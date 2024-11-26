千呼萬喚始出來。特首李家超10月發表《施政報告》時，點名要求文化體育及遊旅局盡快完成的《文藝創意產業發展藍圖》，局長楊潤雄今天（11月26日）終於公布。



《藍圖》涵蓋的四個發展方向分別為「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」、「發展多元及國際化的文化藝術產業」、「建立國際平台，促進中外文化藝術交流」、以及「完善文藝創意產業生態圈」，每個方向涉及14至24項措施。

姑勿論許多措施都是近兩、三年已經提出，這份欠交的功課總算完成。正所謂遲到好過沒到，現在局長應該可以鬆一口氣，最好就是買張電影票進場看《破﹒地獄》。畢竟票房勢如破竹，由中環白領到深水埗茶餐廳都有人討論，不看大概是另一種FOMO。更何況作為文體旅局局長，支持香港電影創作正是份內事，不會像杜魯多欣賞Taylor Swift般被批評為不務正業。

論到《破﹒地獄》，香港人都知道黃子華曾經是票房毒藥。遠的不說，四年多前上映的《乜代宗師》他就要自資出品，但仍然虧本收場。就算堪稱其翻身之作的《飯戲攻心》，安樂影片老闆江志強曾坦言若不是古天樂肯出錢，作品大概無緣面世。但古天樂又有多少個？沒有《飯戲攻心》和《毒舌大狀》的票房成績，黃子華現在又怎有這部《破﹒地獄》？正如在今屆金馬獎飲恨影帝的游學修自言並非「選擇」接拍《看我今天怎麼說》，而是沒有獲邀拍電影多時，因此必須把握每個機會。

香港電影不只有《破﹒地獄》般的票房之作，也有如《看我今天怎麼說》般，令女主角鍾雪瑩榮獲金馬影后，去年又有贏得最佳新導演的《年少日記》，以及最佳新演員的《但願人長久》。香港電影能否再創高峰，有潛質，但沒有人能寫包單。今年2月的《財政預算案》宣布向電影發展基金注資14億元，這次《藍圖》也列在其中。但與此同時，發掘了不少有實力導演、培育出多位電影工作者的鮮浪潮國際短片節，今年卻不再獲藝術發展局資助。不管出於什麼原因，這難免打擊電影業界尤其是新晉後輩的士氣。如果「生人也需要破地獄，生人都有好多地獄」，當局和文藝創意界又有沒有「地獄」要破？

《藍圖》表示推動文化藝術和創意產業發展不能單靠政府，業界的專業參與及社會和商界的貢獻同樣重要，並期望到十年後文創產業增加值達2千多億，就業人數達到約26萬4千人。這取決於政府是否讓業界以至社會看到清晰願景、原則與發展方向，所謂的增進文化氛圍又是怎麼樣。由西九文化區、時裝設計周到未來的流行文化館，我們的確看見當局的投入。啟德方艙用地將會改成青年文化藝術交流空間，也令人聯想到會否像台北的文創園區那麼出色。只不過另一個更大的前提是年輕人要解決基本居住需要，才能有餘力投身文創。很明顯，這已經不是楊局長份內能夠解決的事。