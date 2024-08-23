深圳沒有令鄧小平失望

每日數以十萬計人北上南下的羅湖火車站，從「深圳」兩個大字可見深圳站方為正式名稱。其於1991年重建後啟用，由鄧小平親題「深圳」兩字。據說只寫「深圳」二字，用意在於改革開放的排頭兵，必須勇敢地闖，不能「靠站」、「停站」。



星期四（8月22日）是鄧小平誕辰的120周年。誠如國家主席習近平在紀念座談會上所說，鄧小平作為改革開放的總設計師，領導中共果斷開展各方面體制改革，勇敢打開對外開放的大門，對中國的現代化建設影響深遠。

而由鄧小平親筆題字的深圳，無疑是改革開放的最好體現。這也是為什麼在「姓社姓資」的爭論之中，鄧小平選擇以深圳作為南巡的實際第一站。

1992年1月19日，鄧小平抵達深圳後即提出要展開參觀，直言「坐不住，想到外邊去看看」。「深圳的重要經驗就是敢闖。沒有一點闖的精神，沒有一點『冒』的精神，沒有一股氣呀、勁呀，就走不出一條好路，走不出一條新路，就幹不出新的事業。」他如此給深圳定調。

小平同志說，亞洲「四小龍」發展很快，你們發展也很快。廣東要力爭用20年的時間趕上亞洲「四小龍」。停了一會，他補充說，不僅經濟要上去，社會秩序、社會風氣也要搞好，兩個文明建設都要超過他們，這才是有中國特色的社會主義。新加坡的社會秩序算是好的，他們管得嚴，我們應該借鑒他們的經驗，而且比他們管得更好。 《深圳特區報》1992年3月26日〈東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實〉

時任深圳市委書記李灝匯報深圳下一步打算調整產業結構，把深圳特區建成第二關稅區，把寶安縣改為深圳市的三個郊區等。鄧小平聽了後說，「我都贊成，大膽地幹」。對於這個由他親自確定的第一個經濟特區，鄧小平從來不擔心競爭、挑戰，總是支持深圳大膽地試，大膽地闖。

鄧小平1992年南巡，1月19日至23日在深圳為第一站。（資料圖片）

鄧小平南巡三年之後，深圳提出了「二次創業」的戰略，由原本的「三來一補」、加工貿易為主，轉向電子信息、生物技術等高科技產業。加上政府大刀闊斧推動自身改革，以適應社會主義市場經濟，深圳才有今天的國際級創科地位，雲集華為、比迪亞、大疆等企業。以至於香港人每逢周末皆北上，讚歎他們的景點新、服務好，消費吸引。

就連2600公里外的新加坡和馬來西亞，也正參考着深圳的成功，規劃柔佛州的跨境經濟特區。星馬政府今年1月已經簽署了諒解備忘錄，有望在年底前敲定正式協議，共同合作建設柔佛－新加坡經濟特區（JSSEZ）。

目前每天有超過30萬名人穿梭新加坡和柔佛，多數是平日馬來西亞人南下工作，周末新加坡人北上消費、休閒。未來在柔佛南部的經濟特區面積將有兩個深圳之大，計劃實行免護照的二維碼通關，建設高速鐵路和大型公共交通網絡，還會透過特殊稅務安排，促進兩國人民的跨境業務。

北上消費不對新加坡構成威脅，一個重要原因在於他們經濟生產中仍有多達四分一比重為工業，包括金融科技、電子工業、石化工業、生物醫學等高科技產業。藉着與柔佛的合作，這顆小紅點反而可以得到更多土地發展半導體等產業，並且令生產成本相應降低。正如李顯龍一樣，黃循財不會做虧本生意。「我們必須更加努力地保持競爭力，並推動創新和生產力的發展。這就是為什麼我們大力投資研發以及新的基礎設施和技術。」他日前第一次以新加坡總理身分在國慶群眾大會上如此說。

強鄰在側，不一定是威脅。自身競爭力足夠，那更會是機遇。深圳能夠擁有今天之成就，正好證明了其改革開放的成果，相信鄧小平現在若能看見也不會失望。沒有鄧小平題字的香港當然不會因此而輸在起跑線上，大膽改革、追趕發展的寄語同樣適用於我們。不論是深圳抑或新加坡，還是向來放眼的紐約和倫敦，香港都不是必然被比下去。問題就在於我們是否銳意改革，化威脅為機遇，以競爭為動力，實現屬於香港的「二次創業」。