日圓跌穿五算，不少香港人捕捉時機兌換。尤其是還有不到三個月就是暑假，打算到時「返鄉下」的市民現在正好「儲定彈藥」。以五算計，不消50港元就能吃碗拉麵，認真划算。



即使不去東瀛「鄉下」，北上回到祖國大懷抱同樣划算。近一年以來，港元兌人民幣匯價也在0.9以上，有商戶甚至以1兌1作為招徠。加上內地的消費物價相對便宜，北上自然比南下吸引得多。

強港元是香港市道疲弱的周期性因素，高地價卻是經濟受壓的結構性因素。火炭商場不到3000呎的食肆舖位月租15萬，銅鑼灣100多呎的蔬果茶店索價10萬，而且還要每年加租一成。商界日夜期盼美國聯儲局早日減息，但利率回落隨時又再推高地價，最終辛苦得來只為交租。

這跟最低工資沒有半點關係，省下兩、三千元還不及租金加幅。就算不知道David Card是誰，看不懂經濟學研究，至少也看看英國、美國、日本甚至台灣的最低工資。他們都定得比香港高，為什麼競爭力卻沒有削弱？更別忘了勞動者同時是消費者，打工仔多個錢消費購物，做生意的到頭來還是得益。

同一筆錢，用來給員工加薪好，還是被業主加租好？現實中我們沒有選擇，交不起租只得搬遷，或者結業。租金壓着老闆，老闆壓着人工，人工壓着消費力。於是香港人的生活就是每月出糧隨即用兩萬來交租或供樓，平日中午排長龍買兩餸飯，周末到深圳逛一趟，星期一準時繼續返工。

十幾年前，我們說要推動產業轉型升級，後來又響應中央提倡的高質量發展。到現在，新質生產力已成為了國家經濟發展方向。但實際上，香港仍舊停留在尋租經濟，只想着如何待價而沽。過去十年，香港的樓宇及建造開支實質增長近一成，私人市場投放在機器、設備及知識產權產品的開支卻下跌了三分一。若要說格格不入，這才是格格不入。

正所謂起點在於「新」，關鍵在於「質」，落腳點在「生產力」，新質生產力是以科技創新為主導，發展高科技、高效能、高質量的先進生產力。簡單一句，就是以科技來提高生產效率。為什麼內地能夠建立5G優勢，TikTok動搖美國的社交媒體生態，新能源汽車挑戰西方一百多年在汽車產業的領導地位？當香港維持着炒樓、炒舖那樣的「舊質生產力」，我們又怎能期望我們有競爭力？

立法會議員洪雯形容香港正身處一場好的危機，接近全民就業是改革公共財政結構的底氣。放在經濟發展層面，我們何嘗不是面對一場好的危機？香港人外遊，消費市道疲弱，不堪成本執笠成風，可以倒逼我們改革經濟和市場結構——只要認清問題所在。