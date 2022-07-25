01論壇．梁海明｜大灣區未見隊形　香港能否當前鋒？

香港特首李家超7月20日與澳門特首賀一誠通電話，表示香港和澳門情同手足，希望港澳在大灣區發展合作上更緊密。至此，李家超已先後與深圳市委書記孟凡利、廣州市委書記林克慶等粵港澳大灣區四大核心城市的主要負責官員通話，表達要共同努力推進粵港澳大灣區發展，將合作推上更高台階，並多溝通交流等的願景。



四個核心城市未來如何共同推進粵港澳大灣區發展？相信相互「補位」、增強了解、目標更加明確和一致是必不可少的。通過大數據、人工智能模型分析發現，在粵港澳大灣區國際化程度最高的四大核心城市的主要負責官員當中，最受國際社會關注的是香港特首李家超。而最關注粵港澳大灣區發展全球十大國家和地區，主要集中在美國、英國等歐美國家，以及新加坡、日本、紐西蘭等RCEP成員國，其他國家對大灣區的興趣、關注較少。



未來要吸引更多國家關注和增加對粵港澳大灣區的興趣，作為粵港澳大灣區最受國際社會關注的主要官員，香港特首李家超不僅可以說好香港故事，亦應考慮幫其它大灣區城市「補位」，充當「前鋒」角色，向國際社會說好整個粵港澳大灣區的故事。



來稿作者：梁海明



與此同時，數據顯示粵港澳大灣區11個城市之間未來還需要增強了解，以及有更加明確和一致的目標。研究結果顯示，粵港澳大灣區城市與城市之間對相互情況「不知道」的問題較為嚴重。譬如，內地最關注李家超的城市，卻並非位於粵港澳大灣區。而且，大灣區各城市都想踢「前鋒」，而不想守「龍門」或者踢「後衛」，對各自在大灣區的定位、角色，暫時亦未能達至「兄弟同心」程度。這些互相了解、分工合作問題若未能解決，未來或將嚴重影響粵港澳大灣區向前發展。

本研究通過大數據和人工智能模型，挖掘了從5月8日李家超當選香港特首，至7月20日與澳門特首賀一誠通電話當日全球主要媒體、社交媒體有關粵港澳大灣區四大核心城市主要官員（香港特首李家超、澳門特首賀一誠、深圳市委書記孟凡利、廣州市委書記林克慶）的逾16萬條相關訊息並進行分析，得出以下研究發現。

香港特首最受國際關注

根據大數據結果顯示，在粵港澳大灣區四個核心城市的主要負責官員中，獲得全球主要媒體、社交媒體最多報道量、最高關注度的是香港特首李家超。李家超在上述時段共獲得159,876條報道量，遠高於其它三個城市主要負責官員的總和（具體如下圖所示）。

考慮到本港媒體對特首李家超會給予較多報道和關注，同時當選後數日全球媒體對於李家超當選的新聞亦大量增加，因此筆者再嘗試剔除本港媒體、社交媒體對特首李家超所有的報道數量（66,168條），以及剔除李家超當選特首後一周內（5月8日至5月15日）全球主要媒體、社交媒體的報道數量（43,907條）之後，全球對粵港澳大灣區四個核心城市的主要負責官員的報道數量如下圖所示，可見媒體對李家超仍有49,801條的報道量，繼續顯著高於其它三個城市主要負責官員的總和。顯示香港作為國際金融中心，香港特首李家超的國際知名度、受國際社會的關注程度，要遠高於其它三個大灣區核心城市。

通過大數據進一步分析更可發現，全球（包括中國內地）最關注香港特首李家超的十大國家和地區分別是：香港、中國內地、日本、台灣地區、美國、加拿大、澳門、澳洲、新加坡、英國。從下圖可見，全球對香港特首李家超的關注，主要是來自大中華區、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國（日本、澳洲、新加坡）、歐美國家（美國、加拿大、英國）。

全球（包括中國內地）來看，最關注澳門特首賀一誠的十大國家和地區分別是：香港、澳門、日本、台灣地區、中國內地、美國、瑞典、加拿大、馬來西亞、英國。由下圖可見，全球對賀一誠的關注，主要是來自大中華區、歐美國家（美國、瑞典、加拿大、英國）、RCEP成員國（日本、馬來西亞）。

國際社會亦比較關注粵港澳大灣區其它兩個核心城市深圳、廣州的主要負責官員的信息。全球（包括中國內地）最關注廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利的十大國家和地區分別是：中國內地、香港、台灣地區、德國、加拿大、美國、澳門、新加坡、日本、紐西蘭。

由下圖可見，國際社會對孟凡利的關注，主要集中在大中華區、歐美國家（德國、加拿大、美國），以及RCEP成員國（新加坡、日本、紐西蘭）。

與孟凡利相似的是，全球（包括中國內地）最關注廣東省委常委、廣州市委書記林克慶的十大國家和地區也是來自大中華區、歐美國家（美國、德國、加拿大），以及RCEP成員國（新加坡、日本、紐西蘭、澳洲）。具體國家和地區分別是：中國內地、美國、德國、新加坡、香港、阿聯酋、加拿大、日本、紐西蘭、澳洲。

雖然主要關注林克慶的國家中還有來自阿聯酋，但從整體上看，除了大中華區之外，國際社會最關注粵港澳大灣區四大核心城市的主要來自歐美國家和RCEP成員國。

故此，若要推動粵港澳大灣區進一步發展、說好粵港澳大灣區故事，在繼續保持吸引上述國家關注的同時，未來還應進一步提升世界其它國家、區域組織對粵港澳大灣區的關注度和興趣，香港特首李家超或可對此貢獻力量。

皆因香港特首李家超不僅是大灣區各城市中國際知名度最高的主要官員，通過人工智能情緒分析模型分析全球各國輿論，亦可發現國際社會對李家超抱持正面和中性態度的分別達73%和18%，合共有91%（具體如下圖所示）。因此，相信李家超能為大灣區其它城市「補位」，可憑藉李家超在國際上知名度較高，形象較正面的優勢，向全球推廣粵港澳大灣區。

當然，必須承認，向世界說好粵港澳大灣區故事並非易事。若然多說成績、為粵港澳大灣區樹立實力強大的形象，那麼就可能容易引發世界各國的警惕和畏懼。對世界大多數國家而言，中國的強大已是事實，如果還一再強調中國通過粵港澳大灣區建設，發展成為世界一流灣區、建設高水平參與國際經濟合作新平台，加快培育國際合作和競爭新優勢，只會讓多數國家產生更強烈的危機感，甚至共同協力遏制粵港澳大灣區的發展。

因此，如何盡量向世界展現粵港澳大灣區有血有肉的形象，同時發出世界需要粵港澳大灣區，但粵港澳大灣區更需要世界的聲音，對國際社會才更具吸引力和說服力，這將非常考驗特首李家超及其團隊的國際傳播功力。

與此同時，筆者還通過人工智能模型，挖掘歐美國家、RCEP成員國的輿論對港澳深廣主要負責官員的報道和關注，發現最引發這些國家輿論興趣和討論的，是以下六大關鍵詞：持續發展、科技、工業、服務業、創新產業、投資領域（具體如下圖所示）。

此六大關鍵詞，亦是上述國家對粵港澳大灣區四大核心城市未來發展較為統一的理解和期望。然而，筆者的人工智能模型分析結果卻顯示，大灣區四大核心城市的主要負責官員對粵港澳大灣區發展思路，與上述國家的期望和理解有些出入。而且，四大核心城市主要負責官員之間對所處的城市如何參與粵港澳大灣區建設，如何抓住大灣區的機遇，以及各自在大灣區中的角色、地位，亦有較為不同的思路和側重點。

港澳深廣主要官員發展思路有差異

香港特首李家超在公開談及粵港澳大灣區時，除卻中央主要領導人外，所涉及的十大關鍵詞分別是：國家、一國兩制、發展、獨特地位、更好融入國家、深刻認識國家、關愛青年、愛國者、獨特優勢、長遠利益。由這些關鍵詞可以推測出，特首李家超的思路，既要在粵港澳大灣區建設中，發揮香港的優勢，也要通過參與國家戰略，推動港人進一步了解國家，從中挖掘機遇，以及能夠幫到香港青年。

澳門特首賀一誠對澳門參與粵港澳大灣區的思路與李家超略為接近，他所涉及的十大關鍵詞，除卻中央主要領導人外，分別是偉大事業，更好融入國家，國家發展戰略，國家，維護國家主權、安全，澳門繁榮穩定，兩地交流，經貿，攜手並進，培養青年。此顯示出賀一誠認為澳門參與粵港澳大灣區建設，可以更好融入國家發展大局，能夠促進澳門繁榮穩定，以及能夠培養青年，為澳門青年創造更多機遇。

對於粵港澳大灣區核心內地城市的深圳、廣州一把手而言，他們對參與粵港澳大灣區的思路和側重點，則與港澳特首略有不同。

深圳市委書記孟凡利在談及粵港澳大灣區時，除卻中央主要領導人外，所涉及的十大關鍵詞分別是科技創新，高質量發展，扎實推進，高水平科技自強自立，重大合作平台建設，高水平人才高地，一體推進，穩步推進制度型開放，穩妥推進碳達峰、碳中和，新引擎。這些關鍵詞顯示出，孟凡利希望深圳通過粵港澳大灣區這個國家發展戰略的各項政策，推動深圳科技創新、經濟等領域的全面發展、高質素發展，以及建設與港澳合作平台。

廣州市委書記林克慶亦抱持相近的想法，同樣是希望通過參與粵港澳大灣區這個國家發展戰略，既促進廣州的全面發展，又打造與港澳合作平台。因此，除卻中央主要領導人外，他所涉及的十大關鍵詞分別是高質量發展，建設，發展，堅定不移推進，穩妥推進碳達峰、碳中和，高水平人才高地，高水平科技自強自立，重大合作平台建設，一體推進，交流。

通過上述分析可見，港澳深廣的主要負責官員，對參與粵港澳大灣區的思路，既有相同之處，但亦有不少不同之處。毫無疑問，要共同推進粵港澳大灣區發展，亟需四大核心城市主要官員對建設粵港澳大灣區有更加明確和一致的目標，未來若能進一步拉近四位主要官員發展粵港澳大灣區的思路，令到這四個核心城市更加集中力量，同頻共振，發揮1+1+1+1>4的效應，所謂兄弟同心，其利斷金，相信定能進一步促進粵港澳大灣區的發展。

你不知道我，我也不知道你

與此同時，筆者此前在拙文《香港對大灣區認識尚淺 如何融入國家發展大局？》指出，「自2020年1月新冠疫情大爆發以來，市民因封關多時，已開始不知道大灣區內部各城市最新發展情況、最新政策和最新機遇」的情況，經本研究發現，此情況亦出現在四個核心城市主要負責官員身上。

筆者分析了從今年5月8日至7月20日期間，粵港澳三地主要平面媒體涉及四人的報道，由上圖所見，涉及港澳特首相關報道的前六大平面媒體，均來自港澳本地傳媒。顯示相比港澳媒體，廣東媒體相對較少報道港澳特首新聞，此易令到廣東市民乃至官員出現「不知道」港澳特區政府最新訊息、最新政策的情況。

雖然本港平面媒體對深廣兩地書記有一定數量的報道，從5月8日至7月20日期間，本港媒體涉及深圳市委書記孟凡利共有21篇報道，涉及廣州市委書記林克慶共有8篇報道，但由於訊息相對較為分散，且報道數量也相對較少（僅於7月20日當天，本港平面傳媒涉及特首李家超的報道就已高達73篇），因此，香港媒體現時對深、廣主要負責官員的報道數量，可能較難幫助本港市民消除「不知道」深圳、廣州兩地政府最新訊息、最新政策的情況。

而且，筆者在研究中還發現一個特別現象，雖然國際輿論十分關注香港特首李家超，但並不代表大灣區內地城市對李家超抱持同樣的高關注度。香港作為粵港澳大灣區11個城市的重要一員，但在中國內地城市中，最關注香港特首李家超相關訊息、網民談論李家超最多的前五大內地城市分別是：上海、廣州、天津、南京、重慶。除了廣州之外，前五位的城市並沒有其它粵港澳大灣區城市。澳門特首賀一誠的情況也與李家超的相似。

上述情況反映的趨勢，可謂不太令人滿意。粵港澳大灣區11個城市猶如一隊11人的足球隊，未來如何改善粵港澳大灣區內部存在的「不知道」問題進而解決分工合作問題，從而組成一支強有力的11人球隊，在不可能每名球員都成為前鋒的情況下，既要有球員守龍門，又要有球員充當後衛，同時也要有中場和前鋒球員，各球員通過互相配合、互相傳球，進而助攻、射門和入波，將成為未來共同推進粵港澳大灣區向前發展的一大挑戰，以及迫切需要解決的問題。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。絲路智谷研究院是由中外知名學者組成的公共政策研究機構，聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。標題為編輯所擬，原題為「大數據分析：誰是最受國際關注的大灣區主要官員？」。文章的內容僅代表作者個人觀點，與其任職機構及香港01無關。



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