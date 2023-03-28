梁朝偉兩星期前才在亞洲電影大獎獲頒亞洲電影貢獻榮譽大獎，並憑藉《風再起時》奪得最佳男主角。本周一（3月27日）他再下一城，在威尼斯電影節榮獲終身成就金獅奬，成為首名獲得這項殊榮的亞洲演員。



亞洲電影人早已在威尼斯電影節展露實力。由日本導演黑澤明、動畫大師宮崎駿，到本港導演吳宇森以及許鞍華，都曾獲頒終身成就金獅獎，惟都是導演身份。環看獲得這項殊榮的演員，近年例如「古一」泰達史雲頓、珍美李寇蒂斯以及法國影后嘉芙蓮丹露，都未見亞洲人身影。這次梁朝偉獲頒終身成就獎，因而別具歷史意義。

影展主席：對auteur cinema舉足輕重

梁朝偉主演的電影過去曾經三度奪得威尼斯影展金獅獎，由1989年侯孝賢執導的《悲情城市》，1995年陳英雄的《三輪車伕》，到2007年李安的《色戒》。侯孝賢開拍《悲情城市》，本意就是要面向國際觀眾。在香港視而優則影的梁朝偉雖然不諳台語，但侯導寧願要角色又聾又啞，也特意找來梁朝偉加入陣容，成就林文清一角。

由沒有對白的九份台灣人林文清，到很少對白的越南胡志明市黑道詩人，再到游走於香港和上海之間的易默成，要說帶南方口音的國語，梁朝偉以往獲得金獅獎肯定的三個角色背景迥異。但正如影展主席阿貝托巴貝拉所指，梁朝偉的成就來自於他與不同風格大導（auteur）的合作，對於作者論電影（auteur cinema）舉足輕重。由王家衛的《花樣年華》，張藝謀的《英雄》，劉偉強和麥兆輝的《無間道》，吳宇森的《赤壁》，再到漫威的《尚氣與十環幫傳奇》，梁朝偉總能夠以演員的身份體現不同導演的風格。而這亦正是他獲獎的原因。

梁朝偉在電影《風再起時》飾演神槍手南江，並憑出色演技贏得亞洲電影大獎最佳男主角獎。（電影劇照）

文體旅局：展現香港演員精神和文化底蘊

三年前許鞍華榮獲終身成就獎，時任商務及經濟發展局局長邱騰華讚揚她「成功地向世界各地觀眾展示香港電影製作人高水準、細膩而富有情懷的作品」。今次梁朝偉獲得殊榮，文化體育及旅遊局局長楊潤雄稱讚他「數十年來不斷努力追求更高層次的藝術表現，展現香港演員的精神和香港的文化底蘊」，並提及將與香港電影發展局為業界提供支援，推動電影業持續發展。

政府負責電影事務的決策局由商經局改成文體旅局，電影發展局的當然副主席也由商務及經濟發展局常任秘書長改成文體旅局常秘。考慮到文化和體育皆與旅遊相關，部門整合是恰當做法。旅遊發展局近日向立法會提交的文件便提及，將會利用香港獨有的電影文化吸引旅客，包括安排「超級香港迷」在社交媒體分享昔日電影場景的足跡。以電影行銷城市是老舊招數，即使揉合社交媒體的分享文化算是趕得上潮流，香港電影有多少「老本」可作招徠也是疑問。

昔日的香港電影業造就了今天的奧斯卡影后，八十年代末外闖的香港演員梁朝偉又成就了亞洲多部經典電影，但香港不能只談舊時，更重要的是未來前景。我們不能只有吳宇森、許鞍華和梁朝偉，更要有下一個國際級導演，下一個世界級演員。今屆電影發展局委員將在今星期任期屆滿，但不論新一屆委員有多少業界翹楚，電影發展局的職責也只是向文體旅局局長提供意見，也就是說關鍵人物始終在楊潤雄局長。由電影業再展光芒，到旅遊業向高質量轉型，局長不只關乎香港故事能否說好，甚至影響到香港在雙循環格局有多少發揮，無疑是任重道遠。