深圳沒有令鄧小平失望

撰文：評論編輯室
出版：更新：

每日數以十萬計人北上南下的羅湖火車站，從「深圳」兩個大字可見深圳站方為正式名稱。其於1991年重建後啟用，由鄧小平親題「深圳」兩字。據說只寫「深圳」二字，用意在於改革開放的排頭兵，必須勇敢地闖，不能「靠站」、「停站」。

星期四（8月22日）是鄧小平誕辰的120周年。誠如國家主席習近平在紀念座談會上所說，鄧小平作為改革開放的總設計師，領導中共果斷開展各方面體制改革，勇敢打開對外開放的大門，對中國的現代化建設影響深遠。

而由鄧小平親筆題字的深圳，無疑是改革開放的最好體現。這也是為什麼在「姓社姓資」的爭論之中，鄧小平選擇以深圳作為南巡的實際第一站。

1992年1月19日，鄧小平抵達深圳後即提出要展開參觀，直言「坐不住，想到外邊去看看」。「深圳的重要經驗就是敢闖。沒有一點闖的精神，沒有一點『冒』的精神，沒有一股氣呀、勁呀，就走不出一條好路，走不出一條新路，就幹不出新的事業。」他如此給深圳定調。

小平同志說，亞洲「四小龍」發展很快，你們發展也很快。廣東要力爭用20年的時間趕上亞洲「四小龍」。停了一會，他補充說，不僅經濟要上去，社會秩序、社會風氣也要搞好，兩個文明建設都要超過他們，這才是有中國特色的社會主義。新加坡的社會秩序算是好的，他們管得嚴，我們應該借鑒他們的經驗，而且比他們管得更好。
《深圳特區報》1992年3月26日〈東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實〉

時任深圳市委書記李灝匯報深圳下一步打算調整產業結構，把深圳特區建成第二關稅區，把寶安縣改為深圳市的三個郊區等。鄧小平聽了後說，「我都贊成，大膽地幹」。對於這個由他親自確定的第一個經濟特區，鄧小平從來不擔心競爭、挑戰，總是支持深圳大膽地試，大膽地闖。

鄧小平1992年南巡，1月19日至23日在深圳為第一站。（資料圖片）

鄧小平南巡三年之後，深圳提出了「二次創業」的戰略，由原本的「三來一補」、加工貿易為主，轉向電子信息、生物技術等高科技產業。加上政府大刀闊斧推動自身改革，以適應社會主義市場經濟，深圳才有今天的國際級創科地位，雲集華為、比迪亞、大疆等企業。以至於香港人每逢周末皆北上，讚歎他們的景點新、服務好，消費吸引。

就連2600公里外的新加坡和馬來西亞，也正參考着深圳的成功，規劃柔佛州的跨境經濟特區。星馬政府今年1月已經簽署了諒解備忘錄，有望在年底前敲定正式協議，共同合作建設柔佛－新加坡經濟特區（JSSEZ）。

目前每天有超過30萬名人穿梭新加坡和柔佛，多數是平日馬來西亞人南下工作，周末新加坡人北上消費、休閒。未來在柔佛南部的經濟特區面積將有兩個深圳之大，計劃實行免護照的二維碼通關，建設高速鐵路和大型公共交通網絡，還會透過特殊稅務安排，促進兩國人民的跨境業務。

北上消費不對新加坡構成威脅，一個重要原因在於他們經濟生產中仍有多達四分一比重為工業，包括金融科技、電子工業、石化工業、生物醫學等高科技產業。藉着與柔佛的合作，這顆小紅點反而可以得到更多土地發展半導體等產業，並且令生產成本相應降低。正如李顯龍一樣，黃循財不會做虧本生意。「我們必須更加努力地保持競爭力，並推動創新和生產力的發展。這就是為什麼我們大力投資研發以及新的基礎設施和技術。」他日前第一次以新加坡總理身分在國慶群眾大會上如此說。

強鄰在側，不一定是威脅。自身競爭力足夠，那更會是機遇。深圳能夠擁有今天之成就，正好證明了其改革開放的成果，相信鄧小平現在若能看見也不會失望。沒有鄧小平題字的香港當然不會因此而輸在起跑線上，大膽改革、追趕發展的寄語同樣適用於我們。不論是深圳抑或新加坡，還是向來放眼的紐約和倫敦，香港都不是必然被比下去。問題就在於我們是否銳意改革，化威脅為機遇，以競爭為動力，實現屬於香港的「二次創業」。

香港人遊日本又創新高石泰峰為何來香港林健鋒的眼淚值得研究香港要改革｜不要讓中央再出手｜于品海
鄧小平
深圳
北上消費
新加坡
馬來西亞