100米自由泳1分8秒，50米蝶泳34秒82，以九歲男泳手而言無疑是很不錯的成績，亦足以參加本港的錦標賽。經過藝人發聲、立法會議員介入，及中國香港游泳總會的跟進後，這名九歲男童預料將能夠參賽，事件總算得到合理解決。



不少人問，要不是方力申夠知名度，泳總的「跟泳會而非跟成績」制度能夠得到打破嗎？答案呼之欲出。須知道早在六、七年前，知名教練孔志超已曾公開批評泳總（時稱「香港業餘游泳總會」）的屬會制度不公，當中包括許多泳會「近乎不再運作」，給泳總保留下來只為鞏固投票權。但事實證明，孔志超的批評起不了半點漣漪，「殭屍會」的問題持續至今。

《香港01》翻查過去十年泳總屬會名單，發現73間正式屬會中的兩成疑似無任何活動。方力申接受我們訪問時亦提到，按他翻查資料，73個正式屬會中評分最低的10個只在「屬會歷史」一項中獲分，亦即其餘10項評分中毫無表現。在「泳員入選香港代表隊」、「分齡錦標賽團體排名」、「香港國際公開游泳錦標團體排名」及「本地公開水域游泳比賽排名」四項中獲0分的屬會亦多達35個。

泳會對於泳手培訓，毋庸置疑是至關重要的。方力申出身的南華泳會馳名泳壇，亦都有份培訓出目前200米自由泳世界紀錄保持者何詩蓓。大師姐歐鎧淳早年亦在南華泳會受訓，至教練張狄勇自立門戶後，她轉到迪泳會繼續受教於其門下。泳會有進有退，有些老字號屹立多年，有些後浪可以推前浪。泳總的屬會三級制若未能促成公平、合理的升降，對泳壇發展以至培訓新人都沒有好處。

幾年之前，已有百米蛙泳好手落選亞運，而引起坊間對選拔機制的質疑。這次再有少年泳手因為泳會資格而未能參加錦標賽，難免加深社會對泳壇人才培訓的憂慮。重要的不只是個別少年能否出賽，而是目前制度有否扼殺有潛質者的發展空間。採用三級屬會制度至今，多少泳手成績夠快但因為泳會級別不夠而未能參加錦標賽，也是社會希望知道的。更重要的是這次事件會否只是冰山一角，其他體育總會的出賽機制、選拔安排是否公平，實為港協暨奧委會所須檢討。

港協暨奧委會及各個體育總會接受政府資助，肩負推廣運動、培訓及選拔人才的社會責任。從形而上的角度說，體育的意義亦不只是健身，也關乎社會團結和凝聚力。還有兩星期就開幕的巴黎奧運正是最好例子，全港市民都希望精英健兒是在公平、公正的機制下獲得代表機會，並且在比賽上大放異彩，創下佳績。制度僵化不應該是香港的寫照，打破冰山、與時並進才是香港人所追求的價值。