一句。

照顧好自己才接得住孩子

我們總是本能地把孩子放在第一位，卻往往忽略了家長本身也是需要支持的一群人。在研究和工作中，我接觸過不少長期承受壓力的家長。他們都希望關心孩子的情緒和健康，也明白每個孩子都有自己的成長步調。但同時，他們亦難免擔心孩子跟不上別人。這種在理想與現實之間的拉扯，令不少家長長期處於緊張和疲憊的狀態。很多時候，他們最關心的是如何幫助孩子，卻很少問自己一句：「我還好嗎？」

事實上，這種壓力不只影響家長自己，也會影響親子關係和孩子的福祉。研究發現，當家長長期承受高壓時，較難維持穩定而具回應性的親子互動，家庭成員之間亦較容易出現衝突、誤解和溝通斷裂。相反，當家長能夠照顧好自己的心理需要，並在有需要時獲得足夠支持，整個家庭的氣氛往往會更穩定，孩子亦較容易建立安全感，並在面對壓力和逆境時展現較佳的情緒調節能力。換句話說，一個情緒相對穩定的成年人，本身就是孩子重要的保護因素。

因此，家長先照顧好自己，是照顧孩子的重要一環。這未必是甚麼複雜的方法，可能只是給自己留一點休息時間、進行幾分鐘的靜觀練習、向信任的人傾訴，又或在有需要時主動尋求專業協助。

善用支援網毋須獨自硬撐

與此同時，我們也要明白，支援孩子不是家長一人的責任。學校、家庭、專業人士和社區資源都可以成為支持網絡的一部分。面對孩子的情緒困擾，家長毋須把自己變成心理學家，也毋須獨自承擔所有壓力。

說到底，家庭未必能夠替孩子解決所有困難，也無法阻擋人生中的每一次挫折，但可以努力成為那個讓他願意回來、願意開口、願意繼續走下去的地方。當孩子感到迷惘、失落，甚至開始懷疑自己的價值時，如果知道總有人願意理解自己、陪伴自己，本身已經是一種重要的力量。

作者譚雅倩博士是香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授，香港心理衛生會精神健康綜合社區中心小組委員會成員。



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