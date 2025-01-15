打擊濫用公屋　小心走火入魔

公共房屋是珍貴的社會資源。一個沒有需要的住戶居於公屋單位，意味着一個有需要的家庭在白白等待。政府積極打擊濫用公屋，值得社會支持。



「舉報濫用公屋獎」周三（1月15日）實施，當局透過3000元現金獎勵，鼓勵市民舉報濫用公屋單位的住戶。與此同時，當局周二（1月14日）已準備「行動升級」，透露將循四方面修訂《房屋條例》，包括把嚴重濫用公屋列為罪行，授權人員索取住戶個人資料，延長對虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效至最長六年，以及授權房屋署可自行決定罰款通知書安排。

先不說坊間以至立法會都有聲音關注舉報政策，如何避免鄰里間出現「互篤文化」及傷害鄰里關係，更重要的是今屆政府上任以來雖然已收回約7000個濫用公屋單位，等同興建一條中型屋邨，但若以全港83萬個公屋單位而言，濫用或違規單位佔不到1%。由此可見大樹上的枯枝只是少數，大多數的公屋住戶都是合法居住，有其需要。

姑勿論實際是1%抑或2%單位涉及濫用或違規，在當局加強抽查、巡查停車場、加重罰則、獎勵舉報等全方位打擊之下，濫用公屋的住戶早晚一個個被揪出及定罪，社會可以合理預期個案將會逐步減少。換句話說，當近乎百分百公屋住戶都是合資格居住，而且並無濫用或違規的時候，我們不再可以透過打擊濫用來「等同興建一條中型屋邨」。政府始終須要真正興建屋邨，才能為有需要家庭提供公屋單位。

在官員的美好想像中，公屋住戶的收入或資產一旦增加，就應該被趕到私人市場租屋甚至置業，騰空單位以加快流轉。惟骨感的現實是大多數公屋住戶乃符合資格，而且公屋單位輪候者眾，反映許多市民沒能力在私人市場中安居。公屋單位流轉得慢的最大原因不在濫用，而是社會根本沒有流動。打擊濫用公屋能夠解決小部分問題，卻無法改善基層家庭的經濟條件，調控市民的居住及生活成本。一旦濫用了打擊措施，以為愈加雷厲風行就可以解決房屋問題，恐怕有可能走火入魔。

令市民安居樂業是房屋局的首要任務，但顯而易見，這不只是房屋局的責任。由規劃和供應土地的發展局，到制訂和協調產業政策的商經局，以至是促進就業和保障勞工權益的勞福局，他們的工作若未到位，社會流動停滯、公屋無法流轉的局面又如何打破？更根本而言，財政司司長若無法令香港經濟多元發展，讓各階層市民分享經濟發展的成果，基層又怎可能不排公屋「躺平」？偌大問題只得由《財政預算案》來回答。