香港01的守正與創新

輿論場是媒體的生存空間，香港作為東西文化與政治交匯點，輿論戰尤其激烈。《香港01》2016年創立於香港社會躁動不安的時節，八年來在一場又一場的激烈輿論戰裏迎難而上取得今天的成績，香港在「一國兩制」下擁有的開放言論環境是一大助力。



律政司司長林定國在香港01八周年慶祝酒會上致辭也明碓指出，香港其中一個獨特優勢是自由開放多元，體現於資訊自由流通與大家暢所欲言的氣氛，維護新聞自由在香港思考如何變的當下是「守正」的重要一環，與此同時，媒體也必須謹守行使新聞自由的底線——法律與專業守則。自由與責任並存本來就是社會生活的常態，媒體積極參與社會的公共服務，並由於獨特性質而在社會發展中擔當了關鍵角色。林司長強調，期許新聞界緊守底線並非意圖妨礙新聞自由而是促進傳媒的社會公信力，這可謂道出了其中關鍵。

林定國期望，《香港01》協助把香港建設為一個更多元化、更有活力、更多姿多彩和五光十色的社會。（廖雁雄攝）

6月28日，香港01舉行創立八周年酒會，律政司司長林定國（左二）、中聯辦副主任盧新寧（右二）與香港01創辦人于品海（右一）、行政總裁蘇曉婷（右三）、首席媒體戰略官馮德雄（左一）聚首一堂。（梁鵬威攝）

守正而後創新，媒體與任何社會個體一樣需要為自己創造與開拓生存空間。《香港01》從零開始，準確把握了資訊傳播的時代變遷，引領了香港傳播生態的變革。當然，單靠技術創新不足以在優勝劣汰中求得生存，能否帶來社會影響力終究取決於媒體的信念能否深入人心、論述能否引起社會廣泛共鳴。這關乎社會價值層面的創新。《香港01》在創辦初期提出「社會撕裂，大家都輸」、「是時候改變了！」的倡議，強調香港必須推動經濟和民生改革，否則難以擺脫社會經濟結構不公義的困局，如今《香港01》能夠脫穎而出成為香港新媒體格局的領導者，證明它對社會價值認知的創新成功觸動了人心。

這是一個雙向的互動過程，光靠媒體做好本份講好道理，不足以擊退錯誤論述，受眾是否講道理同樣重要。林定國司長說得明白，要「建構一個多元開放的社會，前設是每一位市民大眾都擁有廣闊、求同存異、海納百川的胸襟，懂得『agree to disagree』」。他還說了一句公道話：「我相信傳媒朋友問問題的目的，在絕大部份情況下，是反映及轉達市民的意見和渴望政府回答的事情，不是故意刁難。」這既是對每位認真專業地工作的香港新聞工作者的肯定與提醒，也體現出作為公共事務決策者虛懷納言的胸懷。

誠如林司長所言，媒體的影響力愈高，責任愈大。2016年的旺角騷亂意外地成為《香港01》展開社會論述、提出改革倡議的起點 ，我們在創刊社論裏明確指出，這場騷亂是對香港社會轉型的最後警示，而《香港01》的使命是「尋找共識，提出新價值，促進香港社會的轉型」。八年後的今天，香港經歷過滄海桑田，走上了「拼經濟、謀發展、惠民生」的新征程，這本質上仍然是促進香港社會的轉型，而《香港01》錨定的一系列重大議題，包括積極實踐「一國兩制」、破解深層次結構矛盾與破除利益固化藩離、落實行政主導治理體系，等等，仍是香港探討轉型必須回應的重大議題。

改革永遠在路上，《香港01》將繼續持守初心，講好這個香港故事。